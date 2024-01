Čepice pro pracanta! McMandát? Ne, nic se nemění: Odměna, jak makáme

Ha, tak přeci výměna! Jen jiná, než se čekalo. Po vzájemném zápase ohlásily Pardubice s Plzní, že si mění beky. Brankáři? To zůstává u ledu. A bitvu rozhodl válečník Jan Mandát. Většinou počítá zblokované střely a modřiny. Při výhře 3:1 si užil hattrick. „Nebudu si po dnešku myslet, že jsem McDavid a začnu si dělat, co chci. Vůbec,“ hlásil hned.

Michal Houdek s Martinem Bučkem na sebe mrkli. Měli pár minut, aby vstřebali, co se stalo. Výměna, pánové. Stěhujete se! Hned po utkání v Pardubicích slyšeli, že Houdek si ve městě má začít hledat kamarády a Bučko vyrazí na Plzeň. Kluby během zápasu dotáhli výměnu beků. Co se týká brankářského trejdu s Dominikem Pavlátem a Milanem Kloučkem, akce spíš zhasla. Byť do středeční půlnoci, kdy klape přestupová závora, by pořád ještě rozfoukat šla.

Dění na ledě? Nemohlo ujít, že zase hraje extraligu Adam Benák. Nastoupil v krátké době potřetí mezi dospělými. A šestnáctiletý talent byl kousek od toho, aby ukradl Pardubicím body. Za stavu 2:1 si vybruslil mezi kruhy, vypálil. Ale Roman Will švihnul levou rukou. Smůla, příště! Benák pak praštil vzteky do mantinelu. Tahle tajenka měla řešení...

Plzeň většinu zápasu držela Pardubice na kontakt. Srovnala na 1:1, přežila extrémně těžkou druhou třetinu, kdy se na ni valila jedna akce za druhou a měla tři vyloučené. Jenže nakonec se stejně dívala, jak na led prší perníky a o něco dřív i čepice.

Pracant Jan Mandát si při výhře Dynama 3:1 užil hattrick. Poslední kousek zastrčil do prázdné branky při power play soupeře. „My jsme tam spíš od toho, ať gól nedostaneme. Trenér nám dal důvěru, ať dohrajeme konec. Do prázdné se pak trefit, je až druhořadé,“ přiznal útočník. „Ale když už dva góly máte, vidíte prázdnou bránu, chcete hattrick dotáhnout. Viděl jsem Roberta Říčku na prostředku volného, ale řval na mě, ať jedu sám,“ culil se. Poslechl.

Na první dva góly mu stačil jednoduchý vzorec. Patrik Poulíček vyhraje buly, zablokuje druhého centra, on stojí blízko, defenzivní sestava Plzně nevěří, že z pozice vypálí.

Chyba.

Předchozí řádky si zopakujte. Poprvé se takhle útočník Dynama radoval v 5. minutě a pak ve třetí třetině zase, když dával na 2:1. „Zkoušíme to skoro každý zápas, ale je těžký buly vyhrát, abych to dostal přímo na volej. Za druhé na prostředku proti vám stojí čtyři hráči, kteří se snaží střelu blokovat,“ hlásil střelec.

Tentokrát to proti Plzni ale šlo. „Poprvé se mi trochu rozestoupili, dokonce jsem i mířil na vzdálenější tyč,“ pousmál se Mandát. „U druhého jsem do toho ale vyloženě jen plácnul, že to dopadlo do víka, byla náhoda,“ přidal.

Mandát i podle analytických modelů patří mezi nejlepší defenzivní útočníky ligy. Vstřelené góly v popisu práce ani nemá. „Dávat by je chtěl samozřejmě každý. Ale my chceme udělat úspěch a tuhle roli jsem přijal. Jsem s ní úplně smířený a ze zápasů chci odejít s tím, že jsem dobře odbránil oslabení, zablokoval nějakou střelu, někoho dohrál,“ vypočítává. Však se taky jednou Petr Zámorský po jeho hitu dost kroutil. Góly jsou pro Mandáta něco jako maliny na dortu. Když je posbíráte, fajn. Když jde, obejdete se i bez nich. „No, nebudu si po dnešku myslet, že jsem McDavid a začnu si dělat, co chci. Vůbec, s pokorou chci dál plnit moji práci. Tři góly jsou zadostiučinění za to, že makáme a jsme nepříjemní.“

Kouč Marek Zadina si je dobře vědom jeho silných stránek: „Hraje velmi dobře, celý útok si vede skvěle. Honza byl teď odměněn za svůj přístup a práci.“

Marodka Pardubic Tomáš Dvořák (o) Lukáš Sedlák (ú) Martin Kaut (ú) Adam Musil (ú)

