Bacha na Motor, valí se do čtyřky! Urveme ji, věří budějovická věž

Loni na jaře padaly na jihu Čech balvany úlevy. Chybělo malinko a Motor se sesunul do těžko předvídatelné baráže o extraligu. Rok se s rokem schází, v Budějovicích namísto nervozity a blbé nálady v kabině se páchá útok na elitní čtyřku. Po páteční výhře nad Plzní 4:3 dělí Gulaše a spol. od vysněné pozice jen horší skóre. Díky němu drží místenku do čtvrtfinále Litvínov. „Věřím, že čtyřku urveme,“ nestydí se vyhlásit Jáchym Kondelík, v pátek tříbodový šéf bitvy.

Nemusí pršet, hlavně když kape? To na Motor sedí. Svěřenci Ladislava Čiháka nevytřískají z večerního menu pokaždé tři body, ale bodovali už v 31. duelu sezony. Být 30+ o sobě může říci jen kvartet Pardubice, Sparta, Třinec a právě jihočeský výběr.

Co to značí? Především to, že trenéři Čihák s Hanzlíkem postavili Motoru účinnou hru. Aktivní a s možnostmi skórovat ze všech myslitelných situací. Z tlaku, z brejku, z přesilovek i při oslabení.

Zkrátka, je o co se opřít. O pevný základ v brankovišti, solidní obranu a hlavně útok. „Po mém návratu do Motoru to ode mě nebylo žádné kecání, když jsem tvrdil, že jsem přišel do týmu s velikou silou. V dohledné době se nám vrátí Pecháček, což bude do těžkých zápasů obrovská posila,“ těší se Kondelík na comeback veterána, jenž dokončuje rekonvalescenci zraněné nohy.

Právě v ofenzivě hledejte daleko největší proměnu oproti předchozímu ročníku, kdy úspěch týmu byl spojený s tím, jak se vyspí a zaledují klouby Milan Gulaš se zmiňovaným Lukášem Pechem.

Přetěžovaný tandem mazáků uměl ládovat do báglu body ve velkém, jenže v tom byl osamocen. Málokdo dokázal přiložit ruku k dílu a obstarávat góly. Teď? Úplně jiná písnička. Posily jsou skutečnými posilami. Sportovní manažer Jiří Novotný loni výborně trefil rychlé křídlo Jana Ordoše, povedl se mu centr Brant Harris, to samé Adam Kubík či Dominik Simon, což byl v danou dobu zajíc v pytli. Procitl však, zamakal na sobě a je hodně užitečný.

Na nejvyšší příčku žebříčku Kauf sezony aspiruje Jáchym Kondelík, jenž dorazil v říjnu ze Států. Dva metry výšky a přes metrák živé váhy, navíc odchovanec. Zprvu slibný transfer, ale i nejistota kvůli dlouhému pobytu za mořem. Realita? Pět hvězdiček. Adaptace probíhá lépe, než se čekalo, 24letý centr si výborně sedl s Gulašem, ovšem dokáže řídit lajnu a bodovat i bez něj, navíc je hodně v plusu na vhazování. Proti Plzni to názorně předvedl (2+1), při buly sebral 12 kotoučů z osmnácti.

Co je za tím?„Hraju s výbornými spoluhráči, většinu sezonu s Gulim, vedle něj já má pozice o dost jednodušší. V tom mám obrovskou výhodu a dík trenérům, že mi dali tak obrovskou důvěru. Doufám, že ji splácím,“ usmívá se a sám potvrzuje, že zápas od zápasu leští svou značku. „Čím dál do sezony jdeme, tím víc mi to jde a cítím se líp. Hlavně co se načasování týká a dalších důležitých aspektů hry. Těší mě, jak dobře šlapeme,“ pochvaluje si hráč s 30 body (9+21) v 32 utkáních.

Před rokem Motor zaknihoval 61 bodů z 52 partií, stejnou sumu bodů vlastnil letos po 39 partiích. Místní čím dál častěji připomínají ročník 2021/22, jenž skončil senzační bronzovou medailí. Tehdy měl Motor v základní fázi bodovou úspěšnost 55 procent a skončil čtvrtý, nyní je na 56 procentech.

Čtvrtý flek po základní fázi už je v kabině Motoru živé téma. „Být čtvrtý je hrozně velká výhoda. Pokud se do čtyřky nedostanete, může se vám stát, že o čtvrtfinále se rvete do poslední chvíle v předkole a nakonec se do něj ani nemusíte dostat, protože týmy na desáté, jedenácté příčce jsou v hlavě odpočaté a je to proti nim těžké,“ míní Kondelík.

Přesně tak to chodí…

Kolikrát týmy bodovaly

38 Pardubice

Pardubice 34 Sparta

Sparta 33 Třinec

Třinec 31 České Budějovice

České Budějovice 29 Mountfield HK

Mountfield HK 27 Litvínov

Litvínov 27 Kometa

Kometa 26 Liberec

