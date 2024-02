Kladno vyhrálo po 50 dnech! Sparta dohání lídra. Harris dal hattrick

Obránce Motoru Michal Gulaši odchází předčasně do kabiny po vyloučení do konce utkání • ČTK / Ožana Jaroslav

Kudrna vystřelil důležité body o čtyřku

Do vedení šli hosté, kteří krátce po uplynutí poloviny úvodního dějství dostali k dispozici dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Už po chvilce ji dokázal využít po přesné Jaksově přihrávce Kirk.

Za tři minuty už to bylo 2:0 pro Litvínov, když David Kaše našel ve slotu volného bratra Ondřeje a ten dělovkou propálil podruhé gólmana Růžičku. Mladá Boleslav se dočkala snížení ještě před přestávkou, když první přesilovku domácích využil střelou od modré čáry Pyrochta.

Středočeši se snažili během druhé třetiny smazat jednogólové manko, byli to ale oni, kdo v závěru prostřední části inkasoval, když puk za Růžičkova záda usměrnil Kudrna. Do přestávky pak ještě diváky pobavila pěstní výměna názorů mezi Pitulem a Zilem.

Obraz hry ve třetí třetině byl stejný jako v té druhé. Mladoboleslavští usilovali o snížení, zatímco Litvínov pozorně bránil dvoubrankový náskok. Ten vydržel i po dvacetisekundovém oslabení ve třech a následně až do 58. minuty. V ní se dostali Bruslaři na kontakt po dorážce Romana. Vyrovnat už ale domácí nedokázali ani při hře bez brankáře.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:18. Pyrochta, 57:10. O. Roman Hosté: 11:11. Kirk, 14:17. O. Kaše, 37:58. Kudrna Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Hradec – Pitule, Fořt, Stránský. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A) – Kudrna, Kirk, Abdul – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Gut, Zygmunt – Šalda, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Šír, Úlehla – Frodl, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3011 diváků

Masivní nástup Motoru přibrzdil zákrok Gulašiho

Domácí měli hororový nástup do utkání. Hned po buly ztratili puk na modré čáře a rychlou souhru první řady hostů zblízka zakončil už v jedenácté sekundě Ordoš. Dal tak druhý nejrychlejší gól klubové historie. Před ním zůstal jen Roman Horák starší, jemuž v březnu 1994 stačilo devět sekund.

První minuta stále ještě nevypršela, Vítkovice znovu zaváhaly ve vlastním pásmu a Kachyňovo nahození od modré čáry tečoval do branky Harris. V čase 3:18 přidal třetí gól hostů Přikryl.

Ostravany probral hrubý zákrok Gulašiho na Grmana, po němž českobudějovický bek dostal trest na pět minut a do konce utkání, a přesilovka vrátila Vítkovice do hry. Lakatoš v ní ze své pozice na pravém kruhu snížil na 1:3.

Ještě v první části mohli kontaktní branku vstřelit Zdráhal i Roberts Bukarts, ale Hrachovinu nepřekonali. To dokázal až v 27. minutě Chlán, jenž před Hrachovinou lehce tečoval nahozený puk. Nabuzení domácí o 67 sekund později třígólové manko smazali, když rychlý protiútok pohotovým příklepem zakončil Roberts Bukarts.

Motor si ale v první přesilovce zase vzal vedení zpátky. Zapomenutý Vopelka dostal puk před branku a ve 34. minutě prostřelil Machovského. Vítkovice však opět bleskově reagovaly, Fridrich si narazil s Barinkou a zblízka zavěsil do horního rohu.

Přetahovanou vyřešila druhá přesilovka hostů, která znovu skončila gólem. Deset minut před koncem proklouzl středem hřiště Valský a Harris z druhého křídla jeho přihrávku poslal za Machovského. Kanaďan v 58. minutě ještě doklepl z brankové čáry Kubíkovu střelu a zkompletoval hattrick.

Přikryl ochablého soupeře vzápětí srazil ještě přesným švihem a svou druhou trefou utkání. Poslední slovo měl Rihards Bukarts, který tečí uzavřel skóre.

