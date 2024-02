Veber nebo Weber? Tátu nahradil bombarďák z NHL, ale respekt si drží

Kladenský rodák Jiří Veber patřil ke špičkovým bekům své doby. Se Vsetínem slavil čtyři mistrovské tituly, je mistrem světa z roku 1996. K tomu má doma i dvě bronzové medaile ze světových šampionátů (1997 a 1998).

Hokej hrají oba jeho synové. Starší Jiří (30) je útočník, má jediný extraligový start. Za Kladno naskočil ještě jako junior 6. ledna 2013 v Plzni (1:4). Pak se věnoval studiu na vysoké škole, momentálně si občas zahraje krajský přebor za Easyflyers Králův Dvůr.

Mladší Václav (24) se potatil víc. Hraje v obraně a nosí i otcovo oblíbené číslo 5. Jen hokejku drží na opačnou stranu. Než se stačil pořádně rozkoukat po zámořské NHL, byl právě táta i jeho prvním hokejovým vzorem. Teprve později ho na piedestalu vystřídal „skorojmenovec“ Shea Weber, kanadský mistr světa (2007) a dvojnásobný olympijský šampion (2010 a 2014).

V kladenském áčku Václav Veber debutoval v prvoligové sezoně 2016/17, v elitní soutěži zatím odehrál 39 zápasů (1+1). S tátou se jako hráč a trenér potkali během angažmá ve Slavii Praha (2020-22), proti sobě hráli vůbec poprvé.

Díky prodlouženému kladenskému tripu do Třince a Ostravy se stihli před rodinnou bitvou vidět a pobavit. Rytíři totiž na severní Moravu a Slezsko vyrazili už v úterý a po duelu v Třinci (0:5) se přesunuli do Kravař. Čas na osobní setkání tedy výjimečně byl.

„Ve čtvrtek jsme si s tátou dali kafe a promluvili o hokeji,“ líčil Václav Veber. „Hečovačky? Jen lehce, moc jsme se nebavili o blížícím zápase Vítkovic s Kladnem. S tátou spíš rozebíráme moji hru. Říká mi své poznatky a postřehy, co bych měl dělat lépe, abych se zlepšoval.“

V samotném duelu už prostor na rodinné prožitky nebyl. Každý se soustředil na svoji práci. „Hráli jsme proti sobě poprvé, ale já se snažil soustředit na náš tým,“ přitakal Jiří Veber. „Samozřejmě jsem vnímal hru Kladna a viděl jsem i syna, ale soustředil jsem se na nás.“

Václav Veber připouští, že z tátových poznatků a hokejových připomínek pořád ještě bývá lehce nervózní. Co mi řekne? Co vypíchne? Proti Vítkovicím by mnoho výtek nenašel. Kladenští sice padli 2:4, ale Veber junior nebyl u žádné inkasované branky. Naopak, připsal si plusový bod za účast na ledě při kontaktním gólu na 2:1. „Uvidíme, co mi řekne,“ pousmál se junior. „My se teď bohužel hodně potýkáme s tím, že nedáváme šance. Škoda, za jiných okolností bych si takový zápas užil víc.“

Kladno prohrálo třináctý zápas v řadě za sebou. Je poslední a na Vítkovice, které se po dlouhé době posunuly na 11. místo, ztrácí už 21 bodů. Přitom to není zase tak dávno, co byla situace v tabulce opačná a Rytíři byli před Vítkovicemi i Mladou Boleslaví. Jenže Ostravané se v prosinci chytili, z šesti zápasů vykutali 15 bodů a solidně si vedli i v lednu. Jestliže Kladno za posledních třináct zápasů získalo pouze 2 body, Vítkovičtí jich ve stejném období nasbírali 19.

„Neskládáme zbraně, ještě je dost zápasů a vždycky je nějaká šance,“ věří Václav Veber. Třeba i v nadcházejících dvou odvetách proti tátovi. Ještě před tím je ale v neděli v Praze čeká našlapaná Sparta.