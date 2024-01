Bukarts doplnil bratra ve Vítkovicích. Motivací je i šampionát v Ostravě

Poraněný Rihards Bukarts poté, co schytal zásah americkou vysokou holí v duelu o bronz • Michal Beranek / Sport

„Rihards je velice kvalitní a zároveň také zkušený útočník,“ řekl sportovní ředitel a trenér Roman Šimíček. „Je to dlouholetý lotyšský reprezentant, v minulosti hrával v zámoří, vyzkoušel si i německou nejvyšší soutěž a ani česká extraliga pro něj není novinkou. K nám přichází ze Švýcarska, kde působil při zranění cizinců v týmu Bielu, po jejich uzdravení se naskytla možnost Rihardse dostat k nám.“

Podle trenérů by měl dostat podobnou roli jako v národním týmu. „Samozřejmě je výhoda, že už tady má bratra Robertse. Věříme, že Rihards Bukarts se velice rychle stane jedním z tahounů našeho útoku a přejeme mu hodně štěstí a ať se mu u nás daří,“ doplnil Šimíček.

Bratři Bukartsové už spolu v extralize hráli. V sezoně 2017/18 nastupovali za Zlín. Ale velký efekt to nepřineslo, Rihards se po 17 zápasech (2+2) s klubem rozloučil. Od té doby působil v Německu, tři roky v ruské KHL, v Rakousku. Naposledy hrál ve švýcarském Bielu, kam se přesunul na konci října.

„Rihards od posledního angažmá v extralize celkově vyspěl, dozrál, má za sebou několik let v kvalitních soutěžích,“ říká Tomáš Krejčí z agentury Unlimited Sports Management Hockey, která Bukartse zastupuje. „Je ofenzivní hráč, má dobrou koncovku, je kreativní, šikovný. Kvality nakonec potvrdil na posledním mistrovství světa.“

Po bronzovém šampionátu měl Rihards Bukarts nabídky ze Švédska i Finska, zajímala se o něj Mladá Boleslav. „Čekali jsme po šampionátu na dobrou nabídku, prioritou bylo Švýcarsko,“ upřesnil Krejčí. „Bylo celkem pozdě, nakonec jsme se v říjnu domluvili s Bielem, kde trénoval finský kouč, který Rihardse znal z Klagenfurtu.“

Ve Švýcarsku ovšem kvůli přetlaku cizinců moc prostoru neměl, naskočil do 11 zápasů (1+1). Teď se dohodl na odchodu do Vítkovic. „Chtěl si zahrát s bráchou, motivací je i šampionát v Ostravě,“ dodal Krejčí.

Na něm by si případně mohli zahrát i s nejmladším bratrem Rodzersem. Devatenáctiletý útočník nedávno reprezentoval Lotyšsko na MS do 20 let (5 zápasů/1+1), pět roků se učil ve švýcarském mládežnickém programu. Aktuálně je hráčem Wenatchee Wild (31/9+7) v zámořské WHL.