Ohlasy trenérů

Pavel Trnka (Vítkovice): „Pro nás hrůzostrašný začátek utkání. Odehráli jsme podle svých představ jen druhou třetinu. Když se tam mohl zápas zlomit na naši stranu ve čtyřminutové přesilovce, tak jsme to bohužel nevyužili. Následovaly zase stupidní a laciné chyby, které rozhodly zápas ve prospěch soupeře. Jediné, co nám zbývá, je omluvit se fanouškům za tohle hrůzostrašné představení v úvodu zápasu.“

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Dali jsme tři rychlé góly. Ve druhé třetině jsme čekali, že na nás soupeř vletí a potvrdilo se to. My jsme udělali chyby, dostali jsme góly a Vítkovice vyrovnaly. Bylo to bláznivé utkání se vším všudy. Jsem rád, že jsme urvali tři body a gratulace klukům do kabiny, že jsme to zvládli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:41. Lakatoš, 26:56. Chlán, 28:03. Ro. Bukarts, 34:44. Fridrich, 59:00. Ri. Bukarts Hosté: 00:11. Ordoš, 00:50. Harris, 03:18. F. Přikryl, 33:29. Vopelka, 49:29. Harris, 57:17. Harris, 58:01. F. Přikryl Sestavy Domácí: Klimeš (4. Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (A), Grman, Auvitu, Prčík, R. Jeřábek – Kotala, Chlán, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Ri. Bukarts, Claireaux, Přibyl. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Pýcha – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, Harris, Kubík – F. Přikryl, Koláček, Vopelka – Toman, Pech (A), Valský. Rozhodčí P. Stano, T. Mejzlík – J. Ondráček, D. Hynek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 599 diváků

Hrabíkova první trefa a hned vítězná

V úvodní třetině byla aktivnějším týmem Sparta a vytvořila si také více brankových příležitostí. První šanci zápasu měl však olomoucký Navrátil, který zblízka zakončil jen do gólmana Kořenáře. Poté v podobné pozici neuspěl ani hostující kapitán Řepík. Skóre tak otevřel až prudkou střelou po přihrávce Formana zpoza branky obránce Irving. Olomouc však brzy srovnala - úspěšnou dorážkou a svým prvním gólem v sezoně se o to postaral Anděl.

Během vyrovnané druhé třetiny měl první příležitost Musil, proti jehož zakončení z bezprostřední blízkosti se brankář Sparty včas přesunul. Největší šanci domácích pak měl v přesilové hře Nahodil, který z ideální pozice trefil horní tyčku hostující branky.

Do vedení se však poté dostala Sparta, když Řepík využil nepřesné rozehrávky brankáře Konráda a poslal puk do odkryté branky. Hosté mohli jít navíc hned vzápětí do dvoubrankového vedení, jenže Sobotka dosáhl branky kopnutím do puku a rozhodčí po kontrole videa branku neuznali.

Olomouc dokázala srovnat na začátku třetí třetiny a znovu díky dorážce Anděla, který tak vstřelil svoji druhou branku v utkání. Třetí zásah domácích mohl přidat v přesilové hře Kusko, zamířil však těsně vedle levé tyče.

Sparta byla nebezpečná během přesilové hry, ale Konrád si se všemi pokusy hostů poradil. Nestačil až na bekhendové zakončení Hrabíka, který se před olomouckým gólmanem zjevil sám už při hře v pěti na obou stranách. Čtvrtou trefu pak přidal do odkryté branky při hře Olomouce bez brankáře Forman.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:49. Anděl, 42:51. Anděl Hosté: 08:50. Irving, 38:21. Řepík, 51:42. Hrabík, 59:13. Forman Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Řezníček, Ondrušek (C), Rutar, Sirota, Černý, Švrček, Rašner – Navrátil, Macuh, Kunc – Bambula, Nahodil (A), Klimek – P. Musil, Knotek (A), Kusko – Orsava, Anděl, Plášek ml.. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Kempný, Irving, Beaudin, Mozík, Němeček, Mikliš – Řepík (C), Sobotka (A), Forman – Chlapík, Lajunen, Buchtele – P. Kousal (A), O. Najman, Konečný – Kassian, D. Vitouch, Hrabík. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kajínek, Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5 500 diváků

