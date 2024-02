Uřícený Furch vypnul Motor, čtyřka už je pro Kometu reálná

Vítězové se šplhají vzhůru, nyní jsou pátí jen dva body za čtvrtým Libercem. Ten má však o tři odehraná utkání navíc.

Na první duel po desetidenní reprezentační pauze se soustředily oba týmy. Také proto, že v posledních bitvách před přestávkou selhaly. Kometa se doma zbytečně v závěru položila Mladé Boleslavi (2:3p), Motor si zalajdačil v Hradci Králové (0:4). Obě komanda pojí svár o čtvrtou příčku zaručující jistotu čtvrtfinále play off, takže šlo fakt o hodně. Slavilo Brno.

Cestou do rozjásané kabiny mířil Dominik Furch celý uřícený. Trvalo, než z ní vylezl. A stále z něj lil pot. „Pořád jsem uřícený, nemůžu se zastavit s pocením,“ usmíval se. „Perfektní tři body na ledě přímého konkurenta o první čtyřku, o kterou se snažíme zabojovat. V naší šatně se nikdo neptal, jakým stylem jsme to tady ubojovali, ale tři body se počítají.“

Kometa na budějovickém ledě nebodovala čtyřikrát v řadě, po delší době se ukázala. V pravý čas. Svou nejlepší chvíli napasovala do 49 sekund druhého dějství, kdy dvakrát opařila domácí výběr, ale i napěchovanou arénu. Klíčová chvíle přitom začala nenápadně – nepovolenou hrou „Slavoje“ v šesti. Na trestnou lavici zamířil Jakub Valský a vstal z ní rychleji, než by si přál – po šikovné teči reprezentanta Daniela Gazdy před bránou. Aby toho neštěstí nebylo málo, zanedlouho si Jihočeši špatně přebrali hráče, na slotu se znenadání objevil osamocený Martin Zaťovič a zkušeně nad vyrážečku Dominika Hrachoviny navýšil na dvojnásobný rozdíl. Šlo o jeho 249. gól v extralize a národním týmu dohromady, což značí, že 39letý pardál finišuje do Klubu hokejových střelců deníku Sport. „Tak ještě jeden,“ ucedil cestou z šatny.

Budějovičtí se s Furchem soužili od začátku do konce, mazák brankoviště snad každých pět minut chytil velkou šanci Motoru. Hanzl, Harris, Přikryl, Ordoš… Zástup naštvaných utěšeně rostl. Až ve 40. minutě Furcha jej prostřelil z přesilovky Adam Kubík. Kdyby ovšem rána z první nebyla tečovaná, Furch by udržel čisté konto.

Víc nedovolil. Brno si teď pochvaluje, jak mu to v brankovišti vychází. Jedno, kdo do klece zapluje. Zda osmnáctiletý poklad Jan Kavan nebo o patnáct let starší Dominik Furch. Ve zmíněných minulých 11 partiích Kometa inkasovala jen 22 branek. S tím už se dá pracovat. I směrem k play off. A když k tomu přidáte houževnatý výkon v defenzivě, najednou koukáte na přípravu pro vyřazovací fázi. „Náš styl hry potřebujeme směřovat k play off, pomalu k tomu kráčíme. Ať si na to naskočíme v předstihu. K tomu samozřejmě patří i dobrý výkon brankáře. Takže já se snažím pomáhat takhle,“ připojil Furch.

Motor seskočil z vlny v cestě za čtvrtým flekem a podruhé v řadě nepříjemně zakopl. Postavení a výchozí pozici má nadále solidní, ovšem těžko jásat, když máte pasivní skóre. „Nic příjemného, asi jsem klukům přinesl smůlu. Celou dobu hráli výborně, ale dneska nám to nevyšlo. Tahali jsme za kratší konec, mám z toho smíšené pocity. Výborně je taky podržel gólman,“ pochválil Lukáš Pech 31 zákroků Dominika Furcha.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:17. Kubík Hosté: 30:20. Gazda, 31:09. Zaťovič Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Vráblík, Štencel, Kachyňa, Doudera (A), Hovorka, Gulaši, Štich – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, F. Přikryl – Valský, Hanzl, Toman – Vopelka, Pech (A), M. Beránek. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Holland, Osburn – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Kos, Kollár, Pospíšil (A) – Moses, Zbořil, Okál – Kohout, Ekrt, Vincour. Rozhodčí Šír, Cabák – Lhotský, Hynek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6307 diváků