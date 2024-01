Gulašova lahůdka nad hattrick. Krásná akce, uznal i sparťan. Ale…

Takové akce gólem v 99 procentech nekončí. Obránce má vždy navrch. Tady to neplatilo. Hra šla tak, že Milan Gulaš v pomalé rychlosti najížděl přes modrou čáru, naproti němu Vojtěch Mozík. Svižné ruce však v pravý čas beka obhodily, z následného fyzického souboje vyšel Gulaš znovu vítězně. Jenže zezadu se na pomoc přiblížil útočník Sobotka a proti domácímu střelci vystrčil hůl brankář Kořenář. Neřešitelné? Nikoli. V tu chvíli místní ikona prostrčí puk mezi brankářovými betony. Wow…

O tom, že Milan Gulaš stále umí, se přesvědčila obrana Sparty • Foto Repro O2 TV Sport

Gulaš se poté projede téměř po celém kluzišti, mává nadšeným divákům a ti mu hromovým skandováním děkují za zážitek. Chvilkový na ledě, dlouhý v paměti. „Krásná individuální akce, Milan dokazuje, že je i v tomhle věku špičkovým hráčem. Ale zároveň to byla naše chyba. Jede si, jede a projede si to až k brankáři,“ vadilo tříbodovému Filipu Chlapíkovi.

I na Gulašovi jste viděli, že tenhle kousek si cení. „Úžasný! Já byl zrovna na zemi na modré čáře, podíval jsem se pak na kostce. Tenhle gól rozhodl utkání, od Milana perfektní individuální akce. Vzal za to náš kapitán,“ salutoval Jan Ordoš, druhý hrdina duelu díky vstřelenému hattricku. Ceněnou kolekci završil bekhendovou střelou do opuštěné klece 22 sekund před koncem.

Z hlediště doletěly na led dvě čepice. Po někdejším hattricku proti Kometě další významná relikvie. Jak s ní naložit? „Oslavíme to doma s přítelkyní, asi si pustíme film,“ rozesmál se Ordoš.

Přitom Jihočeši nemohli vyprodaný šlágr začít hůř. Po 14 vteřinách po sérii kiksů prohrávali, ve 13. minutě už o dva góly. „Po první třetině jsme si k tomu něco důrazného řekli, na druhou nastoupil úplně jiný tým. Řekli jsme si, že se musíme okamžitě probrat, nebo dostaneme pět gólů a zase se na sebe budeme po zápase koukat… Klobouk dolů před všemi, jak jsme to zvládli,“ cenil si Ordoš.

Motoru se podařilo vrátit do zápasu i díky diskutabilnímu vyloučení obránce Michala Moravčíka v úplném závěru prvního dějství. Zkraje druhého navíc odešel na trestnou lavici Michal Kempný a domácím se rázem naskytla 102 sekund trvající převaha o dva hráče. Za sedm vteřin Jan Ordoš už zvedal ruce. Za další dvě minuty Brant Harris šikovnou tečí dorovnal a hosté nestačili zírat, co se během dvou minut přihodilo. „Sparta jako by ztratila křídla, zatímco my jsme dostali úplně novou energii. Začali jsme hrát tak, jak jsme chtěli hrát od začátku,“ lebedil si Ordoš.

Jihočeši chytli slinu, ale při přesilovce Sparty jim po trefě Filipa Chlapíka ze střední vzdálenosti opět vyschlo v ústech. Sparťané však špatně bránili, nechávali si najíždět protihráče do území slotu, nedokázali je fyzicky pacifikovat a to byl problém. V půli utkání Ordoš docpal puk pár milimetrů za brankovou čáru. Sudí diskutovali u videa a pak oblažili publikum odsouhlaseným gólem.

Sparťané, kteří nasadili do hry syna legendy Petra Tona, odjížděli domů s třetí porážkou v řadě i s otazníky v hlavách. „Začátek se povedl, ale našimi chybami jsme je zbytečně dostali do zápasu. Dali jsme jim pět na tři, využili toho, přidaly se individuální chyby a potřetí za sebou jsme soupeři věnovali zápas. Všechno zbytečné chyby, je to velká škoda,“ štvalo Filipa Chlapíka.

Tým Pavla Grosse nyní čeká v neděli obhájce titulu z Třince. Nehledě na marodku, už by to chtělo zapsat znovu body. „Není to příjemné, chceme vyhrávat každý zápas, nepřidává to na pohodě, ale musíme to hodit za hlavu, čekají nás těžké zápasy před domácími fanoušky, které chceme vyhrát,“ zve Chlapík do hlediště na obodovanou podívanou s Oceláři a Libercem.

