NEJ momenty bitvy titánů: skvělý Kousal, Willův zákrok i děsivá chvíle

Největší hvězda - Pavel Kousal

Pavel Kousal má za sebou suchý leden. V posledním zápase proti Liberci se trefil do prázdné brány, ale předtím měl deset zápasů v řadě bez bodu. Ne, že by ubral ze svého pohybu a průletů do ofenzivní třetiny, ale nestřílel góly, ani je nechystal. V Pardubicích ovšem válel! Jeho důslednost, kdy se hrnul do brankáře Willa, přinesla vyrovnání. Za chvíli asistoval u druhého gólu Sparty.