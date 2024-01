Sparťan Kousal o konci Varadi: Buď budou neuvěřitelní, nebo klopýtat

Samostatný nájezd proměnil s přehledem pod horní tyč. Pavel Kousal sice ze hry gól nedal, ale v trestném střílení hokejistům Sparty pomohl ke dvěma bodům a výhře 3:2 na ledě Hradce Králové v 37. kole Tipsport extraligy. Pražané se tak vrátili na vítěznou vlnu. „Vždycky mám nějaké varianty a koukám na to, co bude dělat gólman. Je dobré, když jedu až třetí, protože vidím, jak moc vyjíždí, nebo ne,“ popsal zakončení úspěšný střelec.

Co se stalo ve třetí třetině, kdy Hradec vyrovnal na 2:2?

„Jim nezbývalo nic jiného než jít do toho na sto procent. Byly tam zbytečné fauly, díky kterým se dostal Hradec do hry. U vyrovnávací branky měli trochu štěstí. Ale naše dva góly byly taky parádní.“ (směje se)

Pravda. Pamatujete někdy podobné branky v jednom utkání?

„Ani ne, ale zaplať pánbůh za ně. Oni ale taky nedali hezké góly, bylo to férové.“

V oslabení jste ale odváděli dobrou práci. Jak těžko se jejich přesilovky bránily?

„Oslabení máme dobré celou sezonu. Zatím nám to jde, ale nemůžeme se na to pořád spoléhat. Měli jsme hodně vyloučení. Člověk si na přesilovku soupeře udělá video a potom ví, co může čekat.“

Je těžké se udržet v tempu, když je zápas tolik kouskován oslabeními?

„Je to těžký. Někdo je zavařený hodně, někdo naopak málo. Ti, co hrají oslabení, to mají hodně těžké. Každý si musí přijít na to, jak se do toho dostat zpátky. Není to poprvé, co se nám to stalo. Každý by měl vědět, jak na to.“

Celý zápas chytal skvěle Josef Kořenář. Klíčový muž utkání?

„Podržel nás v hodně situacích, takže mu děkujeme. Snad se mu bude dařit pořád stejně.“

Věděl jste, co při samostatném nájezdu uděláte?

„Vždycky mám nějaké varianty a koukám na to, co bude dělat gólman. Je dobré, když jedu až třetí, protože vidím, jak moc vyjíždí, nebo ne.“

Mrzí vás, že se góly z nájezdů nepočítají do statistik?

„Kdybych měl ve statistikách o tři góly víc, vypadalo by to lépe. Asi to je jedno. Možná je dobře, že to v nich není. Když by někdo jezdil jen nájezdy, tak by jich mohl mít třeba deset a ze hry žádný.“

S Hradcem to byl dost fyzický zápas, čím je nepříjemný?

„Hodně bruslí, hrají důrazný hokej s hodně souboji.“

Co říkáte na odvolání trenéra Václava Varadi z Pardubic?

„Nevím, buď budou neuvěřitelní, nebo můžou trochu klopýtat. Uvidíme, je to spíš otázka na ně.“

Hraje vám to do karet?

„My se musíme soustředit na sebe. Když budeme hrát dobře, tak je nám celkem jedno jestli proti nám hrají Pardubice, Hradec nebo někdo jiný.“

Ale asi vás to muselo překvapit?

„Jo to jo, překvapilo to celou extraligu. Je to ale jejich tým, jejich majitel a rozhodl se tak, jak se rozhodl.“

