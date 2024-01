Pyrochta litoval šancí: Tohle by dal i brankář... Boleslav sbírá bod po bodu

Bod po bodu sbírá Mladá Boleslav. Pomalými krůčky tak postupně uniká z bažiny, na poslední Kladno má aktuálně dvoubodový náskok. V pátečním 37. kole Tipsport extraligy přidala do sbírky bod za domácí porážku 1:2 po samostatných nájezdech s Plzní. „Už bychom ale potřebovali nějaký zápas na uklidnění za tři body, nějak to ubojovat,“ uvedl obránce Filip Pyrochta. V šesti ze sedmi utkání v novém roce Bruslaři dokázali bodovat, ani jednou ale nesebrali plný počet…

Jedna šance, druhá, třetí. Filip Pyrochta měl v prodloužení hned třikrát na holi rozhodnutí. Ani jednou to nevyšlo. „Nemám na to ani odpověď, prostě jsem se tam ocitnul,“ zmínil. „Myslím, že všichni na stadionu viděli, že obránce před bránou, to nejde do sebe, ale to zlehčuju. Čtyři šance, to musím proměnit, ať jsem útočník nebo obránce. Tohle by dal podle mě i Růža (brankář Jan Růžička), kdyby se v tom ocitnul, tak by z těch čtyř šancí jeden gól dal. Bohužel…“

Nejzajímavější byla poslední šance. Lídr boleslavské obrany se řítil sám na Dominika Pavláta, ten jeho střelu dokázal zastavit, puk se ale stále potuloval v blízkosti brankové čáry. Pavol Skalický šermoval hokejkou, jak jen mohl, kus černé gumy ale zůstal zakletý.

„Puk mi propadl, ale naštěstí se tam nějak zastavil. Snažil jsem se tam co nejvíc ohnout, abych si ho tam nehodil a naštěstí nějakým záhadným způsobem zůstal před brankovou čárou,“ komentoval situaci plzeňský brankář. „Zkoušeli jsme tam šťouchat všechno, ale prostě to tam nepropadlo. Domíno to asi viděl, protože si to pak pokryl,“ přidal Pyrochta.

O klíčový moment zápasu každopádně nešlo, na čemž se shodli i trenéři na tiskové konferenci. Ve druhé třetině měli Bruslaři k dispozici 50 sekund přesilovky pět na tři. Ačkoliv se od začátku sezony trápí, v této disciplíně excelují. Po Pardubicích mají v početních výhodách nejlepší čísla. Výsledek? Plzeňské vyhození, následně zmatky při zavezení kotouče do pásma. Ke střele se Pyrochta dostal až v době, kdy se Jakub Pour vracel na led. Orazítkoval horní tyčku.

„Říká se rčení, že když nedáš pět na tři, tak nemůžeš vyhrát zápas. Ne vždycky to platí, ale dneska se to potvrdilo. Bohužel pro nás. Měli jsme pět na tři, mohli jsme si pomoct. Když to přijde, musíte to využít, jinak je to trápení,“ zmínil Pyrochta. „Byl to důležitý moment,“ zmínil plzeňský kouč Petr Kořínek.

Zápas dvou škodovek nakonec musely rozseknout až samostatné nájezdy. A šlo o velmi rychlou záležitost, stačily tři série. Plzeň dala tři góly, Boleslav žádný. „Na nájezdy jsme se tuhle sezonu trošku více zaměřili a docela nám to i vychází. Jsme hodně rádi, že jsme dali tři ze tří, což se taky nestává moc často,“ zmínil Pavlát.

Plzeň vyhrála popáté v novém roce, Boleslavští zase v šesti ze sedmi zápasů s letopočtem 2024 sebrali minimálně bod. Předstihli Kladno, aktuálně mají o dva body více. Rytíři ale mají stále k dobru hned tři duely. „S pokorou pokračujeme dál,“ řekl asistent trenéra David Havíř.

„Jak postupně sbíráme body, tak se ten tým trošku uklidní. Viděli jsme, že když pracujeme všichni na sto procent, tak to přináší svoje ovoce. Takže nám nezbývá nic, než to pořád opakovat v každém zápase a vybojovat z toho minimálně ten jeden bod. Ale už by to chtělo i za tři,“ dodal na závěr Pyrochta.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:37. Fořt Hosté: 13:05. Zámorský, . Šiler Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík (C) – Skalický, Fořt, Lantoši (A) – Malát, O. Roman, Rohlík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Krivošík, Pitule, Závora. Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Laakso, Kvasnička, Skok, Piskáček (A) – Pour, Lev (A), Hrabík – Söderlund, Indrák, Matýs – Schleiss (C), Mertl, Šiler – Jansa, M. Soukup. Rozhodčí Šír, Úlehla – Hynek, Axman Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2789 diváků