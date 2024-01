Pánik už pálí za Dynamo, klape souhra se Sedlákem: Je to na dobré vlně

Jste velmi zkušený hráč, i tak je pro vás důležité, že jste se v novém angažmá po přesunu z Třince už trefil? Navíc dvakrát?

„Jsem rád, že to tam spadlo. Samozřejmě to pomůže. Je lepší, že to přišlo dřív, než později. Každý jsme nějaký. Možná se potom do toho začne motat hlava a člověk se v tom točí. Takže jsem rád, že to tam padlo a jdeme dál. Spadlo ze mě břemeno.“

Zdá se, že vám to skvěle funguje se Sedlákem, že?

„Jako lajna se máme pořád co zlepšovat, ale je to na dobré vlně. Jsou tam náznaky, na ledě se vidíme. Myslím si, že většinou hrajeme v ofenzivní třetině, takže je otázka času, kdy si na sebe víc zvykneme a bude to dobré.“

Pardubice vyhrály podeváté v řadě venku. V čem je kouzlo?

„I když jsem proti Dynamu hrál, bylo vidět, že mají vyrovnané čtyři lajny, výborné obránce i skvělé gólmany. Když se všichni podřídí systému, tak bude těžké nás porazit. Je náročné přes nás přecházet, hrajeme jednoduše. Dá se říct, že v tom je naše největší síla.“

Předtím jste působil v Třinci, což je také úspěšný velkoklub. Dá se to nějak porovnat?

„Já jsem teď v Pardubicích, soustředím se na ně.“

Hodně se o vašem novém působišti v poslední době mluvilo. Jste rád, že vás to jako tým neovlivnilo a dál vyhráváte?

„Mě to nějak nezastihlo, co se tady stalo, takže se k tomu nemám jak vyjádřit. Jsem rád, že to kluky neovlivnilo, pořád se vyhrává dál. Nálada v kabině je super. Všichni máme jeden cíl a jdeme si za ním.“

Takže jste to ani nevnímali?

„Všichni jsou profesionálové, takové věci ke sportu patří. My můžeme ovlivnit jenom něco. Takže se všichni soustředíme na naši hru a to se odráží na výkonech.“

Cílem je titul, že?

„Samozřejmě, cíle jsou nejvyšší, všechno se bude odvíjet od play off. Ale myslím si, že tým je dobře poskládaný. Těším se na to.“

Věděl jste, že se Pardubicím proti Litvínovu v sezoně příliš nedařilo?

„Celkově se tady špatně hraje, soupeř je doma velmi silný. Takže jsme rádi, že se nám podařilo získat tři body.“

