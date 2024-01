Kmoníček s úlevou po verdiktu: Dělali z nás feťáky. Tohle je pádná odpověď

Generální manažer Mountfieldu HK se může radovat. V únoru dostane zpátky tři hráče, kterým vystavila stopku pozitivní dopingová kontrola. „Bylo to osm strašných měsíců,“ popsal celé martyrium Aleš Kmoníček. Na hradeckém funkcionáři bylo vidět, že všechno chce mít už co nejdřív za sebou. Celá věc ho tak rozhodila, že po tiskové konferenci omylem stáhnul jednomu z právníků telefon. Když se našel u něj, zlehka se usmál. Pak hned pelášil pryč.

Cítíte velkou úlevu?

„Asi jo. Všechno si asi ještě neuvědomuju, čeká nás pořád hodně práce, která je s případem spojená. Ale už to budou příjemnější věci. Uvidíme, jaká budou ta další dvě rozhodnutí (Klíma a Štohanzl) a budeme čekat na výrok disciplinární komise. Ale to jsou věci, které musíme zvládnout. Hlavně jsem rád, že se snad všichni hráči zapojí do celého procesu a bude to vzpruha jak pro ně, tak pro samotný tým.“

S hráči jste během celé doby, kdy se čekalo na soud, vycházel jak?

„Dobře, někde se sice objevovalo, že máme problémy a že se s nimi ještě budeme soudit. Ale to byly od začátku nesmysly. Podali jsme jim hned od první chvíle pomocnou ruku, sehnali jsme pana Šťovíčka, byli jsme u toho, když se sháněly všechny podpůrné argumenty. Hráči se mohli v našem zázemí individuálně připravovat. Nevím, kde se vzalo, že bychom měli problém.“

Pátrali jste, jak se hráči k užívání Mesomorphu dostali?

„Postupně jsme zjistili, že si přivezli nějakou krabičku a brali ji. Ale abychom celý rok řešili, co hráči užívají, to nejde. Nevím, kdo tohle balení přivezl. Nakonec užívání konzultovali s doktorem, což jsme na začátku nemohli vůbec tušit. Dozvídali jsme se věci postupně. Jenom vím, že máme v kabině prověřené věci, které hráči mohou užívat. Oni ale žijí v kabině tři hodiny a dvacet žijí doma. Každý se stravuje doma, bere si nějaké doplňky, což užívá každý sportovec.“

Hned jste se tedy běžel podívat do kabiny, jestli se zmíněný Mesomorph taky nenachází na stole s dalšími doplňky?

„Ne, staral jsem se o jiné věci. Nedíval jsem se, kde to je, kolik toho kde je. Šlo o výjimečnou událost.“

Dovedete ale připustit, že by se jednalo o opravdu velkou náhodu, kdyby doplněk užili jen tři hráči z celé kabiny a právě oni byli testováni?

„Nevím, netuším, jestli to bral i někdo jiný. Tihle hráči brali věc, ve které byly zakázané látky, to je podstatná věc.“

Máte tušení, jak by mohla extraliga potrestat klub?

„Vůbec. Jen řeknu, že pokud se u hráčů prokázala lehká míra zavinění, je jasné, že klub s tím nemůže nic dělat. Nic neorganizuje, hráčům žádné věci nedává. Nějaký trest asi dostaneme, ale nechám to na disciplinární komisi, kde jsou nezávislí odborníci.“

Tušíte, jak vysoká by mohla být třeba pokuta?

„Podle řádů je tam pokuta až do výše 500 tisíc. Pokud dostaneme pokutu, vše budeme konzultovat s naším právním zástupcem. Nevím, co může a co nemůže přijít. Pevně věřím, že si všichni přečtou skutečnosti, které zazněly. Dost fanoušků a lidí nás očerňovalo, dělali z nás feťáky. Pevně věřím, že tohle je pádná odpověď. Klub se špatně nechoval a hráči udělali všechno, aby se jim zakázané látky do těla nedostaly.“

Šlo celou věc nějak urychlit, nebo opravdu verdikt musel padnout až na konci ledna?

„Tohle bylo úplně nejhorší, ten zmar, který cítíte každý týden, kdy se kauza protahuje. Chápu, že hráči byli netrpěliví, nevydělávali peníze, klub se ptá, hráči se ptají, trenéři se ptají. Byl to nekonečný příběh a doufám, že už ho nikdy nezažiju.“

Hráči opravdu od července nepobírali plat?

„Ano, jestliže jim disciplinární komise zastavila činnost, nic se jim vyplácet nemůže.“

Máte přehled, v jaké formě jsou McCormack, Klíma a Štohanzl?

„Trénovali sami, v kondici a tréninkové formě jsou. Ale něco jiného je trénovat a něco jiného hrát. Chceme hráče co nejdříve zapojit, aby se dostali na svoji výkonnost, podržíme je. Nějakou dobu bude trvat adaptace na zápasový režim.“

Součástí McCormackova trestu je, že má přijít o stříbrnou medaili. Nebojíte se, že třeba takhle rozhodne i extraliga a Hradci sebere jeho historické umístění za minulý ročník?

„Rozhodnutí soudu se teď týká jen jednotlivců. Jejich povinnost je tam tohle napsat, když se prokáže užití zakázané látky. Bohužel se už nikdo nedívá, jestli látku někdo užil vědomě, nevědomě, nebo zda byl přípravek kontaminovaný jako v našem případě. Nepředpokládám, že tohle by u nás extraliga řešila.“

Proč ne?

„Ročník byl celý uzavřený, tohle je sci-fi.“

Byl by to nejhorší trest v tuhle chvíli?

„Myslím, že ho ani řády neumožňují. Ale i kdyby... Přeci, proboha, hráči si vezmou něco, co obsahuje látku, kterou přípravek obsahovat neměl. Kvůli tomu vám nikdo nesebere vaše snažení, které jsme završili stříbrnými medailemi.“

