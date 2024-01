Bitva obrů: Sparta - Pardubice 1:2p. Boleslav se odlepila ze dna tabulky

Šlágr rozsekl v prodloužení Kaut

Pardubice vyhrály na ledě Sparty 2:1 v prodloužení a ukončily soupeři pětizápasovou vítěznou sérii. Pražané se i přes porážku udrželi v čele tabulky, druhé Dynamo ale ztrácí jen bod a má dvě utkání k dobru. Zápas rozhodl v čase 60:11 Martin Kaut. Utkání sledovalo 16.646 diváků, což je druhá nejvyšší návštěva v sezoně.

Zatímco Pardubice nastoupily do prestižního souboje v kompletní sestavě, Spartě stále chyběla řada hráčů základního kádru v čele s brankářem Kovářem, obráncem Mozíkem nebo útočníky Kastnerem a Lajunenem. Po skončení trestu se ale do hry zapojil Němeček, po nemoci zase Pavel Kousal.

Jako první zahrozili domácí, Kempný ale ve 2. minutě trefil jen tyč. Hosté se postupně rozkoukali a Kořenář čelil několika nebezpečným pokusům. Cienciala, Říčka ani Zohorna jej ale nepřekonali. Sparta poté nevyužila dvě přesilové hry.

Ve druhé třetině mělo více ze hry Dynamo, jako první se ale střelecky prosadili domácí. Will ztratil po Najmanově střele puk z dohledu a pohotový Chlapík otevřel skóre. Ve 31. minutě mohl Spartu posunout do dvougólového vedení Forman, samostatný nájezd ale zakončil nepřesnou střelou.

Ve 33. minutě rozjásal několik tisíc fanoušků Východočechů v O2 areně Sedlák, jehož přihrávku si nešťastně do vlastní branky srazil Horák. Patnáct sekund před koncem druhé části byli hosté blízko k druhému gólu, Radilova střela se ale od tyče odrazila po brankové čáře a puk skončil pod Kořenářem. Rozhodčí si nepřehlednou situaci zkontrolovali i u videa.

Kořenář měl i poté více práce než Will, Sparta si mohla pomoct v přesilových hrách, vyloučení Hájka a Pauloviče ale potrestat nedokázala. V oslabení navíc zahrozil Poulíček. V 54. minutě si první početní výhodu v zápase zahráli hosté, i Sparta se ale ubránila. Kořenář poté zlikvidoval i šanci Sedláka.

Stejně jako v prvním vzájemném zápase Sparty a Pardubic v sezoně se v základní hrací době nerozhodlo. Prodloužení ale rychle ukončil Kaut, který Kořenáře prostřelil po 11 sekundách.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluji Pardubicím k vítězství. Hrálo se v krásné atmosféře, byl to svátek hokeje a škoda, že (výsledek) nešel naším směrem. Nějaké šance jsme měli. Na ledě byla dvě velmi kvalitní mužstva, hodně dobrých hráčů a pro diváky i nás trenéry bylo pěkné to vidět. Oba mančafty makaly, kluci nechali na ledě všechno. Každý chtěl vyhrát, ale takhle to v životě nefunguje. Dnes jsme tahali malinko za kratší konec, v pátek jdeme dál. Nevěšíme hlavy.“

Aleš Krátoška (Pardubice): „Samozřejmě jsme rádi, že jsme před takovou fanouškovskou kulisou, kdy bylo skoro vyprodáno, zápas zvládli. Utkání nebylo jednoduché, Sparta hrála velmi dobře. Řekl bych, že se blížilo k play off zápasu. Pro nás bylo důležité, že jsme ubránili oslabení a nedostali jsme v něm žádný gól. Od druhé třetiny si myslím, že jsme byli mírně lepší tým. Bod v prodloužení je takový vabank, ale myslím si, že jsme si ho zasloužili.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:11. Chlapík Hosté: 32:50. Sedlák, 60:11. Kaut Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Mikliš, Kempný (A), Moravčík, Němeček, Irving, T. Tomek – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman – Mužík, Žmola, Hauser. Hosté: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Vála, Košťálek, Hájek, D. Musil, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Říčka. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lederer, Ondráček Stadion O2 arena, Praha Návštěva 16 646 diváků

