Lakatoš mimo sestavu? Vítkovice vyslaly vzkaz: Přidej, čekáme víc

Jeden šok a otřes už Vítkovicím v sezoně pomohl. Po nečekaném rozloučení s hvězdným útočníkem Peterem Muellerem se atmosféra v kabině pročistila, Ostravané se výrazně zvedli a po skvělém prosinci se prakticky vyhnuli barážovým starostem. Teď se do sestavy nevešel kapitán Dominik Lakatoš. Není zraněný, ani nemocný. Od klubu dostal jasný vzkaz: „Přidej, čekáme víc!“

Šestadvacetiletý útočník Dominik Lakatoš kroutí ve Vítkovicích pátou sezonu. S přestávkou ve finském klubu SaiPa Lappeenranta, kde vydržel pouze patnáct zápasů v úvodu sezony 2021/22. Dlouhodobě patří k tahounům týmu, i k nejvýraznějším ofenzivním hvězdám extraligy. V aktuálním ročníku je ovšem hodně pod svými možnostmi.

Lakatoš je sice i tak na špici kanadského bodování Vítkovic, ze 44 zápasů nasbíral 29 bodů (12+17). Sám dobře ví, že má na víc. Což ostatně dokázal v Lize mistrů, kde je stále na prvním místě v kanadském bodování i mezi střelci.

Vítkovický trenér Pavel Trnka byl k Lakatošově absenci v nedělním 46. kole v Olomouci hodně stručný a strohý. „Nebyl nominovaný na zápas.“ Víc z něj nedostanete ani párem volů. Měl by přidat? V čem? Co by měl zlepšit? „Celkově prostě nebyl nominovaný,“ zopakoval kouč.

Ostravané v Olomouci po bojovném výkonu urvali vítězství 2:1. Definitivně si zajistili účast v předkole play off, na čtvrtou Kometu ztrácí 16 bodů. Reálně mohou bojovat o osmé, deváté místo.

V Olomouci se místo Lakatoše a marodů Petra Kaluse, Rastislava Deje a Jakuba Kotaly do sestavy po delší době z Chance ligy vrátili Vojtěch Lednický a Roman Půček. Od nich se nečekají body, ale tvrdá práce. I tímto byl trenérský vzkaz poměrně čitelný.