Šmíd o Kassianovi: Věřím, že démony přepral. Sparta může hodně vytěžit

Matthew Tkachuk provokoval Zacka Kassiana, následně to pěkně schytal • Profimedia

Sparta ulovila hvězdnou posilu! Do Prahy přichází zkušený kanadský útočník Zack Kassian • Jakub Pláteník / HC Sparta Praha

Umí velmi slušně hokej a navíc rozsévá strach. Při sváru o titul vítaná ingredience. Česká extraliga dost možná takhle komplexního útočníka dosud nevítala. „Do play off ideál. Myslím, že mnozí kluci v lize se ho budou bát. Nikdy nevíte, sepne mu, zahodí rukavice a už to pojede,“ usmívá se při rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Ladislav Šmíd , jenž taky uměl přitvrdit. Pražané právě u něj vyzvídali, co je kanadský divočák zač.

Co přinese Zack Kassian Spartě, potažmo extralize?

„Volal mi Tomáš Divíšek z vedení Sparty, vyptával se mě na Zacka a já mu ho doporučil. V Edmontonu jsme spolu nehráli, ale nastupoval jsem proti němu a moc dobře vím, co je za hráče. Sparta prakticky nic neriskuje, bere ho na tři měsíce. Z téhle transakce naopak může hodně vytěžit.“

Kassian je drsným typem hráče, velký silák. Ale umí i hokej. Jak byste ho charakterizoval?

„Hodně nepříjemný borec, který je doma v předbrankovém prostoru. Obránci to s ním mají velice složité, umí se uvolnit a dobře zakončit. Zvládne se i poprat. Extraliga je specifická, ale pokud ho nasadíte do lajny k dobrým hokejistům, pro tři čtvrtě soutěže bude velkou hrozbou. Kvůli jménu a hlavně proto, jak vypadá. Umí si zjednat respekt. Za sebe říkám, že jde o velmi dobrý nákup.“

O to víc do play off?

„Jednoznačně. Pokud bude správně