Plzeň přehrála České Budějovice

Plzeň zvítězila nad Českými Budějovicemi 4:3 a poprvé v sezoně proti Jihočechům bodovala. Domácí si sice na začátku druhé třetiny díky druhému gólu Ondřeje Matýse vypracovali vedení 4:1, jenže hosté, kteří využili v utkání všechny tři přesilovky, snížili krátce před druhou přestávkou zásluhou druhé dnešní trefy Jana Ordoše na 3:4. Nakonec Západočeši čtvrtou výhru z uplynulých šesti utkání uhájili.

Již v úvodní minutě po propadnutí domácí defenzivy trefil po přečíslení dvou na jednoho levou tyčku Gulaš. Následně převzali iniciativu Indiáni. Šance Hrabíka a Šilera ještě gólman Hrachovina přestál, ale v páté minutě už po tlaku v útočném pásmu otevřel skóre nahozením od modré čáry Schleiss. O dvě minuty později navíc únik dvou na jednoho úspěšně zakončil Pour a zvýšil na 2:0.

V 11. minutě pomohl trápícím se hostům faulem Lev a po spolupráci s Kondelíkem snížil zblízka bekhendem Ordoš. Jenže domácí nadále na ledě dominovali a ve 13. minutě Matýs při přesilovce pálil do horní tyčky. Na druhé straně z ojedinělé akce Kondelík po šikovné přihrávce Gulaše nepřekonal gólmana Hlavaje. Naopak v 19. minutě další zaváhání obrany Motoru potrestal z přečíslení dvou na jednoho Matýs přesným švihem na 3:1. Vzápětí ještě Rekonen minul kotouč před odkrytou brankou.

Po pauze pokračovala převaha domácích a ve 23. minutě přidal po ideální přihrávce Rekonena během přesilovky pohodlně čtvrtý gól Matýs. Pasivní hosté poté se štěstím přestáli několik nebezpečných pokusů dobře kombinujícího soupeře a po polovině utkání se díky plzeňské nedisciplinovanosti vrátili do hry.

Ve 35. minutě totiž dorážkou Přikrylovy střely zužitkoval početní výhodu Valský a pouhé dvě sekundy před druhou sirénou propálil Hlavaje po nabídce Kondelíka zpoza branky Ordoš a díky třetí využité přesilovce Motoru snížil na 3:4.

Probuzení hosté zahájili závěrečnou dvacetiminutovku důrazným napadáním rozehrávky Indiánů, jenže jejich snahu zbrzdilo vyloučení Kondelíka. Domácím sice přesilovka nevyšla, aktivním pojetím však nepouštěli Motor do gólových příležitostí.

Až v 55. minutě musel Hlavaj vyrazit táhlou střelu nekrytého Hovorky z mezikruží a za chvíli ho po chybě Poura neprostřelil z dobré pozice Kubík. Při dvouminutové hře bez gólmana už hosté vyrovnat nestihli a připsali si pátou prohru z posledních sedmi duelů.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu. Dostali jsme se do vedení, soupeř pouze snížil. Na začátku druhé třetiny jsme navýšili náskok na 4:1, ale bohužel se ze zápasu potom stalo drama. Inkasovali jsme tři góly v oslabení, což je v této situaci ze tří přesilovek soupeře strašně moc. Už se nám to opakuje a samozřejmě se tím soupeř dostal na koně. Třetí třetina potom byla hektická, ale se štěstím jsme ji zvládli. Kluci to odmakali a odbojovali. Strašně si vážíme těchto tří bodů.„

