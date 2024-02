První čtyřka je důležitá, říká Cingel. Fanoušci? Ničeho jsem si nevšiml

Dvakrát jste vedli, ale o náskok v obou případech přišli. Co za tím stálo?

„Byl to bojovný zápas. Víme, že Sparta má kvalitu. Nemyslím si, že jsme polevili, nebylo tam žádné podcenění. Je super, že jsme se nesložili, když domácí odskočili do vedení 4:3, a dokázali to ještě vyrovnat.“

Bylo záměrem dobře bránit střední pásmo? Hlavně ze začátku jste Spartě přechod hodně komplikovali.

„Ano, snažíme se soupeře nepouštět k nám do třetiny. Je to náš styl, bez ohledu na to, jestli to je Sparta nebo někdo jiný. Stále chceme hrát náš hokej.“

Měli jste speciální plán na Jakuba Kováře? Z nájezdů jste mu dali ze tří pokusů tři góly. Navíc i ze hry jste byli úspěšní.

„Speciálně jsme si nic nepřipravovali. Vždycky se podíváme, co by na gólmana mohlo platit. Někdy to tam napadá, někdy zase ne. Je super, že jsme chodili do branky a byli jsme za to odměněni.“

Ve dvou vzájemných zápasech vítězné trefy, teď gól a dvě nahrávky. Čím vám Sparta sedí?

„Nevím, těžko říct. (směje se) Kdybych znal odpověď, snažil bych se to dělat každý zápas. Nevnímám, jestli se mi proti Spartě daří, nebo ne. Snažím se hrát pořád stejný hokej a pomáhat týmu.“

Je to pro vás stále zvláštní zápas, když jste ve Spartě strávil tři sezony?

„Vzpomínky na angažmá stále mám. Hlavně musím vždy něco přihodit do kasy, protože jsem tu hrál.“

I po vítězném zápase?

„Ano, nějakou částku musím dát. Na svačinku pro kluky do kabiny.“ (usmívá se)

Co říkáte na výkony Dominika Furcha?

„Super! Dominik je velký profík a drží nás v každém utkání. Můžeme se na něj vždy spolehnout a jsme rádi, že ho máme.“

Budete cestou domů v autobuse sledovat, jak si vedou konkurenti?

„Asi se na to podíváme, ale víme, že je to jen o nás. Musíme se soustředit na každý utkání.“

Je pro vás první čtyřka důležitá?

„Ano, ale když to nevyjde, nedá se nic dělat. Zbývá ještě dost zápasů. Nekoukáme se na čtyřku, ale na další zápas.“

Zaregistrovali jste těžkooděnce v brněnském kotli?

„Vůbec ničeho jsem si nevšiml.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:55. Hrabík, 20:46. Forman, 33:01. Krejčík, 34:12. D. Vitouch Hosté: 03:30. Flek, 15:46. Moses, 29:56. Pospíšil, 38:11. Cingel, . Flek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mozík, Němeček, Beaudin, Krejčík, Mikliš, Moravčík – Forman, Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Hrabík, D. Vitouch, Kassian. Hosté: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Holland, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil (A), Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Lhotský, Ondráček Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 14 674 diváků