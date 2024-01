Boleslav už není poslední: Válka až do konce sezony… Na Hradec se pískalo

Přepište… Dějiny ne, tabulku ano. Mladá Boleslav už v hokejové extralize není poslední, poskočila před Kladno, které má o tři odehrané zápasy méně. V půlce října Bruslaři padli na dno i do těžké krize, měnili trenéry i hráče. Pomalu lezou zpod deky, což dokumentovali výhrou 3:2p v Hradci Králové. A to byli hodně blízko třem bodům, srovnávací gól inkasovali při domácí hře bez brankáře. „Už tam svítí třináctka. Aspoň na chvíli,“ těší útočníka a dlouhodobě nejlepšího hráče BK Róberta Lantošiho. Byl to on, kdo v nastavení rozsekl bitvu pod Bílou věží, při níž se po 40 minutách na domácí pískalo.

Do třetí třetiny jste šli s vedením 2:0, ze tří narýsovaných bodů jsou dva. Berete je?

„Jak říkáte, tři body mohly být a mrzí nás, že je nemáme. Chalani z Hradce to ale dvakrát krásně trefili. Líp to ani trefit nemohli. Nakonec jsme rádi za druhý bod z prodloužení.“

Nestalo se vám poprvé, že jste o vedení přišli v poslední části. Chápete důvody?

„Je to zajímavé a popravdě tomu nerozumím. Asi jsou pro nás koncovky utkání těžké. Celý zápas odehrajeme kvalitně, přijde poslední třetina a hrajeme, jako kdybychom hokej zapomněli nebo přestali hrát. Nevím… Pokud se chceme odpoutat od spodku, musíme se naučit zvládat i třetí třetiny.“

Nakolik vám dva hradecké body zvednou sebevědomí, které postupně nabíráte?

„Tu sebedůvěru v sobě určitě postupně budujeme. Sbíráme body, někdy dva, jindy jeden, ale v naší situaci je každý velmi cenný. Jen to chce sbírat body pokaždé.“

V Hradci Králové jste pošesté v řadě vyhráli, což je unikátní. Máte pro to vysvětlení?

„Popravdě, my vůbec neřešíme, zda se nám v Hradci daří, nebo nedaří. Nacházíme se v situaci, kdy potřebujeme každé utkání vyhrát. A ne vždy to vyjde.“

Po dlouhé době jste se odpoutali od čtrnácté příčky, byť Kladno má nyní tři zápasy k dobru. Přesto, může jít o výraznou psychickou vzpruhu?

„Věříme si, že odehrajeme silný závěr. Je povzbuzující, že jsme se odlepili od čtrnáctého místa, už tam svítá třináctka. Aspoň na chvíli… (usmívá se) Jak jsem řekl, potřebujeme teď bodovat pravidelně, musíme to chtít víc než druhý tým, co proti nám nastoupí.“

Souhlasíte, že herní projev Boleslavi jde nahoru? Je znát vyšší sebevědomí i účinnější pojetí.

„Padla mezi námi nějaká slova, víme, co chceme hrát. Co jsme chtěli změnit a na čem zapracovat, to jsme udělali. Řekli jsme si, že nás čeká válka až do konce sezony.“

Kdyby vám dnes někdo nabídl třinácté místo po 52 kolech, brali byste ho?

„Kdybyste se mě zeptal na začátku sezony, určitě bych s tím nesouhlasil. Náš tým je kvalitní a samotnému je mi divné, že jsme na spodku tabulky. Ale pomalými kroky se zdviháme nahoru.“

Na dres vám přišili kapitánské céčko, zatím půjčené. Změnilo se tím pro vás něco?

„Měl jsem těžší hruď… Je fakt, že v téhle situaci jsem se ještě neocitl, snažil jsem se tým povzbuzovat a být lídrem. Hlavně to předvést na ledě, třeba vstřeleným gólem, co pomůže k výhře.“

Malá odbočka. Při prodloužení v rozehrávce hodně využíváte brankáře Filipa Novotného, jenž s holí fakt umí a rozehrává brejky. Pomáhá vám to výrazně?

„Určitě ano. Prodloužení jsou dnes novodobé šachy. Ani se nedivím, že v NHL chtějí změnit pravidla. Jde o to, že v nastavení se hlavně potřebujete udržet na puku, protože není jednouché ho získat zpět ve třech a na tak velkém hřišti. A my ty šachy zvládli.“

Očima poraženého: Musíme dávat víc než dva góly „Máme nakonec bod, ale převažuje zklamání. Musíme začít vyhrávat, začít urvat to. Je zapotřebí dávat víc ošklivých gólů, odpíchnout se od produktivity a dávat víc než dva góly. Třeba při prvním našem gólu jsme měli před brankou skvělý screen, ze situací z předbrankového prostoru musíme vytěžit daleko víc. Dneska nám to bohužel neklaplo, na druhou stranu oceňuju snahu celého týmu za návrat do zápasu. Bohužel se nám ho nepodařilo přetočit na naši stranu. Určitě nás netěší, že nedorazilo víc lidí (2987). Ale moc si ceníme diváků, kteří přišli, protože byli slyšet a celou dobu nám fandili. Takhle my to vnímáme.“ Jan Eberle, útočník Mountfieldu HK