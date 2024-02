Sestup by nás zahanbil. Bow o Kladnu i epizodě v NHL. Co nová smlouva?

Zkouší hasit požár, který se vymyká kontrole. Gólman Landon Bow (28) hájí kladenské brankoviště poté, co aktuálně poslední tým extraligy přišel o zraněného Adama Brízgalu. Do finiše zbývá Rytířům 10 partů, na Mladou Boleslav ztrácí 12 bodů. Bijí na poplach. Maskovaný Kanaďan bojuje o jejich setrvání mezi elitou, ale také o svou další smlouvu. „Sestup pro nás není varianta. Byli bychom zahanbení, kdyby se to stalo,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz.

Zažil pozlátko jménem NHL v dresu Dallas Stars, teď se ovšem se svými kumpány znovu topí v hlubokém bahně. Landon Bow už neoplývá takovou jistotou jako na startu svého kladenského angažmá. Přesto stále věří v obrat. „Čeká nás cílová rovinka, ještě není konec,“ burcuje parťáky.

Ročník jste nezahájili špatně, teď ovšem znovu visíte na chvostu tabulky. Proč?

„Když se díváte na náš hokej, je tam spousta zápasů, kdy prohrajeme o gól nebo o dva. Není to tak, že pokaždé hoříme. Často se nevyhneme únikům ve chvílích, kdy máme tlak, ale ve výsledku máme i smůlu. Když se ohlédnu v rámci tří let, co tu jsem, je to možná nejlepší tým, jaký jsme měli.“

Takže jak praví hokejové klišé, jde jen o detaily?

„Ano. Když se v kabině bavíme, víme, jak jsme hráli na začátku. Je to náročné, ale jedna výhra nám může přinést mentální injekci, nabalit sněhovou kouli. Čeká nás cílová rovinka, ještě není konec.“

Jaká je tedy nálada v šatně po 14 porážkách v řadě? Na čtvrtečním tréninku jsem slyšel smích.

„Na to je třeba se dívat. Když trénujeme, víme, že to bude těžké, ale musíme to zvládnout jako tým, musíme se ujistit, že se tím bavíme. Pokud přijdete,