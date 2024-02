Filippi má už 51 bodů, dohnal Růžičku. MS? Bude spousta hráčů z NHL...

Co byste řekl ke svému velkému představení?

„Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body. A že se to tam občas poodráží nebo napadá, to je jen plus. Snažil jsem se všechno cpát do brány a vyšlo to. Hlavní je, že jsme zápas měli od začátku ve svých rukách, z naší strany přišel jen lehký výpadek v úvodu druhé třetiny. Pak jsme se vrátili k výkonu, který nám nesl ovoce, a zaslouženě jsme vyhráli.“

Vaše formace s Martinem Faško-Rudášem a Jakubem Rychlovským zařídila pět gólů, jak vám sedí spoluhráči?

„Hraju s nimi hrozně rád. Nastupujeme vedle sebe od začátku sezony a jsem rád, že jsme se teď malinko vrátili k tomu, co nás zdobilo na začátku sezony. Zatím tam vidím samá pozitiva.“

Těší vás, že Jakubu Rychlovskému i díky vaší asistenci skončila nepříjemná sada deseti zápasů bez gólu?

„Já ani nevěděl, že má tak dlouhou pauzu. Aspoň ho to trochu povzbudí směrem k nároďáku.“

Čeká vás pauza, jste za ni rád kvůli dobití energie, anebo byste rád pokračoval, když vám to tak lepí?

„Jsem rád za pár volných dnů na regeneraci sil, protože leden byl opravdu náročný. Hrálo se 13 nebo 14 zápasů. Všichni potřebujeme odpočinek a já ho jen vítám.“

Každý se vás teď ptá na boj o čelo kanadského bodování, jak zajímavý souboj to pro vás je?

„Já už bych na tyhle otázky nerad odpovídal, už bych to nechal, jak to je a ono to nějak dopadne...“ (usmívá se)

Mít přes padesát bodů a k dobru ještě šest zápasů, to je bezvadný počin. Něco tomu nasvědčovalo už třeba před sezonou, nebo čemu přisuzujete tak velkou porci bodů? Vaším maximem bylo dosud 40 bodů.

„Asi tomu nic nenasvědčovalo. Jak říkám, rád bych se už vyhnul těmto otázkám a odpovědím. Je to hlavně asi o sebevědomí.“

Jste pověrčivý, že o individuálních věcech nechcete obšírněji mluvit?

„Já si myslím, že s tím stejně nic neudělám. Můžu se jen soustředit na svoje vlastní výkony a ono to nějak dopadne.“

Minulý týden jste přišel o skoro celé utkání proti Hradci kvůli spornému vyloučení do konce zápasu. Štvalo vás to?

„Slyšel jsem, že předseda komise rozhodčích volal do Liberce s tím, že určitě nešlo o zákrok na pět minut a do konce. Mrzí mě, že jsem oslabil svůj tým.“

V tabulce jste přeskočili Litvínov i Kometu a jste čtvrtí, po přestávce vás čeká finálový boj o udržení čtvrtfinálové pozice...

„Krom odpočinku bude klíčové dobře potrénovat, malinko i kondici, protože ji budeme v závěru sezony hodně potřebovat, abychom mohli o první čtyřku zabodovat. Všichni ji moc chceme.“

Máte v hlavě mistrovství světa v Praze?

„Vůbec. Šampionát je hodně daleko a všichni víme, že na domácí mistrovství světa můžeme mít hromadu hráčů z NHL a dalších zahraničních lig.“

V reprezentaci se však pod Radimem Rulíkem cítíte dobře, ne?

„Ano, cítím se tam dobře. Ale v repre by se cítil každý dobře. Je to neskutečná čest nosit na sobě dres národního mužstva.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:24. Galvas, 16:52. Rychlovský, 36:02. Faško-Rudáš, 48:18. Faško-Rudáš, 53:50. Filippi, 54:09. Birner Hosté: 25:07. Zygmunt, 25:51. Koblasa Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Melancon, Knot, Budík, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Zachar. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna (A), Jícha, Zygmunt – Hlava, D. Kaše (C), Koblasa – Maštalířský, Kirk, Abdul – Slavík, Havelka. Rozhodčí Stadion Návštěva 7286 diváků