Konečný si ve Spartě říká o prostor, na centru se cítí líp. Gross: Progres vidím

Tým z hlavního města trápí v poslední době velká marodka a mimo sestavu je hned osm hráčů. Sparta i přesto pokračuje v parádních výkonech a v novém roce ještě v pěti duelech neztratila ani bod. Více prostoru dostávají mladíci, kteří by za normálních okolností neměli takové herní vytížení.

Pomohlo to i Konečnému, který na ledě tráví mnohem více času. A jak už to bývá, s odehranými minutami naskakuje i sebevědomí. „Je určitě větší. Začátek sezony z mého pohledu nebyl takový, jaký bych si přál. Teď tomu přispěly i nějaká zranění v týmu, kvůli kterým se sestava trochu posunula,“ vysvětlil sparťanský mladík.

Od trenérů dostal nově prostor ve středu třetího útoku. Přesunul se z křídla, kde v září extraligový ročník odstartoval a odehrál většinu duelů. „Vrátil jsem se po dlouhé době na pozici centra, což mně hrozně vyhovuje. Cítím se tam lépe než na křídle. Na prostředku má člověk mnohem víc místa, kam se pohybovat,“ přiblížil.

Stejně to vidí i Pavel Gross: „Kubovi hodně pomohl přesun z levého křídla na centra. Progres je u něj vidět v každém případě.“

Velkou výhodou jednadvacetiletého útočníka je všestrannost, která je u každého trenéra velmi ceněná. Může ho využít do oslabení, při hře pět na pět a případně i na přesilovku. V té zatím vzhledem k nabitému mančaftu příležitost nedostává, ale to může být jen otázkou času.

„Myslím, že důvěru si každý hráč postupně buduje. Momentálně ji mám v bodě, který je dobrý, a musím ji o to více splácet,“ věděl Konečný.

Dalším plusem hráče, kterého v roce 2020 draftovalo Buffalo, je spolehlivost a precizní práce. Plní do puntíku pokyny trenérů, maká a nevypustí žádný souboj. Přesně tímto herním stylem si vybojoval svou pozici mezi vlčáky, kteří se chtějí prodrat do hlavní sestavy.

Na začátku sezony začínal ve čtvrté pětce, kde se mu nedostávalo velkého vytížení. Postupně se ale zlepšoval a začal vystrkovat růžky i směrem do ofenzivy. Momentálně si víc dovolí, podrží kotouč, udělá kličku. V těchto činnostech udělal posun.

„Mám teď víc prostoru na ledě. Ze začátku jsme měli ve čtvrté lajně defenzivnější roli. Dobře napadat, dostat se do útočného pásma, udržet v něm puk a pustit na led kluky, kteří měli ofenzivnější úkoly,“ přiblížil.

Hlavní trenér si ale nemyslí, že by svému svěřenci udělil v úvodu sezony vyloženě obrannou práci. „On neměl defenzivní úlohu. Nikdo ji nemá. Tenkrát mu to tam tolik nepadalo, i když si dokázal vypracovat dobré příležitosti. Teď se to trochu otevřelo a jsem za Kubu rád, že se mu podaří dát gól,“ vysvětloval Gross.

Sám Konečný ale ví, že na útočných věcech musí pořád pracovat. Do budoucna bude důležité, aby dokázal být čím dál víc nebezpečný směrem dopředu. Šikovností i hokejovým myšlením má na to, aby postupem času přebíral roli a pomáhal týmu produktivitou.

Aktuálně má na kontě osm kanadských bodů za čtyři góly a stejný počet přihrávek. V tomto ohledu potřebuje svou výkonnost posunout ještě výše, mít lepší čísla.

„Musím určitě zlepšit hru v útočném pásmu. Zapojit se do ní víc s pukem. Mám v týmu spíše defenzivní úkoly, dobře bránit. Ode mě se zase tolik gólů a nahrávek nečeká. Jsou to ale věci, na kterých chci určitě zapracovat,“ vyprávěl odhodlaně brněnský rodák.

Z mladých hráčů, kteří momentálně dostávají příležitost, ale působí nejlépe. Pomáhá mu, že v týmu už je zabydlený delší dobu. Ještě minulou sezonu odehrál pět zápasů v první lize za Sokolov. V té aktuální si ale místo pevně drží a nic nenasvědčuje tomu, že by ho měl někomu pustit. Když se bude v kariéře neustále zlepšovat jako doteď, bude se naopak posouvat v hierarchii klubu směrem nahoru. Pražané by uvítali, kdyby v něm do dalších let našli nového hráče prvních dvou formací, který bude rozhodovat zápasy.

