Drtička Dynamo: rozstřílela liberecký postrach, navíc se vrátila „mašina“

Jestli někdo v základní části uměl Pardubice zavařit do sklenice a pořádně utáhnout víko, byl to Liberec. Ale poslední setkání všechno postavilo na hlavu. Dynamo vyhrálo 7:1, což je pro Bílé Tygry výplach, který nepoznali sedm let. „Kluci parádně plnili, co měli, chtěli hrát a vyhrát,“ radoval se pardubický kouč Marek Zadina, že tým jako tolikrát v minulosti nezhasl. A ještě jedno plus pro něj. Zpátky je eso Lukáš Sedlák, hned dal gól.