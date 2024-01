Zadina začal obratem. A jasně se ohradil: Schody jsem nikomu nemydlil

Cestou do kabin pardubickou sestavu vyprovázel celkem jasný vzkaz. „Táhněte do prd..., žoldáci zkur...“ hulákal na hráče Dynama fanoušek s velmi pronikavým hlasem. Karlovy Vary vedly 3:0, zápas nakonec ztratily v prodloužení. Klíčem byla přesilovka, původně ji měla hrát domácí Energie, ale rozhodčí faul přehlédli. Vylučovali až na druhé straně.

„Ano, správný postřeh. Jen nevím, jak odpovědět, abych nedostal pokutu,“ povzdechl si karlovarský asistent Václav Eismann. Jeho tým dupal velmi slušně. Ale pak ho přejel pardubický vítr.

Marek Zadina si připsal první výhru jako hlavní trenér. Vítěznou trefu měl na svědomí Martin Kaut, znovu v prodloužení jako na Spartě. Takže se ve výsledku nic po odchodu Václava Varadi nezměnilo. „Od toho tam Kautík je,“ pousmál se Lukáš Sedlák, který ládoval jeho kanón. „Ne, dělám si srandu, střelu má výbornou. Snažíme se mu to dát, když ho vidíme.“

Ale Pardubické pálila primárně věc, která se stala ve čtvrtek. Hráči i kouč Zadina chtěli dát svůj pohled na spekulace a události. „Chtěl bych uzavřít to, co se píše v médiích a rozebírá v různých podcastech a na sociálních sítích. Musím se ohradit proti jedné věci, s Vencou jsem měl dobré vztahy. Koučoval jsem s ním šest let, nikdy bych ho nepodrazil a nemydlil mu schody,“ pronesl Marek Zadina.

Spekulace, že jako jeho asistent mu šel po místu, se ho hodně dotkly: „Nejsem takový člověk, abych šel proti němu. Že se situace vyvinula tak, jak se vyvinula, je v plné kompetenci našeho vedení. Já to respektuju.“

Lukáš Sedlák zase odmítá, že by hráči vyrazili nějak hromadně za vedením klubu, že Varaďu nechtějí: „Kdybyste viděli, co mi lidi píší za zprávy. Není pravda, že bychom se sebrali a dávali vedení nějaká ultimáta. To bych chtěl kategoricky odmítnout, ať to všichni vědí.“

V oficiálním prohlášení o konci Varadi najdete i následující větu: „Klub byl nucen řešit bezdůvodné urážky vybraných hráčů a členů realizačního týmu. Svým jednáním pan Varaďa narušil atmosféru v kabině před nejdůležitější fází sezony.“

Nad dotazem, jak se tedy nyní narušená atmosféra v šatně zlepšila, se kapitán na chvíli zamyslel. „To se asi uvidí. Soustředím se na kluky, na kabinu, abychom tohle neřešili. S klukama jsme si samozřejmě něco řekli a chceme tuhle věc uzavřít. Musíme hrát dál, ať se děje, co se děje. Za dva dny je další zápas a na nic nemusíme myslet. Ukázali jsme, jaký máme tým, jakou máme kabinu. Vyvrátili jsme nějaké věci, které se o nás říkaly,“ odvětil kapitán Dynama po otočce z 0:3 na 4:3.

A urážky hráčů od bývalého kouče? „Na tohle by měli odpovídat asi jiní lidé, než já. Mě osobně se to netýkalo, já byl v pohodě. Měl jsem s panem Varaďou dobrý vztah a mě neurážel. Asi je na jiných lidech, aby to případně dál komentovali,“ přidal ještě Sedlák.

Dál by se už chtěl soustředit na extraligu, na další zápasy. „Máme za sebou hodně emotivní utkání. Takové jsem ještě asi nehrál. Pro všechny je to skvělá zkušenost, může nás posunout zase dál. Ověřili jsme si, že jsme tým, který šlape nadoraz. Hrajeme do konce a nikdo si proti nám nemůže říct, že stav 0:3 je jasný. Jsem na kluky pyšný, jak to zvládli,“ dodal.

