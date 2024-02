Můžeme Vítkovice táhnout, dokazují Bukartsové. I přes strašidelný start

Začali strašidelně a okamžitě šli od sebe. Ne, tohle nebude fungovat! Lotyšští sourozenci Rihards (28) a Roberts (33) Bukartsové se snaží vítkovické trenéry i fanoušky přesvědčit, že by jim to společně přece jenom jít mohlo. Po odstavení kapitána Dominika Lakatoše znovu hrají spolu v jedné formaci a zejména mladší Rihards se činí. Z posledních pěti zápasů si připsal pět bodů (4+1), společně s bráchou třikrát za sebou rozhodli bitvu vítězným gólem. Dvakrát udeřil Rihards, jednou Roberts.

„Dlouho jsme spolu nehráli, myslím, že naposledy v reprezentaci v roce 2019,“ líčil Rihards Bukarts po vítězství nad Kometou (2:0). „Chemie mezi námi je, ale vždycky to chce trochu času. V poslední době jsme měli hodně zápasů, takže se trochu přidala i únava. Myslím ale, že naše souhra bude s dalšími zápasy lepší a lepší. Zatím to nebylo špatné, ale určitě je stále co zlepšovat.“

Osmadvacetiletý Rihards Bukarts byl na posledním mistrovství světa hvězdou senzačně bronzového Lotyšska. Z deseti zápasů nasbíral 11 bodů (3+8), byl nejproduktivnějším hráčem týmu. I díky tomu si vysloužil prestižní angažmá ve švýcarském Bielu, ale tam se i kvůli přetlaku cizinců neprosadil (11 zápasů/1+1).

Do Vítkovic přišel ve druhé polovině ledna, okamžitě naskočil do zápasu v Brně. Trenéři je dali s Robertsem dohromady, v centru měli Marcela Barinku. Nešlo to, Ostravané prohráli vysoko 1:7. Mladší ze sourozenců se pod debakl podepsal dvěma zbytečnými fauly, starší byl u tří inkasovaných branek. Okamžitě šli od sebe.

„Svezl se s celým týmem,“ glosoval nepodařenou premiéru asistent Jiří Veber. „Viděli jsme ho na tréninku, má solidní bruslení. Ale samozřejmě se udělal proto, aby podpořil ofenzivu.“

Sourozenecká spolupráce nefungovala ani na podzim 2017 ve Zlíně. Rihards tehdy nezapadl do kabiny ani herního stylu Beranů, odehrál pouze 17 zápasů (2+2). Od té doby vystřídal osm různých klubů a čtyři soutěže. Nikde nevydržel déle než jednu sezonu.

„Rihards od posledního angažmá v extralize celkově vyspěl, dozrál, má za sebou několik let v kvalitních soutěžích,“ ubezpečoval Tomáš Krejčí z agentury Unlimited Sports Management Hockey, která Bukartse zastupuje. „Je ofenzivní hráč, má dobrou koncovku, je kreativní, šikovný. Kvalitu nakonec potvrdil na posledním mistrovství světa.“

Po odstavení Dominika Lakatoše dali vítkovičtí trenéři lotyšské sourozence znovu k sobě. Do středu druhé formace k nim přiřadili Američana Petera Kriegera. A přestože se zejména zkušenější Roberts Bukarts stále nedokáže zbavit občasných defenzivních kiksů a ztrát v rozehrávce, tak dopředu jejich spolupráce funguje. Dokážou se kreativně probít do šancí, gólů mohli nasázet víc.

„Snažíme se připravit pro play off a v zápasech jsme hlavně trpěliví,“ říká k obnovené sourozenecké spolupráci a druhé šanci Rihards Bukarts. „Být trpěliví v obraně a trpělivě čekat na příležitosti. Právě tento styl hokeje je podle mne klíčovým, tohle je play off hokej.“

Osmadvacetiletý útočník začíná ukazovat, že si důvěru ve Vítkovicích zaslouží. Z šestnácti odehraných zápasů nasbíral 11 bodů (7+4). Na sedm gólů mu stačilo 38 střel, úspěšnost střelby drží na velmi solidním čísle 18,42 %. Pokud společně s bratrem ještě vypilují přesilovku, kterou teď hrají v cizinecké letce s Kriegerem, Percym a Raskobem, mohou být silnou zbraní Vítkovic v blížícím se play off.

