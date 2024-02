Pospíšil se rozpaluje: Štěstíčko je při mně. Před Furchem chcete hrát pořád

Z Litvínova si vezete tříbodové vítězství, lehce se však nerodilo, viďte?

„Nebylo vůbec jednoduché. Víme, že se tady hraje těžko. Je to prostě jiné hřiště, ale podařilo se nám zvítězit. Šli jsme si za tím. Podali jsme trošku jiný výkon, než podáváme proti jiným týmům. Museli jsme hrát zodpovědněji, jelikož Litvínov má hodně silné protiútoky, ale Dome (Dominik Furch) byl skvělý. Když už jsme udělali chybu, neskutečně nás podržel a dal nám šanci na výhru.“

Ve 20. minutě soupeř srovnal, ale ve chvíli, kdy Nicolas Hlava loktem zasáhl Dominika Furcha v brankovišti. Tušil jste hned, že trefa nebude platit?

„Popravdě jsem to vůbec neviděl ze střídačky. Vím ale, že Dom není typ hráče, který by se v bráně hádal. Určitě jsem věděl, že se tam něco stalo, ale znám pravidlo, že ve chvíli, kdy je hráč nějak natlačený na brankáře a padne gól, tak automaticky platí. Byli jsme v nějakém napětí, ale jsem rád, že gól nepadl a měli jsme dál šanci na vítězství.“

Váš první gól na 2:2 jste vstřelil hned po buly. Předpokládám, že šlo o secvičenou situaci, že ano?

„Určitě ano. Vždycky se tam snažím najít linii, kudy by to mohlo projít. Můj centr Koláč (Andrej Kollár) neskutečně čistě vyhrál buly, já se jen snažil trefit. Určitě to není jednoduché. Nefunguje to tak, že přijdete a z každé takové střely dát gól. Takových střel jsem měl víc, ale to načasování bohužel někdy nevyjde. Je to o tom správném puku. Nyní to vyšlo a jsem moc rád, protože jsme ten gól potřebovali.“

Čtyři góly a dvě nahrávky jste si v sezoně připsal proti Vervě. Patří mezi vaše oblíbené soupeře?

„To jsem ani nevěděl. (usmívá se) Ale jsem rád, že můžu takhle pomoc týmu mými góly a body. Hlavně je to ale o týmovosti. Je jedno, kdo dá gól. Nyní fakt potřebujeme body. Chceme získat TOP čtyřku a jít z těchto pozicí do play off.“

Elitní čtyřce jste se díky výhře významně přiblížili. Souhlasíte, že šlo o velice důležitý zápas?

„Každý zápas je nyní důležitý. Máme nyní před sebou ještě kopec zápasů před play off. Když jsme v Litvínově vyhráli, ještě neznamená, že se do TOP čtyřky dostaneme. Musíme pokračovat a soustředit se na každý další zápas.“

Mluvil jste o Dominiku Furchovi. Cítíte, že s každým odchytaným zápasem po návratu z marodky roste jeho i týmový klid?

„Myslím si, že v každém zápase, ve kterém on nastoupí, máme v něm neskutečnou podporu. Je to brankáře, před kterým chcete hrát každý zápas. Opravdu se na něj můžete spolehnout nonstop.“

Vyhráli jste osm z posledních devíti zápasů. Co podle vás stojí za vaší úspěšností?

„Myslím si, že je to naší chutí po vítězství. Chceme vyhrávat zápasy a věděli jsme, že jsme měli už dobrý prosinec, ale v lednu jsme chtěli být ještě lepší. Někdy se k nám tak přiklonilo štěstí, že jsme ani nemuseli sbírat body, ale fakt jsme si za výhrou šli.“

Každopádně od ledna jste nastřílel devět gólů. Evidentně rostete s týmovými výkony, viďte?

„Rozhodně je to díky týmu. V prosinci jsem měl kolikrát i deset střel za zápas a nepadlo mi to tam, ani kdybych udělal, nevím co. Nyní konečně cítím, že hokejové štěstíčko stojí trošičku při mně a těší mě, že můžu pomoct týmu.“

