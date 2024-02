Tropický Motor si dojel pro lekci. Když existujete jen tři střídání, plandáte...

Od začátku do konce jednoznačná záležitost. Vlastně šokovalo, jak moc byl Mountfield HK oproti Českým Budějovicím herně vepředu. „My jsme na ledě existovali asi tři střídání,“ trefně řízla vzduchem hláška Jiřího Hanzlíka. Asistent Motoru umí být přímý, už ani nemělo smysl nic dodávat. Porážka 0:4 jeho družinu musí štvát hlavně proto, že úspěch byl v Hradci daleko. Strašně daleko.

Jakmile po pěti minutách vedete 2:0, je vám hej. „Byly tam pak asi ještě další tři vyložené šance. Škoda, že jsme je ještě neproměnili. Bylo by to ještě víc v klidu,“ litoval hradecký asistent Tomáš Hamara, že náskok nevyskákal do ještě vyšších hodnot. Jeho týmu zápasové odpoledne sedlo náramně.

Dokonce nejlépe za poslední dobu! V posledních 11 zápasech vždy skončilo hradecké utkání o gól. Buď těsná výhra, těsná prohra, nebo zápas, který se rozhoduje v nájezdech. Vždycky nervy. Tentokrát rozhodně ne tak velké. Byť Hamara nesouhlasil: „Vypadá to, že když dáte dva góly, máte to lehčí. Ale pořád jste pod tlakem, jakmile soupeř sníží, znervózníte. Tam si musíme pomoc a dát další góly, abychom klid měli.“

Jenže Motor tak nějak neměl kudy. Lukáš Pařík při svém debutu za Hradec neudělal snad jediný špatný pohyb, likvidoval úplně každý pokus. Soupeř by musel vytáhnout něco extra, což se právě jevilo jako ten největší problém. „Asi počtvrté za tři zápasy jsme špatně vystřídali, dostali okamžitě gól, pak hned druhý. A od té doby jsme za Hradcem jen plandali. Neměli jsme úsilí, kvalitu v osobních soubojích, ani kvalitu na puku,“ zakroutil hlavou Hanzlík. Pak ještě přidal: „V tomhle duchu probíhal zbytek zápasu.“

Mountfield si užil gólmanskou trefu. Z Liberce získal 31. leda na hostování Lukáše Paříka, který se zapsal skvěle. „Pářa přišel na konci přestupního období. Chtěli jsme ho vidět v bráně a nezklamal, myslím si, že nás podržel a měl skvělé zákroky. Obrana mu určitě ale taky hodně pomohla,“ hodnotil jeho vystoupení Tomáš Hamara.

Po reprezentační pauze bude zajímavé sledovat, koho Hradec vypustí do akce: Jan Lukáš, Eetu Laurikainen a Lukáš Pařík, tři gólmani, tři muži s jasnou představou, že lavička není pro ně. Natož tribuna.

Pokud se ale vrátí po trestu do sestavy Greame McCormack, dá se čekat, že smůlu může mít Laurikainen, protože by byl sedmým cizincem na soupisce. Nikoho z pole trenérský štáb asi neobětuje, pokud nebude mít zdravotní trable.

Jak ale prozradil Hamara, žádný jízdní řád v nasazování brankářů Hradec zatím do koncovky základní části nachystaný nemá: „Nemáme to úplně určené, budeme se rozhodovat podle formy.“

