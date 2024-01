Kavan nemá žádné emoce, usmál se Zaťovič. Jeho cíl? Do čtyřky

Počkal si na útočné modré na Ščotkovu ideální přihrávku a utrhl se do sóla, které zakončil precizním bekhendovým blafákem. Gól Martina Zaťoviče ve 46. minutě byl v emotivní řežbě s Libercem (4:1) vítězný, kapitán dovedl Kometu k pátému triumfu v řadě. „Víme, že máme sílu. Teď to všechny baví,“ pochvaloval si zkušený útočník.

Na body proti Bílým Tygrům jste se pořádně nadřeli, že? Ještě víc než v předchozích zápasech…

„Můžeme si za to sami. První třetinu jsme měli super, druhou šílenou. V ní nás podržel gólman a díky němu jsme dokázali těžký zápas vyhrát. Udržel nás ve hře a my jsme pak dali góly.“

Liberečtí v útočném pásmu hodně měnili pozice, vířivým pohybem vás dostávali pod tlak. Jak jste to cítil z ledu?

„Liberec hraje dobře, v pohybu. Věděli jsme, na co se máme připravit. Ve druhé třetině nás úplně dostali ze hry. Čekali jsme, co s námi provedou. To jim vlilo krev do žil. Ale máme tři body. Po druhé třetině jsme si řekli, že je to poslední play off zápas a musíme ho zlomit. Hlavně když hrajeme doma.“

Vyhráli jste tři domácí zápasy v řadě, což je obtížné. Čím jste to dokázali?

„Víme, že máme sílu. Všichni si věříme a děláme, co máme. Snažíme se pilovat hru, aby to bylo super do konce sezony. Přináší to ovoce a všechny to baví. Teď navíc začal chytat výborně Kávec (Jan Kavan). Když se vyhrává, kabina je čerstvá. Nikdo není unavený.“ (úsměv)

Překvapuje vás osmnáctiletý Kavan, jak psychicky zvládá tlak?

„Dnešní mladí mají úplně jinou hlavu, než jsme měli my. Jsme úplně jiná generace. Oni ani druhý den neví, že hráli nějaký zápas. Ideální hlava pro hokej…Já jsem si to víc zabíral. Myslím, že je úplně v pohodě. Buďme rádi, že mu to jde, puky ho trefují. Je spokojený. Jenom dobře.“

Víte určitě, že je spokojený? Emoce nedává moc najevo, jak jsem si všiml.

„On emoce nemá… Ještě k tomu je gólman. (úsměv) Jsem za něj rád. Je mladej a užívá si to.“

Rozhodl jste bekhendovým blafákem. Vaše klasika.

„Klasika? To nevím. Ale měl jsem rychlost a udělal jsem to myslím docela dobře, dlouhou kličku. Gólman se tam nedostal.“

Už se díváte na čtvrté místo?

„Zvedli jsme se a dotahujeme se tam. Pro mě je to cíl, který bych chtěl splnit. Ale liga je strašně vyrovnaná. Musíme si vážit toho, že máme teď takovou šňůru. Je potřeba pořád bodovat, ať má tým do konce sezony tvář a formu.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:21. Gazda, 45:43. Zaťovič, 52:56. Flek, 57:34. Pospíšil Hosté: 33:59. Filippi Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Osburn, Holland, Kaňák, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kos – Kohout, Kollár, Moses – Okál, Ekrt, Kratochvíl. Hosté: Pařík (D. Král) – Budík, Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Plos, Šír. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík, Svoboda, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7220 diváků