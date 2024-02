Sparta vypustila Kassiana: gól byl blízko a Košťálek věděl, kdo se řítí

Netrvalo to dlouho a ranař se objevil v ringu! Zack Kassian absolvoval za mořem přes 80 bitek, premiéru za Spartu si odbyl v Pardubicích. Užil si vítězný kravál v kabině, řev i drsné songy. Jeho tým vyhrál 3:1, všechny góly padly z přesilovek. Kanaďan pojal svůj nástup do Česka dobře, seznamuje se s místními poměry, nepotřeboval se hned předvést. Šéf disciplinárky Viktor Ujčík vůbec nezaregistruje, že nastoupil. Dobrý základ!

Náboj zápasu dokonale vystihuje, jak pojal hodnocení sparťanský kouč Pavel Gross. „Zase reklama na hokej,“ pousmál se. Ano, znovu, už počtvrté. Tentokrát všechno rozsekly přesilovky, Sparta na ně vyhrála 3:1 a celkově taky.

Grossův tým uspořádal přesilovkou otočku v první třetině a náskok 2:1 si hlídal až do konce. Vyrovnávací trefu Pavla Kousala rozhodčí zkoumali dlouho u videa. Luštili tajenku, jestli plácnul do brankáře Willa, nebo trefil puk, který měla jednička Pardubic schovaný za betonem.

Verdikt zněl: B je správně. „Gólman neviděl, kde kotouč má. Skoro jsem se ho ani nedotknul, podle mě jsem žádný faul neudělal. Ale říkal jsem si, že s mým štěstím mi to neuznají,“ culil se střelec vítězné branky.

Sparta do akce vypustila svoji nejpřitažlivější posilu. Zack Kassian nastoupil poprvé v extralize a kanadský tvrďák se hlavně rozkoukával. Měl báječné první střídání, kdy si zkusil žabku na Vojtěcha Mozíka. Za chvíli nadvakrát dorážel u pravé tyče, ale Roman Will dobře prostor ucpal. Bývalý strážce Connora McDavida už patří do extraligy.

První hit? Koupil ho Tomáš Dvořák, ale spíš od Kassiana šlo o takové uložení do peřin. Opatrný souboj, hlavně nic velkého. Pěkně si otestovat zdejší poměry. Velký střet málem předvedl ve třetí třetině, ale Jan Košťálek se včas cuknul: „Věděl jsem o něm, periferně jsem ho cítil. Jel jsem s hlavou dole, ale počítal jsem s tím, že útočník tam bude. Naštěstí jsem stihl uhnout.“

Při každém buly ale Kassian působil hodně nabuzeně. Prsty spodní ruky mu bubnovaly divoce na hokejku, nohy divoce jezdily tam a zase zpět. Při hře byl daleko opatrnější.

„Víme, jakou má historii. I kdy je i dost šikovný na hokejce, určitě za to bude umět vzít. Takže nebudu lhát, jsme rádi, že ho vidíme v našem týmu a ne jinde,“ spokojeně pronesl bek Jakub Krejčík.

Kouč Pavel Gross počítá s tím, že adaptace po deseti měsících bez zápasu si vyžádá určitý čas: „Nehrál dlouho, takže se samozřejmě potřebujete i seznámit s velkou ledovou plochou. Tohle se nemá podceňovat. Někdy je i samotný hokej v Evropě podceňovaný, pak se najednou zjistí, že se tady hraje hodně dobře.“

Sparta zaujala, jak si zkušeně zvládla závěr. Velké šance Pardubic, když potřebovaly mazat manko? Moc jich nebylo. Zaujala střela Košťálka ze startu třetí třetiny, chyběly jí centimetry, Josef Kořenář měl skvělé postavení. „Myslím, že ránu vytáhl rukávem. Škrtlo mu ho to, jinak by puk v bráně skončil, šel do víka,“ líčil pardubický bek. Kořenář po dvou třetinách nahradil otřesného Jakuba Kováře a vedl si znamenitě. Tady máš práci, tak se ukaž: rozkaz!

Grossův tým závěr odehrál velmi dobře, soupeře nepouštěl k tutovkám a v přesilovce přidal třetí gól. „Nechcete nabídnout šance, snažíme se hrát jednoduše. Velmi solidně odvedená práce,“ chválil precizní koncovku i Krejčík.

Sám vyhrál v Česku dvakrát titul, ví dobře, co tahle práce obnáší. „Na to je ještě brzo,“ odmítl velké soudy, jak jeho Sparta teď vypadá. „Nepředbíhal bych, máme před sebou ještě osm zápasů, v první řadě je musíme co nejlépe dotáhnout a pak se začneme soustředit na play off,“ dodal.

Kassian v zápase

čas na ledě: 10:33

body: 0

střely: 1

hity: 3

trestné minuty: 0