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Utekl nám dnes začátek, kdy jsme si nechali dát tři góly, pak to honíme celý zápas. Dneska to začínalo v obranném pásmu, kde jsme nezacházeli dobře s pukem a nevyhrávali jsme v osobních soubojích. Byli jsme zavaření a neřešili jsme situace správně. Nebylo to celkově ono a bylo to dané tím nepovedeným začátkem. Bohužel jsme to dnes už nedohnali. Pozitivem je, že jsme to za stavu 1:4 nevzdali. Toho si cením, není lehké se za této situace zvednout. Dokázali jsme dát ve druhé třetině dva góly a všechny tři z přesilovky. To potřebujeme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:37. Schleiss, 06:39. Pour, 18:04. Matýs, 22:53. Matýs Hosté: 10:32. Ordoš, 34:42. Valský, 39:58. Ordoš Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Laakso, Kvasnička, Houdek, Piskáček (A) – Lev (A), Pour, Rekonen – Mertl, Schleiss (C), Šiler – Indrák, Söderlund, Matýs – M. Soukup, Hrabík, Jansa. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Štencel, Kachyňa, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Gulaši – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, F. Přikryl, Kubík (A) – D. Simon, Hanzl, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Rozhodčí Ondráček, Mejzlík – Špůr, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Ščotka v závěru zařídil výhru Brna

Brno zdolalo Litvínov 3:1. Severočechy porazilo poprvé v sezoně. O své třetí výhře za sebou s plným bodovým ziskem rozhodla Kometa v čase 57:26, kdy se prosadil obránce Jan Ščotka. Brňané se tak posunuli na sedmé místo tabulky před Hradec Králové. Litvínov, který podruhé po sobě nebodoval, zůstal čtvrtý.

Kometa začala utkání velkým náporem a už po dvou minutách mohla jít do vedení, jenže zkušený Marcinko zblízka nepřekonal pozorného Tomka v brance Vervy.

Strážce litvínovského brankoviště si oddechl pouze při neúspěšné přesilovce spoluhráčů, jinak musel během první třetiny čelit velkému tlaku Brna. Tomek vychytal dvakrát Zaťoviče a vzal radost junioru Ekrtovi z prvního extraligového gólu, když lapil jeho nájezd. Po souhře prvního útoku jej překonal až střelou do horního rohu Cingel.

I do druhé třetiny vstoupili domácí s velkou ofenzivní chutí a gól měl na holi Kollár, jenže brzy je zmrazil David Kaše. Jaksem nahozený puk směrem k brance usměrnil litvínovský útočník pohotově za Kavana a svým 11. gólem v sezoně vyrovnal.

Kometu gól zmrazil jen na chvíli, pak se zase vrátila k nápadité hře, které ale chyběla přesná koncovka. Tomkovu branku minul Hrbas, neprosadil se ani Kohout, gólové vyjádření nepřinesly ani dvě přesilové hry. Hosté měli k vedoucí brance blízko až v závěrečných minutách druhé třetiny, Ondřej Kaše a Abdul se však neprosadili.

I ve třetí části se Brno potýkalo s nepřesnou koncovkou, krátce po jejím začátku měl na holi vedoucí gól Kollár, s dorážkou neuspěl ani Moses, ani Kohout, nadále neplodné byly i přesilovky Komety.

I Litvínovští se pokusili strhnout výhru na svoji stranu. Kavan však vychytal jak Demela, tak i v 50. minutě Davida Kašeho. Brno rozhodlo o své zasloužené výhře až dvě a půl minuty před koncem, kdy od modré čáry prostřelil vše před sebou Ščotka. Tři body pak střelou do prázdné branky pojistil kapitán Zaťovič.

