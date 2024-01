S Přerovem to klape, po Macuhovi je v Moře štístko Ministr. Napodobí tátu?

To příjmení znáte. Pokud jste z Hané, Zlína nebo Opavy, tak nepochybně. Právě tam někdejší centr Milan Ministr působil v devadesátkách a na začátku tisíciletí. Teď na otce začíná navazovat syn Daniel. Olomouc si vzhledem k obrovské marodce stáhla jednadvacetiletého útočníka z Přerova – a dobře udělala. Výsledek? Dva starty, dvě výhry a premiérový extraligový bod do osobních statistik. „Mladá čtvrtá lajna má za sebou dva vynikající zápasy,“ chválil trenér Jan Tomajko po skalpu Českých Budějovic (3:2 sn).

Poprvé nakoukl do extraligy před třemi roky v osmnácti, pak už ale Daniel Ministr přidal jediný zápas v nejvyšší soutěži. Po dvou letech. Až nyní kouč Jan Tomajko vytáhl syna svého bývalého spoluhráče na víc než jedno utkání v extraligové sezoně. Poprvé v pátek v Kladně, kdy se blýskl nádhernou asistencí na Menšíkův gól. Rychlá otočka, klička a pas přesně před prázdnou.

Wow! Jako táta v minulosti, psalo se na sociálních sítích. „Má výborné bruslení. Hodně mu v Přerově pomohla velká vytíženost, má i sebevědomí. Musí takhle pokračovat, myslím, že z něj bude dobrý hráč,“ chválil Tomajko.

Co je pro Moru klíčové: proti Kladnu pomohl Ministr k výhře 3:2, s Českými Budějovicemi taky, akorát po nájezdech. Říkejte tomu třeba štěstí, ale zároveň čtvrtou lajnu nepodceňujte. S Matoušem Menšíkem a spoluhráčem ze Zubrů Joshuou Máchou jim to lepí. Jdou vidět, nezapadli. „Při marodce dostali šanci a zvládli to výborně. Mají pohyb, jsou živí,“ přidal se Lukáš Klimek.

Ministr včera strávil na ledě téměř 13 minut, nakoukl i do přesilovky. „Dali jsme ho na stejné místo, na jaké je zvyklý v Přerově. Je v nich prostě dobrej,“ usmál se trenér.

Zásadní byl pro rodáka z Přerova minulý ročník. Ani ne tak bodově (3+2) jako spíš zkušenostmi, počtem odehraných utkání (46) mezi chlapy v Chance lize. Nejen na příkladě Roka Macuha je vidět, že „kohoutům“ kooperace s nedalekým klubem svědčí.

„Jsem zkušenější, než když jsem do áčka nakoukl poprvé, a taky jsem hodně zesílil,“ popisoval svůj progres Ministr, který už od pátku věděl, že do sobotního hanáckého derby Prostějov-Přerov (0:2) nenastoupí. „Ve hře to bylo, ale telefon s panem Tomajkem to pak rozhodl,“ vysvětlil.

Táta Milan odehrál v extralize 161 duelů s bilancí 20+22. Nejvíce startů si připsal v první lize, v Olomouci je bez přehánění legendou. Před deseti lety kariéru ukončil, nyní je v HCO vedoucím provozu. Na zimáku je neustále, takže synátora má pod drobnohledem. „Ale že by mě drbal, to vůbec. Jen mi občas řekne, co jsem v některých situacích mohl udělat třeba lépe,“ řekl Daniel.

Upřímně, včera toho všichni domácí mohli udělat lépe mnohem víc. „Nebyli jsme lepší, ale šťastnější. Braňo nás držel, obětavostí jsme to uhráli,“ uznal Klimek.

Motor stál stejně jako v pátek se Spartou na Milanu Gulašovi s Janem Ordošem, ale hrabali všichni. Osmnáct sekund je dělilo od třech bodů, nakonec na jih Čech odvezli jen jeden. I proto, že selhali v přesilovkách. „Měli jsme závěr dohrát zkušeněji,“ litoval forvard Jáchym Kondelík.

„Tým šlapal neskutečným způsobem, strašně nás to mrzí,“ českobudějovický kouč Ladislav Čihák.

