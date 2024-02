Posily Sparty pod lupou: úsporný režim, šance na repre i chytrost

Extraligu čeká před rozuzlením poslední odpočinek a pak už se pofrčí až do konce. Pauzu uvítali v Praze, ne však kvůli výsledkům. Hlavním důvodem je zapracování nových posil do systému. „Potřebují s námi v reprezentační pauze potrénovat. Teď se nám to krásně hodí. Strašně moc se hrálo a chyběly nám tréninky, kde můžete hodně věcí vyladit. Myslím, že po pauze budou lepší,“ pochvaloval si trenér Pavel Gross.

Na přestupovém trhu byla Sparta maximálně aktivní a přivedla hned tři borce, kteří by měli být posledními díly do úspěšné skládačky. Hlavní cílem bylo vyztužit kádr pro vyřazovací boje. Pár týdnů zpátky byla soupiska kandidáta na titul rozsekaná na kousky a řešila se otázka, kdo vlastně nastoupí.

Proto si v klubu řekli, že takhle nemůžou jít do play off. V něm se nějaké výpadky a zranění vždycky objeví, ať už chcete, nebo ne. Proto mají Zack Kassian, Nicolas Beaudin a Kryštof Hrabík mimo jiné zajistit, aby byl mančaft dostatečně široký.

Po návratu zraněných teď budou trenéři řešit příjemnější starosti, koho ze zápasových plánů vyškrtnout. „Pro nás je lepší, když máme k dispozici čtrnáct útočníků místo osmi. My si s tím poradíme,“ měl jasno Pavel Gross.

A jak se zatím nové akvizice po odehraných duelech jeví? Předně platí, že dvě utkání neudělají úplný obrázek. Mohou ovšem ukázat, čím budou chtít hráči přispět. Pozitivní zprávou pro ně je, že od dopsání do sestavy tým oba zápasy vyhrál. Pro sebevědomí a klidnou hlavu nejlepší možný scénář.

Kassian s Hrabíkem dostali flek na křídlech čtvrté formace. Centra jim dělá David Vitouch, který sice není pro Spartu novým jménem, ale téměř tři měsíce chyběl kvůli zranění. Nová útočná trojice hned od úvodu naznačila, jakým stylem se bude chtít na ledě prezentovat.

Dva hromotluci se snažili bortit soupeře a chodit do předbrankového prostoru. V něm dělali soupeřovým obráncům i brankářům neplechu. Odtlačit se jen tak nenechají. Kdybyste to náhodou chtěli zkusit? Kanaďan disponuje 191 centimetry a 96 kilogramy, jeho český parťák má ještě o tři čísla a dvě kila víc.

„Mojí rolí je být silový útočník do třetí nebo čtvrté lajny. Přinést co nejvíc energie do týmu a naopak ji brát soupeřům. Být silný v soubojích, kolem branky a vše dohrávat. Něco jsem od angažmá čekal a stoprocentně se to naplnilo. Doufám, že to bude pokračovat,“ pochvaloval si změnu adresy Hrabík.

Čas ve hře nebyl u obou logicky příliš velký a pohyboval se kolem 10 až 11 minut. I přes menší vytížení ovšem stihli ukázat, čím budou mančaftu prospěšní.

„S kluky se mi hraje super. Jsme tři hráči, kteří hrají nově pospolu. Vitouch nehrál nějakou dobu kvůli zranění, já zhruba čtyři měsíce. Jsem rád, že si to sedlo. Musíme pokračovat v naší hře a mít sebevědomí, protože se blíží play off. V něm je to nejdůležitější,“ popisoval chemii se spoluhráči Kassian.

„Vůbec není znát, že toho Vity (Vitouch) nestihl moc odehrát. Je obrovský dělník. I mimo led se spolu bavíme a komunikace vůbec nevázne. Sedli jsme si. To samé se Zackem. Známe jeho přednosti, je silný v soubojích. Snažíme se toho využít. Je potřeba, abychom v nejdůležitější čas byli připravení,“ dodal k nově složené lajně Hrabík.

Pro Kassiana, který dohromady v NHL zvládl 706 zápasů, bude v reprezentační přestávce důležité zamakat na kondici. Z herního projevu bylo znát, že se pomalu dostává do provozní teploty, která by měla vystřelit k výšinám ve vyřazovacích bojích.

„Je to bolestivé,“ zasmál se na dotaz ohledně kondice po souboji s Kladnem. „Ne, necítím se špatně. Samozřejmě evropský hokej je trochu odlišný oproti zámořskému, takže se stále učím. Teď nás čeká pár dní odpočinek a zároveň prostor na každodenní zlepšení,“ vyprávěl dobře naladěný Kassian.

Posledním do party je Nicolas Beaudin. Rovněž kanadského mistra světa trenéři zapracovávají postupně. V přesilovkách, které by měly být jeho silnou stránkou, zatím příležitost nedostal. Je otázkou, jestli se do nich vůbec propracuje. Jedinými beky, kteří je hrají, jsou Michal Kempný a Aaron Irving. Přesto i on ukázal, v čem bude mužstvu prospěšný: rozehrávkou a podporou útočných akcí.

Zack Kassian



Kolik ukázal ze svého potenciálu: 40 %

Co ukázal:

Kanaďan zatím jezdil na úsporný režim. Není se ovšem čemu divit, když téměř čtyři měsíce nehrál. Přesto párkrát naznačil, co se od něj očekává. U mantinelu umí soupeře tvrdě trefit, před brankou pak udělat pořádný rozruch.

Na co se můžete těšit:

Pokud se Spartě podaří silového útočníka pořádně nastartovat, uvidíte na ledě tornádo. Očekávejte, že v play off ukáže pravou tvář. Alespoň jednou shodí rukavice a hity bude rozdávat v mnohem větším měřítku. Nečekejte ale, že pláchne po křídle a vymete horní růžek.

Kryštof Hrabík



Kolik ukázal ze svého potenciálu: 70 %

Co ukázal:

Přesně to, co po něm trenéři chtějí. Je silný na kotouči a u mantinelů. Obránce si k tělu jen tak nepustí, čímž vytváří prostor pro spoluhráče. Zároveň je při svých parametrech šikovný do kombinace. Proti Kladnu si připsal první bod za asistenci.

Na co se můžete těšit:

Minulý rok v Plzni ukázal, kde je jeho potenciál. K tvrdé hře umí přidat i slušný bodový příděl. Ve Spartě by měl v produktivitě procitnout. Pokud se mu začne dařit, může se opět ucházet o starty za národní tým.

Nicolas Beaudin



Kolik ukázal ze svého potenciálu: 60 %

Co ukázal:

Potenciál směrem dopředu v něm opravdu je. Dokázal se dostat do několika nadějných situací. Uspět se mu ale zatím nepodařilo. Jistě působil v obranné fázi, kde nedělá chyby. I u něj platí, že ho trenéři postupně zapracovávají do herního systému.

Na co se můžete těšit:

Bude se postupně zlepšovat a ukazovat dovednosti, které se v extralize u obránců tolik nevidí. Spoluhráči se mohou těšit na chytré přihrávky. Soupeřovi útočníci si naopak budou muset dát pozor na jeho pohyb s pukem v útočném pásmu. Poroste mu čas na ledě.

