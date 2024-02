Ticháček srovnal Austina a útočí na rekord ligy: Radši bych nehrál baráž

Vzhledem k aktuální situaci a pozitivnímu duchu akce nešlo úplně o hokej. Byl i tak vítězný zápas s Litvínovem vzpruhou pro tým?

„Je to možný. Řekli jsme si, že do každého zápasu nastoupíme na sto procent, tak to má prostě být. První třetinu jsme se trošku hledali, byli (Litvínov) i možná lepší, ale potom jsme začali více bruslit, zjednodušili jsme naši hru a ta nás dovedla až k vítězství.“

Minimálně během úterního zápasu bylo všechno růžové. Jak jste vnímal benefiční a navíc vítězný zápas věnovaný nadaci Úsměv nejen pro Kryštofa? Na tribuny se navíc vrátilo více diváků.

„Byl to super večer. Jsme pro jakoukoliv dobrou věc, když to někomu pomůže. Jen dobře. Myslím si, že se akce povedla. Vybralo se hodně peněz a ještě vybere za ty dresy. Takových akcí by mohlo být víc. To, že jsme měli růžové dresy, bylo trošku zpestření. Lidi přišli, za což jsme moc rádi. Snad jsme je dostali na naši stranu.“

Připadalo vám, že jste se mohli alespoň na chvíli přestat stresovat hokejem, když šlo o dobrou věc?

„Je to pravda. Celá akce je o zdraví, které máme jenom jedno. Myslím si, že si každý sáhl do svědomí s tím, že je to jenom hokej, že jsou i důležitější věci.“

A růžové dresy se vám líbily?

„Jo, jsou hezký. Líbily se mi. Mně trvalo skoro celý zápas, než jsem si všiml, že mají smajlík na logu.“ (směje se)

Svým 13. gólem v sezoně jste vyrovnal klubový bodový rekord Bradyho Austina, navíc se blížíte k extraligovému rekordu. Prozraďte, co to pro vás znamená?

„Je to asi hezký takhle poslouchat. Slyším to všude okolo, ale fakt se na to nefixuju, ani nechci, potom bych měl třeba svázaný ruce. To nechci, vždy chci odevzdat maximum. Chtěli jsme si zvednout náladu výhrami. To je nejdůležitější. Jsem ale samozřejmě rád, že mi to tam padá.“

Je podle vás reálné v posledních dvou zápasech si připsat ještě tři body a vyrovnat tak soutěžní rekord Martina Hamrlíka?

„Opravdu nevím. Vážně se na to nechci soustředit. Měl bych pak svázané ruce a nebyl pak ani spokojený s výkonem. Když už máme jenom dva zápasy, tak je chci odmakat na sto procent. Uvidíme, co se stane. Jsem rád, že se mi bodově daří, ale radši bych tedy nehrál baráž.“

Může se hráč v podobné situaci vůbec radost z toho, jak se mu individuálně daří?

(povzdechne si) „Ještě jsem ani nic nepřekonal, takže vůbec nevím.“ (usmívá se)

Přijde vám, že nyní po již jisté baráži z vás spadl tlak? Minimálně proti Třinci a Litvínovu bylo vidět, jak zvládáte bránit lépe než za uplynulou základní část.

„Máte pravdu. Koncem zápasů proti Třinci i Litvínovu jsme hráli lépe. Obrovský kredit do kabiny za to, jak jsme to zvládli. Nevím, teď je to hrozně jednoduchý. Kdybychom takhle hráli celou sezonu, může to vypadat jinak, ale bohužel jsme na to asi přišli až teď.“

