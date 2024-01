Opora Komety je zpátky! Čekal jsem to horší, líčil Furch po návratu z marodky

Po dvou měsících se Dominik Furch (33) znovu postavil do brány brněnské Komety. Ve 39. kole Tipsport extraligy v Třinci sice několikrát vychytal Martina Růžičku, sklidil od něj i pochvalu. Na vítězství to ale Kometě nestačilo, padla 1:5. Furch pochytal 22 střel, poslední branka byla do prázdné.

Jak jste se cítil po dvou měsících bez hokeje?

„Jako bych začínal novou sezonu. A naskočil do rozjetého vlaku. Kluci jsou rozjetý, já dva měsíce chyběl. Jak to popsat? Bylo to těžké, ale čekal jsem to ještě horší.“

V čem byl návrat po takové pauze nejtěžší?

„Chybí zápasová praxe. Jak z toho vypadnete na tak dlouho, tak to je největší rozdíl. Chybí takový ten pocit jistoty, že to má gólman celkově najeté. Ani bych neřekl, že to bylo těžké po fyzické stránce, spíš pocit ve hře.“

Hned první ranou vás mladík Sikora trefil někam ke klíční kosti. Zabolelo?

„Dostal jsem to někam na rameno, ucho, klíční kost. Nepříjemně zamířil a těžko jsem se tam dostával a navíc to nějak zvláštně přeskočilo. Ale nic nebezpečného.“

Začínat po pauze hned v Třinci, to je křest ohněm, viďte?

„Člověk si nevybere. Jo, Třinec je těžký soupeř, obzvlášť, když se jim povede dát takhle dva rychlé góly. Je to zkušený tým, který si to pak systémem dokáže relativně dobře pohlídat.“

Gól na 2:0 sudí nejdřív neuznali, Třinec si vzal výzvu a uspěl. Jak jste situaci viděl z brány?

„Kontakt tam byl, ale co jsem pak viděl na kostce, tak to bylo od našeho hráče. Takže není o čem.“

Dostat ve čtvrté minutě dva góly za třináct vteřin, to bylo drsné přivítání...

„Jo, po dvou měsících pauzy není takový začátek úplně ončo. Snažil jsem se pak soustředit zpátky na sebe, z mého pohledu mohl gólman s těmi góly těžko něco dělat. Potřebuju se zase dostat do zápasové pohody, potřebuju co nejvíce chytat. Snažil jsem se to hodit za hlavu a jet dál.“

Martina Růžičku jste několikrát vychytal, i vám po jedné z tutovek něco říkal. Co přesně?

„Ve druhé třetině tam měl dobrá slova ke mně. A já mu pak na konci pogratuloval k sedmistovce bodů za Třinec. Klobouk dolů před tímhle číslem.“

Když to trochu nadnesu, neříkali si spoluhráči - nemáme v brance mladého Kavana, znovu je tam zkušený bard, tak v defenzivě polevíme?

(usměje se) „Ne, to si nemyslím. Není důvod pro něco takového. Měli jsme šňůru vítězství, teď se nepodařilo vyhrát.“

Jak vlastně hodnotíte záskok Jana Kavana?

„Neskutečné! Je super, jak se rozchytal. Pomohl se týmu dostat z nějaké horší série. Jsem za něj velmi rád.“