Hlasy trenérů:

Jiří Otoupalík (Brno): „Podali jsme velice dobrý výkon, výborně jsme bruslili, měli jsme spoustu šancí, celá řada z nich patřila do kategorie vyložených. Tým ale prokázal trpělivost a v posledních třech minutách rozhodl. Je to cenné vítězství, Litvínov byl velmi silný soupeř, ale slavit nebudeme, čekají nás v rychlém sledu další zápasy.“

David Kočí (Litvínov): „Soupeř byl dnes jednoznačně lepší, drželi jsme se v zápase zuby nehty a jen výkonem (brankáře) Mateje Tomka jsme mohli do závěru pomýšlet na bod. Ve venkovních utkáních musíme být důslednější a nasazení v nich musí být lepší od všech hráčů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:53. Cingel, 57:26. Ščotka, 59:33. Zaťovič Hosté: 21:33. D. Kaše Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Gazda, Ďaloga, Osburn, Ščotka (A), Kaňák, Hrbas, Svoboda – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Moses, Kollár, Kohout – Kratochvíl, Ekrt, Okál. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zeman, Baránek, Jaks, Šalda, Demel (A), Czuczman – Koblasa, Urban, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Kika, Květoň – Lhotský, Hynek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7412 diváků

Boleslav se po 50 dnech odlepila ze dna

Mladá Boleslav prodloužila sérii vítězných zápasů v Hradci Králové už na šest, dnešní duel v rámci dohrávaného 29. kola vyhrála 3:2 v prodloužení. Poprvé od 28. listopadu tak opustili poslední příčku extraligové tabulky, čtrnácté Kladno má však na Bruslaře tři utkání k dobru.

Do osudu utkání promluvil při svém návratu na hradecký led bývalý obránce Mountfieldu Filip Pavlík. Hned ve třetí minutě narýsoval přihrávku volnému Skalickému, který snadno otevřel skóre. Poslední celek soutěže se tak dostal do pozice, kterou potřeboval.

Na domácích bylo totiž vidět, že do optimální pohody jim hodně schází. Aktivitu na dlouho přetavili jen v tyčku trefenou Zacharem, zápas celkově jen stěží dosahoval extraligových parametrů. I ve druhé třetině děkoval brankář Novotný tyčce po Miškářově dorážce, potom výborně zmenšil úhel rozjetému Zacharovi.

Úsporně hrající - leč kvalitně bránící - Bruslaři dostali před koncem druhé třetiny k dispozici dvě přesilové hry. Na druhý pokus potvrdili svou příslušnost k extraligové špičce alespoň v tomto ohledu a potrestali Okuliarův útočný faul. Fořt vybojoval kotouč a krásně připravil pozici zakončujícímu Ondřeji Romanovi.

V další početní výhodě hostů mohl naopak snížit Perret, jenže Novotný potvrdil, že se mu pod Bílou věží nadmíru daří. Narůstající tlak týmu Mountfieldu však neustál. V 51. minutě kvůli zakrytému výhledu nedosáhl na střelu obránce Blaina a jakmile Královéhradečtí odvolali brankáře, krásnou ranou z dálky vyrovnal Estephan.

Mladá Boleslav nicméně slavila v prodloužení. Rohlíka ještě vychytal Laurikainen, ale na přečíslení zakončené kapitánem Lantošim už nestačil. Středočeši díky dalšímu triumfu v Hradci Králové a čtvrtému bodovému zápisu v řadě opustili přesně po padesáti dnech poslední místo tabulky.

Hlasy trenérů:

Peter Frühauf (Hradec Králové): „Bylo vidět, že není náhoda, že se Boleslav zvedá a sbírá body i proti silným soupeřům. Do utkání jsme vstoupili slušně, ale z první chyby jsme inkasovali, což nás dostalo dolů o hodně víc, než jsme čekali. Dlouho jsme hledali cestu zpět, hlavně zásluhou velmi dobré hry soupeře. Hráčům slouží ke cti, že zápas nezabalili, v závěru jsme byli hladoví a dotáhli to do remízy. Za bod jsme rádi, protože to pro nás byl velmi těžký zápas.“

