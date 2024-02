Z první ligy mezi hvězdy. Spasitel Pařík deptal Dynamo: Ještě není konec

Od úvodních sekund působil extrémně jistě, pardubičtí střelci si na něm pravidelně lámali zuby. Nakonec musel gólman Lukáš Pařík (22) ve východočeském derby skousnout pád. To však nic nemění na tom, že objev Mountfieldu HK před startem play off extraligy nabírá na síle. Po čistém kontu proti Karlovým Varům předvedl v hradecké brance další skvostný výkon s 28 zásahy. „Je přede mnou pořád kus práce, každý zápas beru jako play off,“ říká pokorně.

Ročník odšpuntoval po krachu zámořské mise až v Chance lize. K angažmá u Litoměřic přistupoval s respektem, dřinou na sebe hodlal strhnout pozornost věhlasnějších adres. Podařilo se. Po přestupu z Liberce se Lukáš Pařík začíná pevně usazovat v brankovišti Mountfieldu, jemuž po konci Patrika Bartošáka i dalších problémech s maskovanými muži enormně pomohl. Poznalo to i Dynamo, které se na výhru 3:2 v prodloužení značně natrápilo.

Skvělými zákroky jste deptal pardubické střelce. Složitá šichta?

„Byl to zápas jako každý jiný. Některé jsou víc náročné, některé méně, my jsme tady odehráli dobré utkání. Je škoda, že jsme nezískali aspoň dva, nebo tři body. Ale byl to skvělý výkon, od kterého se můžeme odrazit i do dalších zápasů.“

Dynamo poslalo duel do prodloužení díky Richardu Pánikovi, ale vyrovnat mohlo už dřív. Proč neplatil gól z 52. minuty, kdy ve vašem brankovišti klečel Tomáš Zohorna?

„Myslím si, že kdyby udělal trošku snahy pro to, aby se odtamtaď dostal, tak by ten gól uznali. Prostě tam ležel, a to si myslím, že byl ten důvod. Je to rozhodnutí rozhodčích, za kterými stojím, a to i kdyby ten gól uznali. Takže tak.“

Co říkáte na závěrečnou třetinu, která byla velmi vyhrocená s řadou šarvátek?

„Bitky jsou součástí hokeje, já bych se tím vůbec neměl nechat ovlivnit. Pro hráče je to něco jiného, ale pro mě? Je jedno, jestli tam je deset bitek, nebo ani jedna.“

S vítěznou přihrávkou Tomáše Hyky a následnou střelou Lukáše Sedláka už asi nešlo moc dělat, souhlasíte?

„Byla škoda, že jsme se nedohodli. Já jsem si bral střelce, trošku jsem doufal, že si to s bekem uhraju jinak. Ale byla to hezká přihrávka.“

Dvě třetiny jste poslouchal bouřlivý kotel domácích, některé pokřiky útočily přímo na vás. Všiml jste si jich?

„Ne, vůbec to nevnímám. A je mi jedno, jestli na mě křičí Vsetín, nebo Pardubice. Vám musí být jedno, kdo stojí za vámi, protože hra je před vámi.“

Kdo by to býval řekl, že budete ve východočeském derby trápit lídra, když jste ročník začínal v prvoligových Litoměřicích.

„Jsem rád, že jsem se během této sezony tak posunul. Byla mi poskytnuta možnost, abych v extralize hrál, ale je přede mnou pořád kus práce, kterou musím udělat. Tohle pro mě prostě není konec.“

Je to klišé, ale hrál se skutečně play off hokej. Už víte, jestli budete za Hradec chytat ve vyřazovací fázi?

„Ne. Tohle bylo samozřejmě derby, ale já beru každý zápas jako play off, protože když ho tak nevnímáte, tak nehrajete na sto procent. Kdo půjde do branky? To je rozhodnutí trenérů.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:17. Sedlák, 56:35. Pánik, 61:42. Sedlák Hosté: 08:58. Kev. Klíma, 46:18. Okuliar Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack – Perret, Tamáši, Šťastný – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Pilař, Lalancette, Estephan – Jasper, Miškář, Eberle (C) – R. Pavlík. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Šimánek, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků

