Budíček! křičeli na Kometu. Ale probrali se Rytíři: Slavit nebudeme...

Na Kometu se hromově pískalo a fanoušci křičeli: Budíček! Naštvalo je, jak ledabyle domácí přišli o vedení 2:0 nad posledním Kladnem, které přivezlo pouze jedenáct útočníků. Nakonec mu dokonce nechali dva body, v prodloužení hezky zavěsil Jaromír Pytlík. Rytíři s úlevou ukončili rekordní sérii sedmnácti proher v řadě a udělali radost majiteli Jaromíru Jágrovi, jenž má o víkendu slávu v Pittsburghu. „Ale my slavit moc nebudeme,“ uvedl Pytlík.

První letošní výhra. Nečekaná. Ale zasloužená, neboť Kladenští si v Brně mákli. Dvougólové manko je nesrazilo, ve druhé třetině snížili, ve třetí vyrovnali a v prodloužení favorita sejmuli. Zapsali první triumf od 28. prosince, kdy rozstříleli venku Liberec 8:4. Na ledě Komety ukázali srdce, odhodlání a touhu nebýt v extralize za nýmandy. „Nebylo to dobré, měli jsme strašně moc proher. Jsem rád, že jsme to ukončili,“ ulevil si Jaromír Pytlík.

Když v 61. minutě poslal kotouč mezi Furchovy betony, zhoupl se v kolenou a euforicky zapumpoval rukou. „V ten moment to ze všech spadlo,“ nezapíral. „Když to řeknu blbě, nechcete dál dělat ostudu. I když některé zápasy vypadaly docela dobře, vždycky přišlo něco, kvůli čemu jsme prohráli.“

Po zranění takovou vzpruhu potřeboval on sám i celé mužstvo, které už v tomto ročníku nebude natahovat historickou šňůru neúspěchů. „Chtěl jsem říct, že to jednou muselo přijít,“ přemítal kouč Otakar Vejvoda. „Ale nemuselo. Bylo vidět, že to kluci mají hodně v hlavě,“ přiznal.

Outsider uspěl ve slátané sestavě. Chyběla mu hromada borců, ať už ze zdravotních, disciplinárních či osobních důvodů (Jágr). „Kdy budeme mít k dispozici dvanáct útočníků? Fakt nevím,“ reagoval Vejvoda na dotaz k okleštěnému kádru. Všechno hrálo proti Rytířům. Po Zbořilově ráně rychle inkasovali, Andrej Kollár je po kostrbatém přečíslení tří na jednoho uzemňoval druhou trefou a Jakub Klepiš neproměnil trestné střílení za faul na Radka Smoleňáka.

Nic z toho poslední celek tabulky nezlomilo. Z mezikruží hezky zavěsil Eduards Tralmaks a v přesilovce pohotově srovnal Martin Procházka. Prodloužení patřilo Pytlíkovi, jenž se vrátil do akce po pauze. „Na začátku jsme asi ještě byli v autobuse, od druhé třetině už jsme se snažili hrát víc s pukem a střílet na bránu. Naštěstí to tam napadalo,“ pochvaloval si. „Ale jestli chceme vyhrávat víc, musíme něco změnit a hrát o dost líp. Ne že sedmnáctkrát prohrajeme a pak jednou vyhrajeme,“ tvrdil dvaadvacetiletý forvard.

Zápas, který byl věnován zesnulému fanouškovi Komety Miroslavu Knorovi, přezdívanému Lachtan, aspirant na elitní čtyřku nezvládl. Opět mu chyběl zraněný lídr Tomáš Marcinko a také větší herní disciplína. „Po výborných deseti minutách jako když mávneš proutkem. Začali jsme dělat netypické věci, které nás nezdobí,“ nechápal trenér Jaroslav Modrý.

I když domácí ještě dokázali navýšit náskok na 2:0, o průšvih si koledovali. A neunikli mu. „Prohrávali jsme souboje a mysleli si, že se oni porazí sami. Ale oni taky mají hrdost. Jsou to dobří hokejisté a ukázali nám to. Kdybychom neměli Dominika (Furcha), nemáme ani ten bod. Ve druhé a třetí třetině jsme nehráli dobře,“ shrnul.