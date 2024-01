Gulaš ve Vítkovicích zůstal na tribuně, na bezzubé Ostravany to ale stačilo

Návrat dvou útočníků Patrika Zdráhala a Jakuba Kotaly z marodky vítkovickou produktivitu nepozvedl. Ostravané v dohrávce 19. kola Tipsport extraligy podlehli Českým Budějovicím 1:2. Hosté uspěli i bez kanonýra Milana Gulaše, který to na rozbruslení zkusil, ale do zápasu nešel. Zůstal v civilu na tribuně. „Necítil se, nebyl stoprocentní, tak to nemělo význam,“ informoval budějovický trenér Ladislav Čihák.

Střelecké trápení Vítkovic je zpátky. V minulém kole se Ostravané doma neprosadili proti Mladé Boleslavi (0:1p), teď se trefil pouze Roberts Bukarts. Sice parádně, po individuální akci z úhlu a pod víko, ale dalších 35 střel brankář Jan Strmeň pochytal.

„Nechodíme do prostorů, kde to bolí,“ zlobil se vítkovický trenér Pavel Trnka. „Nemyslím si, že to je strach. Spíš nejsme tam, kde být potřebujeme. Znovu na tom budeme muset pracovat.“ Už bez útočníka Tomáše Vondráčka, který se vrací do Pardubic.

Vítkovický útočník Patrik Zdráhal se slabší prací kolem brankoviště souhlasí. Do sestavy se vrátil takřka po dvou měsících, kdy se dával dohromady po zlomenině prstů na ruce. „Náš výkon nebyl úplně špatný, akorát jsme vyhořeli na zakončení,“ krčil rameny. „Nebyli jsme v předbrankových prostorech, takhle špinavé góly nedáme. Koncovka byla žalostná. Musíme před bránou víc clonit, chodit tam, střílet, být důrazní. I v přesilovkách. Vůbec se nám nepovedly a stálo nás to zápas.“

Osmadvacetiletý útočník vypadl ze sestavy na začátku prosince. Když se konečně rozjížděl a dával se dohromady po návratu z nevydařeného angažmá ve Švédsku. Z dvanácti zápasů za Vítkovice si připsal 7 bodů (0+7), fungovala spolupráce s Marcelem Barinkou a Petrem Fridrichem. Do stejné formace se vrátil, až v poslední třetině Petra Frdricha nahradil Roberts Bukarts.

„Čekal jsem, že to po dlouhé pauze bude horší,“ líčil Zdráhal „Fyzicky jsem se cítil docela dobře, jenom cit v ruce na hokejce nebyl ještě ideální, ale zlepšovalo se to.“

To Patrik Zdráhal ukázal v 59. minutě. V přesilovce vysekl parádní slalom až před brankáře Jana Strmeně, ale překonat ho nedokázal. „Slalom se povedl díky rychlosti, obhodil jsem si hráče, ale zakončení mělo být lepší,“ líčil Zdráhal. „Byl už jsem gólmanovi blízko, chtěl jsem to dávat na lapačku, bohužel jsem netrefil. Škoda. Na střelbě musím zapracovat.“

Důrazné zakončení naopak předvedl jedenadvacetiletý Josef Koláček. Ve 32. minutě se natlačil přes Maria Grmana a stačil vystřelit, než se i s vítkovickým bekem nekontrolovatelně skácel k ledu a tvrdě narazil do mantinelu. Radost z nakonec vítězné branky si ani pořádně neužil. Přebila ji bolest.

„Upadl jsem a přeskočilo mi rameno,“ říkal Koláček. „Mám s ním problém už nějakou dobu, dáváme ho dohromady, po nárazu mi rameno přeskočilo. Lekl jsem se, ale snad to bude v pořádku.“

Koláček se na led vrátil, zápas dohrál. A přiznal, že na konci docela trnul. „Bylo to vyrovnané a napínavé až do konce. Urvali jsme to díky lepšímu pohybu, kluci na konci vytáhli důležité bloky a podržel nás Honza Strmeň v bráně. Osobně mám rád, když je to takhle napínavé až do konce a je to o gól, o dva. Super zápas, těžký soupeř.“

V ochozech napínavý duel prožíval i Milan Gulaš. Nejproduktivnější hráč Českých Budějovic s týmem do Ostravy přijel, ale po bitvě v Olomouci, kde si připsal dva body za gól a příhrávku, se necítil úplně fit. Zkusil to na rozbruslení, ale do zápasu nešel.

„Milan je osobnost celé extraligy, v Olomouci se mu něco stalo a na rozbruslení říkal, že ho to pořád bolí. Snad to nebude nic vážného a bude za chvíli zpátky,“ dodal útočník Josef Koláček.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:12. Ro. Bukarts Hosté: 20:48. Harris, 31:37. Koláček Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Vondráček, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kalus, Claireaux, Kotala. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši (C), Hovorka, Štich – Ordoš, Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Harris, Kubík (A) – Vopelka, Hanzl, Valský – Chlubna, Koláček, Toman. Rozhodčí R. Šír, R. Hradil – V. Lederer, P. Blažek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 3 511 diváků