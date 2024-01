Kouč Sparty odsoudil flastr pro Mikliše: Ať nám to někdo vysvětlí

Kdyby se v extralize udělovala cena pro největšího slušňáka, jméno Ondřeje Mikliše z nominačního seznamu škrtáte už před sezonou. Není to žádný beránek. Spíš obrovitá hora, která se na ledě často pohybuje na hraně zákona. A někdy i za ní. V říjnu to poznala velká litvínovská hvězda Ondřej Kaše, kterou sparťan uzemnil nevybíravým úderem do hlavy.

Disciplinární trest pak schytal i v prosinci, když se nepohodl s rozhodčími. Staré zvyky ovšem nerezaví. Po pátečním ataku na Pilaře komise v neděli pozastavila Miklišovi činnost už potřetí v probíhajícím ročníku.

Tentokrát však u trenéra Pavla Grosse našel sedmadvacetiletý bek jednoznačné zastání. „Já nevím, jak se tady můžeme vyjadřovat, nebo nevyjadřovat,“ reagoval kouč opatrně na otázku iSport.cz, pak se ovšem přece jen pustil do hodnocení.

„Mikliš trefoval hráče, musím říct, nádherně, jak z knížky. Akorát ho možná lehce trefil u hlavy. Ale taky si říkám, že je to hokej, a útočníci by měli mít hlavu nahoře. Chtěl bych, aby nám někdo vysvětlil, co v téhle fázi má jako obránce udělat. Čistší už to nejde…,“ lamentoval šéf sparťanské střídačky.

Spartu trápí v posledních týdnech rozsáhlá absence, volné pozice musí obsadit mladší hráči. V defenzivě převzal v neděli jednu z klíčových rolí jednadvacetiletý Tomáš Tomek, do sestavy se vešel i o rok mladší Dominik Pavlák. Nezklamali, ale pilíře základní sestavy Sparta postrádá. I vinou Miklišovy povinné dovolené.

„Když má útočník celou dobu hlavu dole, a ještě se ohne, jak se natahuje po puku, tak je to těžký. Co má obránce udělat? To nezastaví. Ondra Mikliš si nenaskočil, nebyl tam loket, prostě jel,“ přidal navrch Gross k výroku disciplinární komise. „Ondrovi vůbec nic říkat nebudu, jen mu dál potvrdím, ať hraje tvrdě. Je to někdy shoda malých detailů.“

V kabině Pražanů tak téma opatrnosti nerezonuje. Mnohem víc hráči řeší zbytečné dvouminutové tresty. Proti Karlovým Varům se na konci první části nevyvaroval sekání Pavel Kousal, čímž sebral Spartě probíhající přesilovku. Později totéž učinil Petr Hauser svým nafilmovaným pádem.

„Trápí nás to dlouhodobě,“ přitakal obránce Jakub Krejčík, střelec jediného domácího gólu. „Kolikrát jsou to fauly v útočné třetině. Než abychom řešili disciplinárku, řešíme toto.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:00. Krejčík Hosté: 03:02. Kofroň, 34:38. Černoch, 47:57. Kružík, 59:02. O. Procházka Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Němeček, T. Tomek, Irving, Pavlák, Moravčík – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman (A) – Mužík, Žmola, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Mikyska, Stříteský, Pulpán, Bartejs, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, Koffer – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Hynek, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8859 diváků