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře, měli jsme špatný pohyb a ztráceli hodně kotoučů. Paradoxně jsme ale první třetinu vyhráli 1:0. Pak se hra vyrovnala a dali jsme druhý gól z přesilovky. Škoda jen, že jsme si nepomohli dalšími a zápas nedotáhli k výhře za tři body. Jsme ale rádi za každý bod, hráči to odpracovali a podržel nás Filip Novotný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 50:07. Blain, 57:37. Estephan Hosté: 02:49. Skalický, 37:32. O. Roman, 64:30. Lantoši Sestavy Domácí: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Miškář, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Eberle (C) – R. Pavlík, Pilař, Zachar – A. Novotný. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Bernad (A), Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Křepelka – Skalický, Fořt, Lantoši (C) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Krivošík, Pitule, Závora. Rozhodčí Hradil, Vrba –⁠⁠⁠ Axman, Blažek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 2987 diváků

Káňa trefil výhru Olomouce

Olomouc porazila Karlovy Vary 3:1 a vyhrála sedmý z posledních osmi domácích zápasů. Energie se v první třetině dostala do vedení, ale domácí otočili vývoj dvěma góly ve druhé části. Olomouc tak odskočila Karlovým Varům na rozdíl čtyř bodů a zůstává devátá, Energie je po třech porážkách za sebou bez zisku jedenáctá.

První třetina nabídla plynulý hokej s minimem přerušování i šancí. Olomouc v ní byla mírně aktivnějším týmem, ale největší šanci měla paradoxně během oslabení, kdy brankář Habal zasáhl proti střele Macuha ujíždějícího v samostatném úniku. Do vedení se však dostali po chybě domácích v rozehrávce hosté. Z ojedinělé šance překonal Konráda Koffer a ukončil tak po 134 minutách a 44 sekundách dlouhé čekání Karlových Varů na vstřelenou branku.

Olomoučtí srovnali díky využité přesilové hře na začátku druhé třetiny, kdy Habala z osy hřiště prostřelil Bambula. Rovněž v početní výhodě mohl vrátit Energii vedení Procházka, jenže Konrád se proti jeho střele z první přesunul včas. Poté Rašner před odkrytou brankou minul a únik Kangasniemiho vychytal Konrád.

Druhou branku v utkání mohl vzápětí přidat Bambula, jenže z podobného místa, odkud se prosadil poprvé, tentokrát Habala nepřekonal. Skóre tak znovu změnil až v dvojnásobné početní výhodě střelou do horního rohu Habalovy branky Káňa.

Během první poloviny třetí třetiny mnoho šancí k vidění nebylo, ale poté z nenápadné střely od modré čáry přidal třetí olomouckou branku Řezníček. Karlovarští si v závěrečných minutách nedokázali vytvořit výraznější tlak a nedosáhli tak ani na kontaktní gól.

Hlasy trenérů:

Róbert Petrovický (Olomouc): „Byl to pro nás důležitý zápas o šest bodů. První třetina mi přišla taková chladnější z obou stran, nechodili jsme do správných prostorů a znovu inkasovali první gól. Byla to taková nešťastná situace, ale i to se stává. Zápas jsme rozhodli ve druhé třetině, během které soupeř nevyužil své šance v přesilové hře a my jsme se v početních výhodách prosadili dvakrát. Ve třetí třetině už jsme hru kontrolovali a soupeře v podstatě do ničeho nepustili. Jsme velmi spokojeni s tím, jak jsme odehráli druhou a třetí třetinu.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme tu neuhráli žádný bod. V Olomouci se hraje těžko, je to silný disciplinovaný tým. Utkání rozhodly naše zbytečné fauly v útočném a středním pásmu. Domácí využili svoje šance v přesilových hrách, což se nám nepovedlo. Trápíme se v koncovce a nevyužíváme ani přesilové hry. Čekají nás teď silní soupeři, ale určitě do těch zápasů půjdeme s cílem nějaké body uhrát.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:53. Bambula, 39:05. Káňa, 50:05. Řezníček Hosté: 14:44. Koffer Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Škůrek, Řezníček, Rašner, Švrček, Černý, Sirota – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Anděl, Menšík. Hosté: Habal (Ebenstreit) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Rulík, Bartejs, Pulpán – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, Koffer – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Svoboda, Šimánek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4265 diváků