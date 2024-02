Ostrava chce novou halu pro lední sporty, Vítkovice se budou stěhovat

Nová hala pro lední sporty s kapacitou pro sedm až sedm a půl tisíce fanoušků má vyrůst v Ostravě. Se stavbou by se mělo začít za pět či šest let, stěhovali by se do ní hokejisté Vítkovic i krasobruslaři, kteří momentálně využívají Ostravar Arenu. Halu bude stavět město, náklady se odhadují na 1,2 miliardy korun. Vyrůst by měla naproti stávající multifunkční aréně, která je v provozu od roku 1986 a v květnu bude hostit mistrovství světa v hokeji. Město se chystá investovat i do oprav a renovací Ostravar Areny (1,1 miliardy), která by pak primárně sloužila pro kulturní či společenské akce.