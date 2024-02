15! Smutný kladenský rekord, baráž volá. To by zatočilo i s Detroitem…

Je to rekord, který by si moc rádi odpustili. Takový se neslaví, ale je spíš k pláči. Hokejoví Rytíři prohráli popatnácté v řadě, což je nejhorší počin v historii slavného klubu. V zápase, který ještě mohl znamenat naději, neudrželi dvakrát vedení a nakonec s Vítkovicemi prohráli 2:3. Realita je trudná, baráž volá. Teď už se jí Kladno vyhne jenom zázrakem. „Ale ještě si to nepřipouštíme,“ hlásí útočník Richard Jarůšek. Rytíři na třináctou Boleslav ztrácejí pořád 12 bodů.

Do kladenské sestavy se po třech utkáních vrátil uzdravený majitel Jaromír Jágr. Cestou z rozbruslení se stihl podepsat malým dětem, pro štěstí se dotkl klubové šály, s kterou nad ním mával jeden z fanoušků.

Po závěrečné siréně ale dlouho seděl na střídačce, s pohledem zabořeným do země.

Další porážka. Další starosti. A ve výhledu další baráž…

Bylo to utkání, které mohlo ještě přivát naději. Pokud by ho Rytíři zvládli, ztráta na Boleslav by se o něco snížila, navíc mají před sebou vidinu pondělí, kdy se opět utkají s Vítkovicemi.

Jenže tenhle krok nezvládli, i když dvakrát vedli. „Baráž si nepřipouštíme, nechceme si ji dostat do hlavy. Vždycky nám chybí kousek, musíme tomu něco přidat a domlátit to tam. Od toho se odpíchnout,“ hlásí útočník Richard Jarůšek.

Ten povedenou přihrávkou zařídil gól na 1:0. Rytíři pak vedli i 2:1.

Ale nic z toho. Zase.

Byl to podobný scénář, který už přepadlí kladenští fanoušci dobře znají. Domácí ke konci tlačí, ale je to zmar, křeč.

Bylo to posedmnácté (!) v sezoně, kdy Rytíři prohráli o gól. Z toho devětkrát po prodloužení nebo nájezdech. Což je další nápor na pošramocenou psychiku.

„Tým sráží každá prohra. A je jedno, jestli prohrajete o gól, nebo o deset. Hráli jsme spoustu vyrovnaných utkání, kolikrát jsme byli lepší, ale prostě jsme ho nedokázali dotáhnout do vítězného konce, co mužstvo hrozně sráží,“ říká asistent Pavel Skrbek.

„Tohle by srazilo i Detroit z roku 1996, kdy toho zrovna moc neprohrávali,“ připomněl kouč americký klub, jenž v tomhle ročníku 1995/96 pod vedením Scottyho Bowmana vyhrál 62 z 82 utkání v základní části a vytvořil v tu dobu rekord slavné ligy.

Rytíři řeší úplně jiné starosti. Mají pořád o zápas k dobru oproti Boleslavi. Ale i tak je ztráta 12 bodů hrozivá. Zvlášť, když do konce zbývá už jenom devět zápasů.

Proti Vítkovicím promrhali psychologický moment, kdy se mohli nastartovat. Místo toho uvízli ještě ve větší depresi.

Takže už jsou smíření s baráží?

„Dokud je tam šance, tak se o tom nebudeme bavit,“ řekl rázně kouč Skrbek. „Je ještě brzy na to, abychom skládali zbraně, dokud šance matematicky je.“

Ano je. Ovšem série patnácti porážek je jasným důkazem, kde se Rytíři nacházejí.

„Není to nic pozitivního, ale pořád je to jenom na nás. Věřím, že kdybychom jeden zápas vyhráli, mohli bychom udělat pár bodů. Musíme makat, mít hlavy nahoře. Nic jiného nám nezbývá,“ burcuje Jarůšek.

Zatímco hráči s logem Rytířů na dresech prchali smutně do kabin, soupeř si užíval děkovačku. I když to z jeho strany nebyl přesvědčivý výkon, nakonec urval tři body. Marné bylo tradiční skandování domácího kotle, že dneska Kladno vyhraje…

„Bylo na domácích asi trochu vidět, že si tolik nevěří. U nás doma měli proti nám čtyřicet střel, troufnu si říct, že byli lepší. Ale trápí se. Asi to na nich leží, není se co divit. Prohráli strašně moc zápasů,“ všiml si vítkovický útočník Jakub Kotala, střelec dvou gólů.

Domácí útočník Deven Sideroff mohl ve třetí třetině vyrovnat při nařízeném trestném střílení, ale svůj typický blafák nedotáhl ideálně, gólman Klimeš ukryl puk v lapačce.

Rytíři zatím marně hledají cestu z krize. „Je těžké to zvednout, všichni víme, co se děje. Tréninky makáme na 110 procent, pak přijde zápas, už to vypadá dobře, ale zase to nedopadne. Zase jsme dole,“ popisuje krutou realitu Jarůšek.

V pondělí se hraje další utkání proti Vítkovicím.

Že by přeci jenom přišel závan naděje?

Rekordní série proher

15 – aktuální sezona (od 30. 12.)

– aktuální sezona (od 30. 12.) 14 – v sezoně 2010/11 v období od 16. 1. Do 27. 2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:38. Bláha, 42:09. Tralmaks Hosté: 26:06. Kotala, 47:23. Raskob, 48:21. Kotala Sestavy Domácí: Mitens (Bow) – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber, Babka – Sideroff, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka (A), M. Procházka – Frolík, Jarůšek, Bláha – Strnad, Vimmer, Jágr. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, Prčík – Ri. Bukarts, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kotala, Claireaux, Šoustal. Rozhodčí Hribik, Květoň – Svoboda, Hynek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2673 diváků