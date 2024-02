Vítkovice chystají nový trenérský štáb. Bude v něm i Varaďův „učeň“?

Mezi fanoušky se tím pochopitelně okamžitě rozjely spekulace. Kdo by mohl Vítkovice trénovat? Patrik Augusta, který byl mezi kandidáty hodně vysoko a jednu chvíli už byl s Vítkovicemi prakticky domluvený, to nebude. Zůstává na plný úvazek u reprezentační dvacítky, se kterou nedávno získal parádní bronz na mistrovství světa. Součástí realizačního týmu je mimochodem i Pavel Trnka.

Na sociálních sítích mezi fanoušky padlo jméno, které by nemuselo být zase tak daleko od pravdy: Vlastimil Wojnar (46). Rodák z Českého Těšína pracoval devět let v organizaci třineckých Ocelářů, postupně tam trénoval prakticky všechny mládežnické kategorie a sbíral s nimi medaile. Tři roky vedl partnerský Frýdek-Místek v Chance lize. V nedávném rozhovoru pro Sport a iSport.cz si mimo jiné hodně pochvaloval právě zkušenosti, jaké získal coby trenérský kolega Václava Varadi.

Momentálně je Vlastimil Wojnar trenérem Spišské Nové Vsi na Slovensku, po sezoně mu končí smlouva. Vede si tam velmi dobře, před rokem získal s nováčkem ligy nečekaný bronz, aktuálně je Spišská v soutěži třetí. Angažmá na Slovensku vnímá jako ideální štaci pro start v extraligovém hokeji.

„Přesně takhle jsem přemýšlel, i proto, že dostat se do české extraligy je celkem těžké,“ líčil kouč. „Slovenská nejvyšší soutěž je pořád značka, je kvalitní, i když asi ne tak jako česká. Říkal jsem si, že to je šance, navíc nepůjdu na konec světa. Pocházím z Českého Těšína, domů to mám asi 240 kilometrů. Ideální štace na start v extraligovém hokeji.“

Trenérské zkušenosti z Třince i partnerského Frýdku-Místku si Wojnar pochvaluje. Když měl vypíchnout klíčovou věc, jakou si z nejlepší organizace posledních let odnesl, zmínil systémovost. „Co se týká bránění středního pásma a podobně,“ popisoval Wojnar. „Na farmě jsem byl v bezprostředním kontaktu s Vencou Varaďou. Chtěl po nás, aby Frýdek hrál podobný styl jako Třinec, totéž po jeho příchodu hrály Pardubice. Nějaké věci, návyky a automatismy tam jsou. Snažil jsem se je přenést do Spišské, což se nám snad povedlo. Kluci na to slyší, funguje to a jsem rád. Určitě ve hře máme spoustu prvků z třinecké nebo frýdecké organizace. Od Vency, když to tak řeknu.“

Vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček v klubovém rozhovoru jména a složení nového trenérského štábu neprozradil. Vyvrátil ovšem spekulace fanoušků, že by měli odcházet brankář Lukáš Klimeš nebo útočník Marek Kalus.

„Musím říct, že jsem často překvapený, co někteří lidé, především na sociálních sítích, šíří za spekulace,“ říkal Šimíček. „Pokud jde o realitu, tak konkrétně Lukáše Klimeše i Marka Kaluse máme pod smlouvou i pro příští rok a jsme v jednání o smlouvách nových, víceletých. A nejsou sami. Namátkou můžu jmenovat i další, například Yohann Auvitu, Willie Raskob, Juraj Mikuš a další.“

Kromě Radka Jeřábka jsou pod smlouvou všichni současní obránci. „V útoku je situace hodně podobná,“ doplnil Šimíček. „Obecně se dá říct, že máme devadesát procent současného kádru pod smlouvami, takže spekulace o tom, že většina týmu po sezoně odejde, se nezakládá na pravdě. “

Šimíček potvrdil, že posily pro nadcházející sezonu už se konzultují i s novými trenéry. „Máme už rozjednány i podepsány příchody nových hráčů, tak abychom tým ne doplnili, ale posílili. Logicky o tom ještě v průběhu této sezony konkrétně hovořit nechci. Věřím, že tohle každý chápe. Každopádně i noví hráči po sezoně přijdou,“ dodal Roman Šimíček.

