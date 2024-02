Vítkovický šok s odstávkou Lakatoše pomohl, není nedotknutelný. Ale dál?

KOMENTÁŘ KVĚTOSLAVA ŠIMKA | Dominik Lakatoš i dál zůstává mimo zápasovou sestavu Vítkovic. Kapitán, stále ještě nejproduktivnější hráč a nejlépe placený borec týmu, který si v týdnu na dálku převzal i pomyslnou trofej pro nejproduktivnějšího hráče Champions Hockey League, se podruhé za sebou nevešel do vítkovické nominace. A Ostravané dvakrát vyhráli - v Olomouci 2:1, doma s Brnem 4:0.

Jestli chtěli trenéři, případně sám majitel Aleš Pavlík, po divokých přestřelkách s Třincem (2:6), Pardubicemi (3:5) nebo Českými Budějovicemi (5:7) tímto tahem ukázat, že defenzivní práci a disciplínu čekají bez výjimky od všech, evidentně to pomohlo. Proti Olomouci i Kometě sehráli Vítkovičtí velmi dobré duely, zodpovědně a bez výpadků, které je dřív srážely.

Teď ale musí v Ostravě vymyslet, co a jak s Lakatošem dál. Smlouvu má i pro nadcházející sezonu. A i kdyby ji neměl - nechat takového střelce s potenciálem mimo tým, pokud vyloženě neudělal žádný exces, je nesmysl. Spekulace, narážky a nekonečné dotazy na kapitánskou odstávku, které se logicky okamžitě rozjely ze všech stran, nepomáhají nikomu.

Klíčovou otázkou bude, jak se ke všemu postaví sám útočník. Že má potenciál a jedinečné schopnosti, už v minulosti mnohokrát dokázal. Když má den, je k nezastavení. Stejně tak sám dobře ví, že v aktuálním extraligovém ročníku rozhodně nerozvinul svůj potenciál na plné obrátky.

Pokud si trenérské výtky vezme k srdci a smíří se třeba i s tím, že ne úplně všechno se musí točit kolem něj, bude to plus jak pro Vítkovice, tak pro Lakatoše. A v nadcházejících vyřazovacích bojích by z toho mohla být ještě hodně slušná jízda.

A když ne? V aktuální sezoně už v Ostravě ukázali, že nikdo není nedotknutelný. Že nikdo není víc než tým. Konec amerického kanonýra Petera Muellera byl možná ještě větší šok. Přesto přišel a pomohl. Po hodně mizerném rozjezdu se Ostravané dostali ze dna tabulky.

Vítkovice v pátek hostí Plzeň. Po dvou výhrách nemají trenéři důvod vítěznou sestavu měnit, to se ani nedělá. Takže kdy, a zda vůbec, se tedy Dominik Lakatoš vrátí na led?

