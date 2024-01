Hráči týdne v extralize: dvojice z Brna, Voženílek hraje ve výborné formě

Jan Kavan

brankář

HC Kometa Brno

V lednu patří Kometa mezi nejlepší týmy extraligy, což minulý týden jenom potvrdila. Litvínov porazila 3:1, Vítkovice 7:1 a Liberec 4:1. Všechny duely odchytal mladičký Jan Kavan a vedl si výborně. Chytil více než čtyři góly nad očekávání, pochytal 97,1 % všech střel soupeřů a zastavil devět vysoce nebezpečných střel. 18letý brankář (i vinou zranění Furcha) zasáhl už do deseti extraligových utkání a pochytal dohromady 2,94 gólů nad očekávání. Pokud by podobné výkony podával do konce sezony, mohl by se zasloužit o to, aby si jej někdo vybral na draftu NHL.