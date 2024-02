Je hotovo: Kladno bude hrát baráž. Pardubice otočily derby s Hradcem

Jan Ekrt z Brna odjíždí na trestnou lavici, trest 5 minut a do konce zápasu • ČTK / Peřina Luděk

Brankář Roman Will z Pardubic • ČTK / Taneček David

Vítkovicím stačil jeden gól

Jediný gól postačil Vítkovic k vítězství nad Plzní. Vítězství 1:0 jim zajistil Roberts Bukarts svým čtrnáctým zásahem sezony už ve čtvrté minutě utkání. Brankář Lukáš Klimeš podruhé za sebou vychytal nulu 128 minut už nekapituloval, čisté konto udržel pošesté v sezoně. Ostravané si připsali třetí výhru za sebou, z posledních sedmi kol pětkrát vyhráli a ještě stále mají naději na posun do osmičky.

Vítkovice k závěru základní části herně rostou a začátek zápasu to jen potvrdil. Už ve čtvrté minutě zakombinovali bratři Bukartsovi a po Rihardsově přihrávce Roberts švihem zavěsil nad Hlavajovo rameno.

Ale Plzeň se i přes časně inkasovanou branku držela a se soupeřem hrála vyrovnanou partii. Holešinský mohl i rychle srovnat, ale poté, co před vlastní brankou zaváhal Percy, orazítkoval jen tyč. Šance měli ale i domácí a po Fridrichově dorážce zasahoval Hlavaj až na brankové čáře.

Navzdory rychlému gólu se pak skóre zaseklo. Přetahovanou mohl Vítkovicím vylepšit Raskob, který se krásně prokličkoval až před Hlavaje, ale pak těsně minul bránu.

Hra se nadále přelévala a příležitosti se střídaly. Jedinečnou možnost srovnat měl ve 33. minutě Indrák, ale úplně sám z mezikruží Klimeše nepřekonal. A podobně dopadl v závěru druhé části i Holešinský, který se sice bezvadně uvolnil a byl osamocený před brankou, jenže střela mu sjela a Klimeše ani neohrozil.

Domácí brankář odolával až do konečné sirény, a navíc mu pomohlo i štěstí. Po tečované ráně Lva při plzeňské power play 30 vteřin před koncem cinkla tyčka a puk z brankové čáry zpoza Klimešových zad odpravil do bezpečí Mikuš. Vítkovice, do jejichž sestavy se opět nevešel kapitán Lakatoš, tak poprvé v sezoně zdolaly Západočechy.

Hlasy trenérů:

Pavel Trnka (Vítkovice): „První třetina byla z naší strany velice solidní. Měli jsme dobrý vstup, bohužel jsme z něj nevytěžili více než to jednogólové vedení. Naopak druhou třetinu nás soupeř přehrával. Dostávali jsme se pod tlak. A třetí třetina byla už vyrovnaná. Jsme rádi, že jsme urvali tři cenné body i přesto, že to nebylo ideální. Klukům jsem poděkoval. Lakatoš se opět nevešel do sestavy, trénuje teď sám. Důvody jsou pořád stejné, výkonnostní.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Vstup do zápasu nebyl ideální. Vítkovice byly lepší a vstřelily branku po našem špatném rozebrání hráčů. Od druhé třetiny jsme ale už začali hrát dobře a měli jsme spoustu šancí. Třetí třetina byla trošku ovlivněna oslabením na začátku. Přesto tam opět něco bylo. Ale koncovka nás dnes zradila a výsledek o tom vypovídá nejvíce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:43. Ro. Bukarts Hosté: Sestavy Domácí: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, R. Jeřábek – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – R. Půček, Claireaux, Lednický – Peterek, Chlán, Přibyl. Hosté: Hlavaj (Klouček) – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Laakso, Bučko – Holešinský, Indrák, Schleiss (C) – Matýs, Mertl, Lev – Pour, Benák, Rekonen – Straka, M. Soukup (A), Jansa (A). Rozhodčí T. Cabák, P. Stano – V. Rožánek, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 5 009 diváků

Třinec ovládl přestřelku ve Varech

Třince vyhrál v Karlových Varech 5:4, Energii porazil i počtvrté v sezoně a připsal si sedmou výhru v řadě. Úřadující mistr snížil svou ztrátu na druhou Spartu na šest bodů. Západočeši dnes dokázali smazat tříbrankovou ztrátu, v 58. minutě utkání rozhodl obránce Jakub Jeřábek. Karlovy Vary prohrály počtvrté za sebou, i nadále nejsou dvanácté a stále nemají jistý postup do předkola play off.

Hosté otevřeli skóre v KV areně už po 13 sekundách hry, kdy Frodla překonal po samostatném nájezdu Nestrašil. Domácí ale bleskově odpověděli, v čase 1:14 vyrovnal bezprostředně po buly Beránek.

Oceláři si vzali vedení zpět ve 12. minutě, když Jeřábkem nahozený puk od modré Frodl jen vykopl před nikým nebráněného Kurovského, který neměl problém podruhé skórovat. Západočeši mohli vyrovnat, ale Beránek ani Černoch Machovského překonat nedokázali.

V 17. minutě v rozmezí 37 sekund nejdříve Růžička obkroužil karlovarskou branku a střelou nad rameno překonal Frodla potřetí, následně se po zmatcích v karlovarské obraně prosadil podruhé Nestrašil. Frodla následně nahradil Habal. Energie ještě před první přestávkou v přesilové hře korigovala pro ni nepříznivý stav díky střele Kangasniemiho v přesilové hře.

