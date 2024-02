Anděl dal gól po 70 zápasech. Dobře, že tu opici může hodit ze zad, řekl soupeř

Dvě dorážky, dva góly. Lukáš Anděl se radoval poprvé od října 2022. „Každý mi to říkal, táhlo se to. Nikomu to nepřeju, nebylo to na psychiku jednoduché. Poslední dobou si z toho všichni dělali srandu. Snad to nebude na dlouhou dobu zase naposled,“ vyprávěl upřímně nevysoký forvard.

Symbolika? Premiérový zásah v extralize si Anděl před šesti lety připsal taky proti Spartě. Zřejmě osudový soupeř. „Pamatuju si, bylo to za Jihlavu v O2 Areně,“ usmál se.

„Ztotožnil se s našimi pokyny, je rád za příležitost. Trošku jsme ho před zápasem vyhecovali, protože šance měl už minule v Třinci. Byl odměněn za odvahu, v předbrankovém prostoru padají špinavé góly,“ popisoval asistent trenéra Mory Róbert Petrovický.

Jinak ale domácí navzdory srdnatému výkonu ve finále příliš důvodů k radosti neměli. Výživný zápas na vyprodaném zimáku, ve kterém dvakrát dotahovali, nakonec ztratili ve třetí třetině. Pražané zvyšovali tlak, v mikrosituacích byli u puku o krok dřív, Hanáci měli problém dostat se z vlastní třetiny. Když přežili dvě oslabení, udeřil Kryštof Hrabík.

Posila z Plzně se prosadila poprvé v novém dresu ve čtvrtém utkání. „Očekáváme od něj, aby kradl energii soupeřům a připravoval prostor dalším lajnám. Hrába je dobrý bruslař, předvádí play off hokej,“ chválil kouč Pavel Gross.

„Myslím, že už jsem si zvykl. Mám být silný na puku a motat se kolem brány. To je to, co mi jde, v čem jsem silný,“ řekl střelec vítězného gólu.

Zpátky k Andělovi. Zrovna jeho příjmení pravděpodobně nerezonovalo při předzápasové přípravě na magnetické tabuli nebo u videa. „Abych pravdu řekl, nebavili jsme se o něm,“ rozesmál se Hrabík, ale okamžitě kolegiálně doplnil: „Dobře pro něj, že tu opici, která ho dlouho tížila, může hodit ze zad.“

Olomouckému publiku se připomněl i Zack Kassian, když nevybíravě sestřelil Jakuba Sirotu. Dvě minuty za vražení na hrazení ale Hanáci nepotrestali. „Na ledě ho úplně nevnímáte, každý tým má takového hráče v kádru. Maximálně někde na brankovišti, když se střetnete očima, trošku zpozorníte. To ale k hokeji patří,“ uzavřel Anděl.

HC Olomouc Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE