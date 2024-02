ANALÝZA: Lakatoš nehraje. Může přidat, být na tribuně si ale nezaslouží

Dva zápasy v řadě proseděl kapitán Vítkovic pouze mezi zdravými náhradníky. Luxus, který by si většina týmů v extralize nemohla dovolit. Absence nejproduktivnějšího a nejlépe placeného hráče ale nebyla příliš znát. Vítkovice v obou zápasech zvítězily. Byl Lakatoš posazen čistě z výkonnostních důvodů?

Dominik Lakatoš zažívá sezonu, kterou si projde (téměř) každý hráč během své kariéry. Nehraje špatně, ve většině zápasů s ním na ledě tým dominuje, ovšem nepadá to tam.

Pouze tři útočníci Vítkovic vykazuji pozitivní hodnoty v poměru očekávaných gólů pro a proti při hře pět proti pěti. Lakatoš je jedním z nich. Zároveň má na své spoluhráče pozitivní vliv jak směrem do ofenzivy (+0,38 %), tak i do defenzivy (-0,08 %).

*Vysvětlivka: čím nižší číslo ve vlivu na spoluhráče do defenzivy, tím lépe.

Hráč Poměr očekávaných gólů pro a proti 1. Marek Kalus 52,44 % 2. Rastislav Dej 51,80 % 3. Dominik Lakatoš 50,45 % 4. Patrik Zdráhal 49,88 % ... 13. Jonáš Peterek 40,29 %

Pokud ovšem vezmeme v potaz skutečně vstřelené a inkasované góly, přichází zřejmě důvod, proč byl Lakatoš v posledních zápasech posazen. Vítkovice s ním na ledě při hře v plném počtu vstřelily 17 branek, zatímco hned 26 inkasovaly. Horší rozdíl vykazují pouze s Peterem Kriegerem (-10).

Je ale chybou kapitána, že když je na ledě v této herní situaci, tak Vítkovice proměňují pouze 5,84 % všech střel v branku? A brankáři chytí pouze 91,59 % střel soupeřů? Obě hodnoty jsou výrazně pod extraligovým průměrem (ve hře 5 proti 5).

V zámoří se součtu těchto dvou údajů říká tzv. ‚PDO‘. Elitní hráči v nejlepších týmech mívají okolo 102. Průměrem bývá 100. Lakatoš se momentálně nachází na čísle 97,43. Větší smůlu než on má z útočníků Vítkovic už jen Jakub Kotala (96,03).

Jak už jsme ale zmiňovali, krizí si projde každý hráč během své kariéry. Nebuďte překvapeni, pokud v následujícím ročníku budete mít pocit, že vidíte zase toho dobrého Lakatoše. Mít ‚PDO‘ hodnotu pod 98 dvě sezony v řadě je totiž vysoce nepravděpodobné.

Kapitán Vítkovic sám proměňuje 7,5 % svých střel při hře v plném počtu hráčů. Těsný nadprůměr v rámci extraligy. A zároveň svým spoluhráčům přihrává na 3,19 střel ze slotu při přepočtu na 60 minut hry. Lepší hodnotou disponuje pouze Patrik Zdráhal (4,39). Je tedy očividné, že za neefektivní střelbu Lakatoš příliš nemůže.

Na druhou stranu nastal u bývalého útočníka Liberce propad ve střeleckých pokusech ze slotu. Zatímco v minulé sezoně se dostával k 5,47 střelám v mezikruží, v aktuálním ročníku k 4,73. Hned osm jiných vítkovických útočníků si v tomto aspektu vede lépe.

Tribunu si nezaslouží

Dominik Lakatoš nehraje na takové úrovni jako v uplynulém ročníku. To se ale dá říct o většině hráčů Vítkovic. Stále ovšem šestadvacetiletý útočník předvádí výkony, které v rámci extraligy odpovídají útočníkovi druhé formace. Pokud byl posazen na tribunu z čistě výkonnostních důvodů, mělo by být jen otázkou času, kdy se vrátí zpět do sestavy.

