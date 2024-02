Holaň o Lakatošovi: Horká hlava, ale i extratřída. Potřebuje absolutní důvěru

Vítkovice už druhý zápas v řadě nastoupily bez svého kapitána. Dominik Lakatoš je na nucené dovolené, trenéři hlásí, že od nejproduktivnějšího borce týmu čekají víc. Pozvání do Zimáku přijal Miloš Holaň, pod kterým Lakatoš ve Vítkovicích zažil životní ročník (23+19). V podcastu pro iSport.cz popsal, proč mělo smysl si k útočníkovi najít cestu, byť to nebyla snadná mise. „Vážím si, že jsem takového hráče mohl trénovat,“ vypálil ale okamžitě.

Vítkovice sejmuly Kometu 4:0. Když si vyfiltrujete tabulku za posledních 25 zápasů, patří jim čtvrté místo. Zvedly se, blbá nálada je pryč. I když, jak se to vezme. Něco zvláštního se kolem klubu motá dál. A to se zdálo, že když skončil hvězdný Peter Mueller, bude jenom dobře.

Jenže teď se řeší problém kolem dalšího velkého esa. Dominik Lakatoš se ve Vítkovicích rozjel, znovu nakopnul svoji kariéru. Jenže dva zápasy po sobě dostal volno s oficiálním odůvodněním, že málo pracuje.

Jestli se do kádru ještě vrátí? Bůhví.

„Dominik je speciální hráč, potřebuje cítit absolutní důvěru, a to ve smyslu, že trenér věří jemu a on pak věří trenérovi,“ představuje svůj pohled na práci s Lakatošem trenér Miloš Holaň. V klubu ho vedl, cestu k sobě právě našli.

„Cítím to tak, že Dominik má v genech hodně věcí, je horká hlava. Ale strašně rád tyhle specifické hráče trénuju, obohacují mě,“ spustil v Zimáku Holaň. „Pokud ho dostanete na svoji stranu a umíte s ním komunikovat, je to extratřída,“ má jasno.

Pokud se z Lakatoše Vítkovice snaží dostat maximum, jdou na to teď úplně opačně, než zkoušel bývalý kouč. Když končil zápas s Kometou, zveřejnila agentura Sport Invest, která útočníka zastupuje, na pohled nevinnou zprávu. Na sociální síť X vyvěsila gratulaci: „Dominik Lakatoš jako první český hokejista vyhrál produktivitu Ligy mistrů. V 11 zápasech si připsal 12 bodů a se 7 góly se stal i nejlepším střelcem soutěže.“

Hráč měl tou dobou volno. Vítkovicím se do zápasu nehodil. Načasování informace každopádně agentura nastavila zajímavě. Nic špatného ve vzkazu nenajdete, ale taky jím popíchla klub, který v příspěvku ještě označila. O tom, že Lakatoš byl nejproduktivnějším hráčem Ligy mistrů, se rozhodlo už den zpátky.

HOKEJOVÉ KARTY všech hráčů v Tipsport extralize najdete ZDE >>>

Vítkovický kapitán je vulkán, což poznal dobře i Holaň. Asi si vzpomenete, kdy poslední dobou divočil nejvíc. Při vyprodaném zápase se Spartou začal bušit do Davida Němečka, který se prát nechtěl. Lakatoše naštvalo, že soupeř dal po odpískání gól. „Šlo o poctu panu Vláďovi Vůjtkovi a vicemistrům z roku 1993. Měli jsme vyprodanou halu, zápas se pro nás vyvíjel dobře. Ale pak Dominikovi sepnulo, totálně ho vtáhlo obecenstvo a emoce. Skočil na hráče zezadu, dostal trest a Sparta vstřelila vítězný gól,“ hned si vybaví Holaň. „Byl to zápas, který jsme měli na své straně a měli ho vyhrát, on tam uletěl,“ dodal.

A taky na Lakatoše hned spustil: „Ode mě si v kabině taky vyslechl.“

Jenže dál ho nezařízl. Chtěl s ním dál pracovat. „Druhý den jsme si všechno vyříkali a on uznal svoji chybu. A to je právě jeho specifičnost. Nenávidí prohry, miluje výhry. Nejde jen o hokej, skvěle hraje třeba tenis.“

I přes divočinu se Spartou vám Miloš Holaň řekne svůj úplně jasný pohled na Dominika Lakatoše: „Za mě je to fajn kluk, se kterým musíte mluvit a dostat ho na svoji stranu. Mně se to zaplaťpánbůh podařilo. Nebylo to lehké, radil jsem se i s lidmi z oboru psychologie, ale našli jsme k sobě cestu.“

Vyplatilo se mu, že o Lakatoše stál. On se pro něj stal důležitým hráčem, taky i díky němu měly Vítkovice minulý rok báječnou sezonu a jen jeden zápas je dělil od finále extraligy. „Nesoudím hráče jen podle toho, jestli odehrál dobrý, nebo špatný zápas. Zajímá mě i potom, až odloží hokejku a činky. Vyplatilo se mi s kluky bavit i mimo zimní stadion,“ říká Miloš Holaň.

Co dál řekl k Dominikovi Lakatošovi a k ideálním hráčům pro play off? Pusťte si podcast Zimák.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE