Vítkovice šlapou i bez Lakatoše, „rodnou“ Kometu vynuloval Klimeš

Vítkovičtí trenéři znovu nechali pouze v civilu kapitána Dominika Lakatoše. Stejně jako při minulém vítězství v Olomouci (2:1) se do hry nedostal, céčko měl na dresu obránce Juraj Mikuš, jeho asistenty byli Patrik Zdráhal a Yohann Auvitu. Důvod Lakatošovy absence? „Ze stejných důvodů jako minule, nevešel se do sestavy z výkonnostních důvodů,“ glosoval trenér Pavel Trnka. „Čekáme od něj více.“

Proti Kometě, která svého rivala v předchozím duelu sestřelila 7:1, sehráli Vítkovičtí velmi dobrý zápas. Zodpovědně a bez výpadků, které je v předchozích bitvách několikrát srážely. Ať už to byly lehkovážné starty zápasů s lacině inkasovanými góly, nezvládnuté druhé třetiny, nebo vyloženě zbytečné fauly. Nic z toho ve hře nebylo. Na síle, drajvu a hře Vítkovic to bylo okamžitě znát.

„Hráli dobře, nepustili nás k ničemu, byli všude o krok dřív a dali nám i lekci z produktivity,“ vypočítával trenér poražených Jaroslav Modrý. „První gól je uklidnil, začali hrát s větším sebevědomím na puku a my tahali za kratší konec, předčili nás. Uklouzli jsme, nedá se nic dělat, poučíme se. Obujeme si pracovní boty a helmu a budeme pracovat dál.“

I tak hrál jednu z klíčových rolí brankář Lukáš Klimeš. Devětadvacetiletý gólman čelil 31 ranám, pochytal všechny. Poradil si i při vyložených tutovkách Tomáše Vincoura, Jakuba Fleka nebo Tomáše Marcinka, kteří před ním byli na moment zcela sami. Při střele Zdeňka Okála za stavu 1:0 mu puk z brankové čáry pomohl vyškrábnout Yohann Auvitu.

„Střílel jsem nahoru na první tyč, skákalo to po čáře, štěstí nebylo s námi,“ posteskl si Okál. „Málo jsme se tlačili do brány, měli jsme víc bojovat a snažit se, ať gólman střely od beků nevidí. Nevyšlo to. Chtěli jsme urvat body, ať upevníme čtyřku, ale nemáme hlavy dole. Budeme se snažit dál.“

Vítězný tým kromě Klimeše táhnul útočník Patrik Zdráhal. Vypracoval dva góly, připravil i další příležitosti. Nová elitní formace s Marcelem Barinkou a Petrem Fridrichem šlape. „Super, rozumíme si i mimo led, chemie tam je,“ pochvaloval si Zdráhal. „Kluci jsou rychlí, šikovní, umí si najít prostor a já je hledám. Hlavně jsme si jako tým řekli, že budeme hrát jako v Olomouci poctivý hokej. Na obou stranách hřiště zodpovědně. A Klimson parádně! Klobouk dolů, co předvádí.“

Vidět byli i draví pracanti, kteří se už v Olomouci dostali do sestavy i na úkor Dominika Lakatoše – třiadvacetiletý Roman Půček a o rok mladší Vojtěch Lednický. Při první společné šanci se sice Půčkovi odrazil puk před odkrytou bránou od brusle těsně mimo, ale na konci druhé třetiny tečoval Lednického střelu na 2:0. A Lednický pak měl i prsty v brance na 4:0.

„Máme bojovat, vyhrávat souboje a podávat komplexní výkon,“ líčil Roman Půček. „Plán jsme splnili, šli jsme za třemi body a nedostali gól. To je bonus.“

Vítkovický trenér Pavel Trnka tým pochválil za poctivý hokej. Ostravané se po vítězné dohrávce bodově dotáhli na Olomouc, jsou devátí. „Co jsme si řekli a nastavili, to jsme z velké části plnili, jsem za to rád,“ těšilo Trnku. „A je třeba na to navazovat i dál.“ Otázkou tak zůstává jen to, zda a kdy k tomu na ledě znovu pomůže i Dominik Lakatoš.

