Fanoušek, co rozbouřil extraligu, je slavný profík. Sparta ho měla zadarmo

Běžela druhá třetina, když se v jejím přerušení náhle objevil na kostce chlápek s dresem Zacka Kassiana. Šlo o sportovního baviče Camerona Hughese, který divokými kreacemi rozbouřil ochozy O2 areny. Pobavil i samotného hráče, jeho show po utkání náležitě ocenil. „Klepal na mě, když jsem byl na střídačce. Bylo to skvělé,“ říkal s úsměvem Kassian.

Kdo je vlastně Cameron Hughes? Profesionální fanoušek, ale ne ledajaký. Dokázal už rozproudit davy na největších sportovních událostech světa. Jeho představení si oblíbili nejen diváci. Na US Open z něj byl před lety nadšený i majitel 24 grandslamových titulů Novak Djokovič. „Jsi nejlepší tanečník v celém New Yorku. Pokračuj v tom, co děláš, kámo,“ chválil tehdy srbský tenista.

Hughes má za sebou i řadu hokejových akcí. Dvakrát zavítal na finále Stanley Cupu (2015, 2018) a objevil se i na utkání hvězd v Tampě v roce 2018. Za svou kariéru navštívil 20 nejrůznějších sportovních lig a vystoupil na více než 1500 sportovních událostech. V nedělním duelu Sparty s Kladnem mohlo známého Američana poprvé v historii vidět i české publikum.

„Strašně rád fandím českému hokeji. Zjistil jsem, že za Spartu bude hrát Zack Kassian, a chtěl jsem ho překvapit. Zack dopředu nic netušil a byl z toho nadšený. Potkali jsme se i po zápase a bavili jsme se, jaké to v Praze je,“ vysvětloval důvod své návštěvy.

Hlavni iniciativa ale nevzešla z pražského klubu. „Sparta v uskutečnění akce nefigurovala, jen nám vyšla velmi vstříc s cílem umožnit fanouškům ještě něco navíc,“ přiblížila Jitka Němečková, jejíž agentura Hughese zastupuje.

To byl i důvod, proč klub nemusel za vystoupení utratit ani korunu. „Zapadalo to do pojetí našeho programu v O2 areně, kde se snažíme tvořit showtime i nad rámec hokeje jako takového,“ poodkryl marketingový manažer David Dinda.

Nabízí se otázka, proč zavítal Hughes zrovna na extraligový zápas do Česka. „Na podzim byl pozván do Prahy na konferenci. Kromě profesionálního fanouška dělá i koučing a mentoring. Přednášel svou prezentaci a udělal si v Česku kamarády. Domluvili se, že by mohl zase někdy přijet,“ objasnila důvod Němečková.

Zároveň není vyloučeno, že se proslulý bavič ještě na některé sportovní události u nás objeví. „Měl by být v Česku ještě nějakou dobu. S Kassianem už to ale nic společného mít nebude. Bude záležet na tom, jaké zápasy si případně Cameron vybere. Říkal, že by se chtěl podívat i mimo Prahu,“ naznačila možnosti jeho mluvčí.

Hughes se živí jako fanoušek už 29 let. Jeho profesionální dráhu odstartoval obyčejný zápas Ottawy Senators. Diváci se hokejem kdovíjak nebavili a atmosféra byla ponurá. A tak vzal osud do vlastních rukou sám bavič, začal tančit a ochozy šílely.

Když utkání skončilo, zašel za ním zaměstnanec Senators. „Myslel jsem si, že mě chce zpacifikovat, ale místo toho chtěl moje kontaktní údaje," vzpomínal Hughes pro New York Post. Z počátku si vydělával přibližně 300 dolarů za zápas pro různé hokejové týmy. Jak ale rostla jeho popularita, šly strmě nahoru i honoráře.

V roce 1998 se pak seznámil na vystoupení v Buffalu s agentem, který zastupoval jiné sportovní baviče. A dověděl se, že místo 800 dolarů za zápas by si mohl vydělat klidně 1500 (asi 34 tisíc korun). „Říkal jsem si co? Netušil jsem, že se na tom dají vydělat skutečné peníze,“ vzpomínal pro web Secsports.com Hughes.