Mountfield HK - Třinec 2:3

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:02. Estephan, 28:22. Pavelka Hosté: 08:34. M. Růžička, 11:21. M. Růžička, 35:53. L. Hudáček Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Miškář, Estephan – R. Pavlík, Kev. Klíma, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Eberle (C). Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, L. Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Sikora. Rozhodčí Jaroš, Květoň – Lhotský, Zíka Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 019 diváků

Trápení Rytířů bez Jágra ukončil jiný Jaromír

Kometa začala od prvních minut plnit roli favorita a už ve 2. minutě šla do vedení. Okálovu střelu z levého kruhu Bow jen vyrazil a na Zbořilovu dorážku byl krátký. Druhý gól mohli po dalších nápaditých akcích přidat Moses a Ďaloga, jenže nebyli v koncovce přesní.

Kladenský gólman se rozchytal k velkému výkonu a v krátkém časovém rozmezí zlikvidoval vyložené šance Fleka a Cingela.

Druhý gól přišel po chybné rozehrávce Rytířů ve vlastním obranném pásmu, Pospíšil našel před Bowem volného Kollára, který se nemýlil.

Ve druhé třetině dominance Brna částečně opadla, Kladno zlepšilo pohyb i kombinaci a dostávalo se i na dostřel Furchovy branky. Blízko ke snížení stavu měl ve 29. minutě Klepiš, ale brněnského brankáře nepřekonal, stejně jako při sólovém nájezdu Smoleňák.

Kladno se dočkalo ve 35. minutě, kdy Tralmaks zblízka sebral Furchovi čisté konto. O minutu později mohl srovnat Klepiš, ale trestné střílení po Kaňákově faulu na Smoleňáka neproměnil.

Brňané v úvodu třetí třetiny přidali v útočné snaze, ale cestu k překonání pozorného Bowa hledali těžko. Kladno nedůsledně bránící Kometu potrestalo vyrovnáním v 50. minutě z hole Martina Procházky.

Rytíři bez Jaromíra Jágra, který odletěl do Pittsburghu na slavnostní vyvěšení dresu s číslem 68 pod strop haly Penguis, ucítili šanci na ukončení dlouhé série bez výhry. V závěru byli aktivnější, ale v základní hrací době už gól nepadl. Rozhodla první minuta prodloužení, v níž se před Furcha dostal Pytlík a svým sedmým gólem v sezoně ukončil černou kladenskou sérii. Rytíři porazili Brno poprvé v sezoně.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Hráli jsme výborně deset minut a vytvořili jsme si náskok. Vše skončilo jako mávnutím proutkem. Začali jsme dělat netypické věci, které nás nezdobí. Nedohrávali jsme souboje a začali si to komplikovat. Mysleli jsme si, že se Kladno porazí samo. Ale oni mají dobré hokejisty a ukázali nám to. Nebýt Furcha, nemáme ani bod.“

Otakar Vejvoda ml. (Kladno): „Brno mělo dobrý nástup, ale my jsme nehráli špatně, jenže jsme po chybě podruhé inkasovali. Od druhé třetiny jsme měli lepší pohyb, zavírali jsme Kometu ve třetině a s aktivitou jsme pokračovali ve třetím dějství. Podařilo se nám vyrovnat a jsem rád, že jsme nakonec vyhráli. Bylo znát, že kluci měli sérii proher v hlavě a těší mě, že jsme to ukončili.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:46. Zbořil, 18:18. Kollár Hosté: 34:51. Tralmaks, 49:23. M. Procházka, 60:53. Pytlík Sestavy Domácí: Furch (Kavan) – Gazda, Ďaloga, Moro, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Osburn – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Kos, Kollár, Pospíšil (A) – Moses, Zbořil, Okál – Kohout, Ekrt, Vincour. Hosté: Bow (Mitens) – Hejda, Ticháček, Nemčík, Slováček, Veber, Martenet – Tralmaks, Melka (A), Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Smoleňák (C) – Jarůšek, Pytlík, Strnad (A) – Vimmer, Nedvěd. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Rampír, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7700 diváků