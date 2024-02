Klíčová posila pro Litvínov! Před play off se vrátil kapitán, byl u všeho

Pozor, dorazila posila! A že má zvuk. Litvínov může před play off počítat s nečekanou vervou. Na ledě Českých Budějovic ve čtvrtek znovu vypustil do hry kapitána Matúše Sukeľa, který se vrátil do zápasové sestavy po více než čtyřech měsících. Důležitá akvizice v ještě důležitější době. Díky divoké výhře 7:4 totiž družina z úpatí Krušných hor pronikla zpátky do elitní čtyřky. V tuto chvíli by šla rovnou do čtvrtfinále. „Věřím, že o to zabojujeme,“ řekl Sukeľ.