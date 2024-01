Nejmladší kouč v extralize o nabídce Dynama: O tom se vůbec nepřemýšlí

Dřív jste pracoval jako dovednostní kouč s Liborem Hájkem. Už jste se sžil s celou pardubickou kabinou?

„Ano, kluky jsem znal, někoho víc, někoho méně, ale kluci jsou absolutní profíci. Můj příchod vzali pozitivně, za což jsem rád. Všechno se seběhlo hodně rychle. Potřeboval jsem nějaký čas na aklimatizaci, ale jsme spolu už týden a myslím, že si všechno víc a víc sedá. Věřím, že všechno bude v pohodě.“

Když dostane trenér na začátku kariéry nabídku se přesunout k prvnímu týmu extraligy. Přemýšlí se o tom pět minut, dva dny, nebo jak dlouho?

„O takové nabídce se podle mě nepřemýšlí vůbec. Když vás osloví někdo jako je pan Zadina a ještě v takové organizaci? Je to hlavně čest a obrovská zodpovědnost tady s ním stát na střídačce.“

Překvapilo, že se vám ozval?

„Hodně, to řeknu na rovinu. První dva dny jsem to potřeboval vstřebat, ale teď už je to v pohodě, jsme v práci.“

A jak vypadá vaše hlavní úloha u týmu, dělat poctivou přípravu pro Marka Zadinu?

„Je toho dost, ať jde o práci při tréninku, chystání videoporad a kooperaci s videokoučem nebo dávání podnětů Markovi. Spolupracujeme jako tým, což je stejné jako s hráči. Musíme se pořádně poznat, Marek si řekne, co a jak mu vyhovuje. Jsem nadšený, jak fungujeme. Když přijdete do rozjetého vlaku, ještě navíc teď před play off, nemusí to být jednoduché. Důležitá je pak komunikace, potřebujete se bavit úplně o všem.“

To se děje?

„Stoprocentně a za to jsem moc rád.“

Musel jste si v sobě nějak urovnat, že když přijdete do kabiny, tak v ní patříte jako jeden ze členů realizačního týmu mezi nejmladšími?

„Zažil jsem to už minulý rok v Přerově. Samozřejmě jde o první ligu, ale zjistíte, že když kluci jsou opravdoví profíci, věk neznamená vůbec nic. Je jedno, jestli je někdo starší, nebo mladší. Hráči potřebují informace, a aby se s nimi pracovalo správně. Pak najednou najedete na to, že věk není zase takový problém.“

Záleží na vzájemném respektu k práci druhých?

„Určitě, já kluky jako hráče respektuju, věřím, že oni respektují mě jako nového člena realizačního týmu.“

