Sedlák řádí dál, ovládl skvělé derby: Byl jsem na sebe naštvaný, to pomohlo

Jak cenné je vítězství proti týmu, který dlouho vedl?

„Super výhra pro nás. Celý zápas jsme dotahovali, první třetina nebyla úplně dobrá. Ale od druhé jsme se zvedli a byli lepší. Věřil jsem, že nám to tam nakonec napadá. Že i kdyby to trvalo do poslední minuty, nějaké góly tam narveme a zlomíme to.“

Hrálo se už jako v play off, Hradec tomu hodně přispěl, že?

„Hrají rychlý hokej celou sezonu. Takových soupeřů je v extralize víc, vždycky se na to musíme nachystat. Výborně pracovali v oslabení, podíváme se na video a poučíme se z toho do dalších zápasů.“

Rozhodující gól padl po excelentní přihrávce Tomáše Hyky, v jeho pozici by 99 procent hráčů střílelo, byl sám před gólmanem a on vám to poslal přímo na hůl na pravou stranu. Stačilo to zamést…

„Proto je Hyča ten jeden ze sta, takhle mi to dává už asi čtyři roky… (směje se) Celou dobu jsem věděl, že bude nahrávat. Akorát tam byla něčí hokejka, tak jsem doufal, že mi to nedá moc brzo. Ale krásně si počkal a připravil mi to do prázdné branky. Krásná práce.“

Může se stát, že ve čtvrtfinále na Hradec narazíte znovu. Jaké by to bylo?

„Třeba to bude v hlavách, ale play off je úplně něco jiného. Začíná se od nuly a na zápasech v základní části nezáleží. Chceme se soustředit na naše výkony, ne na soupeře. Je super, že jsme derby zvládli. Jsou to vždy těžké a vypjaté zápasy. Krásné je i vyrovnání klubového rekordu v počtu bodů (111), ale na to se na konci sezony moc dívat nebudeme.“

Extraligové maximum činí 118 bodů, povedlo se to Liberci před osmi roky. Když jste tak blízko, neláká vás zapsat se do historie?

„Tohle je spíš pro lidi okolo, pro fanoušky a média. Samozřejmě by bylo hezké být součástí něčeho takového, ale neznamenalo by to, že sezona bude úspěšná. Takže tomu velkou váhu nedáváme.“

Jak moc člověka potěší rozhodnout tak vyhecované derby?

„Super. Ale já jsem hlavně rád, že jsme dvě třetiny hráli výborný hokej. Bylo parádní to ze střídačky sledovat. Je to důležitější než výsledek.“

Jak jste si užíval atmosféru vyprodaného zimáku?

„Neskutečné. Tady už je to klasika. Lidi sem chodí, je to výborný. Ženou nás dopředu, a pokud na soupeře zatlačíme, oni začnou ještě víc skandovat, což nás žene dopředu ještě víc. Dodává nám extra sílu do toho, když potřebujete přetlačit někoho v souboji. Takže super.“

Asi jediná kaňka několik vhozených lahví z hlediště…

„To je škoda. Jsem rád, že nikoho netrefily. Už se mi taky stalo, že po mě někdo hodil lahví a trefila mě. Není to úplně šťastný, bohužel s tím nic asi nenaděláme.“

Přišlo mi, že jste se na začátku třetí třetiny rozhodl, že to zkrátka vezmete na sebe a vývoj zápasu převrátíte na pardubickou stranu… Vyzařovalo z vás, že to do brány dorvete za každou cenu, nebo ne?

„Jo, jo. Byl jsem naštvaný, nehrálo se mi dnes úplně dobře, to samé minulý zápas. Byl jsem z toho trochu naštvaný, jak to celé probíhalo, na sebe taky samozřejmě. Trochu jsem se na sebe naštval, což mi pomohlo, byl to pro mě správný impuls. Chtěl jsem pomoci týmu, to je normální.“

Takže funguje naštvat Lukáše Sedláka? Aby v pardubické kabině věděli…

„Já jsem naštvanej většinu zápasu, takže to není zas tak těžký…“ (usmívá se)

Jak těžké bylo v tak vyhecovaném zápasu krotit emoce? Ve třetí třetině jste dvakrát po sobě vystartovali po Oliveru Okuliarovi a šli rychle po sobě do tří.

„Ono je to jak kdy. Musíte koukat, co se děje na ledě a buď emoce trochu krotit, anebo opačně, trochu se odvázat. Říkali jsme si, že chceme hrát v klidu, nekoukat se, co na ledě dělají oni. Chtěli jsme hrát svůj hokej s tím, že se zdravě naštveme a obrátíme to v góly. To byla dobrá cesta. Přišlo mi, že v první třetině nám tolik nešly nohy jako v ostatních dvou. Byli jsme takoví unavení, nebylo to ono. Pak jsme se do toho dostali a převzali otěže. Hradec je však nepříjemný soupeř, je hodně rychlý a nepříjemně napadá. Jakmile chvíli nebruslíte, mohou vás dostat pod tlak.“

Nejvíce bodů v základní části

118 - Liberec (2015/16)

116 - Mountfield HK (2021/22)

112 - Třinec (2021/22)

111 - Pardubice (2002/03)

111 - Pardubice (2023/24)

110 - Sparta (2013/14)

110 - Sparta (2015/16)