Snížení domácí povzbudilo a ve druhé třetině se jim podařilo stav vyrovnat. Mazanec si připsal několik úspěšných zákroků, ve 33. minutě jej ale v přesilovce překonal Stříteský. O tři minuty později bylo srovnáno, když Huttulovu střelu od modré čáry Mazanec jen vyrazil před sebe a Černoch puk pohotově dorazil do branky. Na druhé straně Habalovi po Kundrátkově střele pomohla tyč.

Útočný a atraktivní hokej pokračoval i v závěrečné dvacetiminutovce. Energetici byli několikrát blízko vedoucí brance, činil se zejména Hladonik, který ve 44. a 45. minutě opakovaně střílel v předbrankovém prostoru. Mazanec byl ale pozorný.

V 55. minutě mohl posunout Třinec do vedení Voženílek, Habal ale jeho nájezd zlikvidoval. V 58. minutě ale karlovarskému brankáři propadlo mezi betony nenápadné nahození Jeřábka od mantinelu. Domácím ke srovnání již nepomohla ani 73 vteřin trvající power play.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:14. O. Beránek, 17:33. Kangasniemi, 32:58. Stříteský, 35:59. Černoch Hosté: 00:13. Nestrašil, 11:21. Kurovský, 16:09. M. Růžička, 16:46. Nestrašil, 57:41. J. Jeřábek Sestavy Domácí: Frodl (17. Habal) – Plutnar, Huttula, McFadden, Stříteský, Bartejs, Mikyska, Dlapa – Rachůnek (A), Jiskra, Kružík – Kangasniemi, Gríger, O. Procházka – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Redlich, Kofroň, Koffer. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Polášek, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Daňo, L. Hudáček, Kurovský – M. Roman, Vrána (C), Spěváček – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Rozhodčí Šír, Mejzlík – Hlavatý, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3053 diváků

Kladno bude hrát baráž

Kladno podlehlo Mladé Boleslavi 0:5 a je jistým účastníkem baráže, kterou hrálo i v předešlých dvou sezonách. Rytíři ztrácejí čtyři kola před koncem základní části na své dnešní přemožitele 15 bodů. Třináctí Bruslaři mají stále ještě šanci na postup do předkola play off. Odstup od Karlových Varů snížili na sedm bodů.

Mladá Boleslav rozhodla třemi góly v úvodní desetiminutovce. K vítězství jí čtvrtým čistým kontem v sezoně pomohl brankář Jan Růžička a třemi kanadskými body útočníci Pavol Skalický a Matti Järvinen.

Rytíři v sestavě bez svého majitele Jaromíra Jágra, který po návratu ze zámoří sledoval zápas ze skyboxu, pykali hned za své první vyloučení ze závěru první minuty. Kanaďan Sideroff si z trestu za podražení odseděl jen dvacet vteřin, neboť Lantošiho střelu z prostoru mezi kruhy zvedl tečí jeden z bránících hráčů mimo dosah brankáře Bowa.

Dvojitou pohromu pro Kladno přinesla desátá minuta a v ní dva góly hostů v rozmezí 17 sekund. Nejdříve Skalický z mezikruží prostřelil Bowa, hned nato ujel po pravém křídle Švéd Rohdin a kotouč zvedl nad lapačku kanadského brankáře. Omráčení domácí si vyžádali oddechový čas a sáhli k rošádě gólmanů, nastoupil Lotyš Mitens.

Po první přestávce Kladno zapnulo, ale jeho snaha narážela na jistého Růžičku v brance Mladé Boleslavi. Hosté v půlce zápasu ztratili kapitána Jánošíka, puk ho trefil do obličeje a krvácející musel do ošetřovny. Rytířům ve středočeském derby nepomohla ani jejich první početní výhoda, kterou hráli až ve 35. minutě. Soupeře ve druhé třetině přestříleli 18:9, ale nebylo jim to nic platné.

Pokud si poslední celek extraligy do třetí třetiny dával ještě nějaké naděje, zchladil ho Pavlíků zásah od modré čáry po pouhých 28 vteřinách. Kladno ani ve zbývajícím čase brankáře Růžičku neodčarovalo, naopak v závěru ještě inkasovalo po přesilovkové trefě Romana zblízka. A tak musí znovu do baráže, v níž extraligu udrželo loni proti Zlínu i předloni v sérii s Jihlavou.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 01:18. Lantoši, 09:12. Skalický, 09:29. Rohdin, 40:28. F. Pavlík, 57:07. O. Roman Sestavy Domácí: Bow (10. Mitens) – Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček – Sideroff, Melka (A), Tralmaks – Smoleňák (C), Klepiš, M. Procházka – Strnad, Pytlík, Jarůšek (A) – Frolík, Vimmer, Bláha. Hosté: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Bernad, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Čech – Skalický, O. Roman, Lantoši (A) – Hradec, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Fořt, Malát – Malínek, Závora, Stránský. Rozhodčí Kika, Šindel — Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2137 diváků

Olomouc - Kometa Brno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:18. Nahodil, 44:28. Nahodil, 50:23. Bambula Hosté: 06:43. Flek, 32:55. Pospíšil, 54:15. Ďaloga, . Flek Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Rašner – Kunc, Macuh, Navrátil – Klimek, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Kucsera – Plášek ml., Anděl, Orsava. Hosté: Kavan (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil (A), Marcinko, Zbořil – Okál, Kollár, Moses – Vincour, Ekrt, Kos. Rozhodčí Hribik, Pilný – Svoboda, Hnát Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5300 diváků

Pardubice - Mountfield HK

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 40:17. Sedlák, 56:35. Pánik, 61:42. Sedlák Hosté: 08:58. Kev. Klíma, 46:18. Okuliar Sestavy Domácí: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Hosté: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack – Perret, Tamáši, Šťastný – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Pilař, Lalancette, Estephan – Jasper, Miškář, Eberle (C) – R. Pavlík. Rozhodčí Jeřábek, Květoň – Šimánek, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků