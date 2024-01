Smoleňák ostře o krizi: Fakt mě to se*e. Jako rande s holkou bez finále

Kladno opět bojovalo, ale skončili jste opět bez bodu, navíc s desátou porážkou v řadě. Zřejmě těžko se hledají nějaká pozitiva, viďte?

„To je evergreen… Myslím, že bych se opakoval. Zápasy jsou na jedno brdo. Komentáře jsou furt stejný. Je to zvláštní. Jsme jakoby opticky v zápase, ale de facto nejsme. Kdybychom prohráli třeba 0:8, tak prostě jdeme dál. Stane se. Tohle je ale úplně ubíjející. Je to jako, když chodíte pořád dokola na rande s holkou, všechno je super, ale finále tam není.“

Fanoušci dali v prvních minutách svým tichým protestem jasně najevo nespokojenost s výsledky. Jak jste to vnímali na střídačce?

„Abych byl upřímný, vůbec jsem si toho nevšiml, ale fakt vůbec. Tohle od vás slyším poprvé.“

Slyšíte to tedy nyní po zápase.

„Je rok 2024. Každý… nebudu říkat, že může vyjádřit jakýkoliv svůj názor ve všem, ale jestli to fakt takhle bylo… Mě to samozřejmě mrzí, protože podpora je věc, kterou potřebujeme. Na druhou stranu každý má právo dělat, co chce, ale určitě to nikomu pomáhat nebude.“

Dokážete říct, jaká cesta by vás dostala ze současné krize a extraligového dna?

„Cesta… My tu cestu právě musíme najít. Stojíme totálně v bahně po krk. Musíme se nejprve někde chytnout rukou, abychom se z bahna vytáhli a pak najít cestu. Rozhodně musíme udělat nějaký první krok, abychom se z těchto s*aček dostali.“

Během kariéry už jste zažil ledacos. Na podobnou mizérii ale zřejmě nejste zvyklý, vidte?

„Dlouho jsem to nezažil, o tom žádná. (odmlčí se) O to víc mě to s*re, protože jsem odtud, pocházím z Kladna, jsem Kladeňák. Záleží mi na klubu, jak to vypadá, jak se prezentujeme a jakou reklamu děláme městu, dětem, všechno… Nejsem ten, který po sezoně odtud odejde a jde o dům dál. Ať se hraje kdekoliv, jsem Kladeňák tělem i duší. O to víc mě to ubírá i v reálném životě, fakt mě to s*re. Mám to v hlavě, protože jsem za to z velké části zodpovědný. Určitě přeji nám jako organizaci a městu něco víc, nějaké lepší zítřky, aby byla zase radost chodit na zimák.“

